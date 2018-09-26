Правительство хочет, чтобы Рига платила за всё

Почему эмигранты учат жизни тех, кто живет у себя дома, в Латвии? Кому выгоден поток лживых новостей и когда за публичное вранье будут призывать к ответу? Почему дороги в Латвии хуже, чем в Португалии?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Андрис Америкс и депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Сотни тысяч жителей Латвии сейчас работают за границей. Их голоса могут оказать влияние на исход выборов. Кто-то изучал их настроения?

Максим КОСТЕНКО.

Андрис Америкс: Борьба за голоса соотечественников за рубежом стала важной частью предвыборной кампании многих партий. Вот и на днях предвыборные дебаты были организованы в Англии. Казалось бы, в них должны были принять участие по одному-два представителя от каждой партии и несколько сотен избирателей, готовых ознакомиться с их предложениями, задать вопросы.

А в реальности картина оказалось иной. Собралось с десяток представителей партий, которые хотят попасть в Сейм, в том числе депутаты Рижской думы, и еще сотня с лишним тех, кто приехал из Риги, чтобы принять участие в этом мероприятии — в командировку или за свой счет, это тоже вопрос. А избирателей было человек 30.

Латвийское телевидение, существующее за счет налогоплательщиков, вело прямую трансляцию с этого предвыборного мероприятия нескольких партий, представители которых расспрашивали уехавших из страны: как нам жить? Скажу честно: дальше ехать некуда!

Намного логичнее было бы провести такую дискуссию в Даугавпилсе или Резекне, говорить с теми, кто еще не уехал, чтобы понять, что сделать, чтобы эмиграция сократилась. А тут вся страна смотрит и слушает, как живут те, кто уехал из страны, и они нас еще поучают! Этот эпизод показывает недееспособность политики по возвращению эмигрантов.

Андрей Козлов: Наше правительство постоянно — прямо или косвенно — использует административный ресурс, чтобы агитировать за себя, любимых, за свою коалицию и, уж конечно, против оппозиции.

Суть даже не в том, за чей счет проходили эти предвыборные гастроли, хотя и это важно. А в том, что этот сюжет подробно показывало так называемое общественное телевидение. Причем среди участников партийного шоу были люди, которые уехали из Латвии даже не в последние годы, а десятилетия назад, и они, не обладая полноценной информацией о ситуации в стране, учат нас, здесь живущих, что мы должны делать. Это, конечно, неправильно.

Каждый день начинается с сенсации в новостях. А вскоре выясняется, что все совсем не так. Уже не знаешь чему верить. Разве за публичное вранье не положено наказания?

Лариса СИЛЬЦОВА.

Михаил Каменецкий: Такая сейчас манера у СМИ — любая новость, любое начинание подается как сенсация, как заговор или тайная операция думы. Но ведь решения, которые относятся ко всему городу и ко всей стране, не могут быть приняты втайне, без широкого обсуждения. Неужели кому-то из журналистов, рассуждающих о секретных планах думы, неизвестно, что существует определенная процедура принятия решений и она довольно длинная и бюрократический сложная? Утверждать, что решение может быть принято втайне, — значит, считать людей дураками.

В Латвии уже есть прецедент уголовного преследования за распространяемые ложные новости, фейки. Тем, кто сейчас усердствует в этой области, не вредно подумать об ответственности за свои слова.

Андрей Козлов: Не случайно за две недели до выборов в Сейм количество фейков растет, и цель их распространения — что бы там ни говорилось — попытка повлиять на результаты выборов. Это нечестная конкуренция.

На выходных съездили к родственникам на село — на дорогах одни ухабы, заплатки… Не стыдно, господа европейцы?

Станислав КОСТЕНКО.

Андрис Америкс: Недавно предприятие «Государственные дороги Латвии» предложило Кабинету министров передать самоуправлениям заботу о четырех тысячах километров местных дорог. Но ведь практически все самоуправления Латвии сегодня уже сидят на дотациях, и основную часть дефицита их бюджета покрывает Рига, перечисляя в фонд выравнивания почти сто миллионов евро в год, что составляет около 15 процентов нашего бюджета. Уже сейчас столица содержит не только маленькие самоуправления, но и Даугавпилс, Резекне, Лиепаю.

А теперь на эти убыточные самоуправления хотят возложить еще дополнительную обязанность. У них денег нет. Так кто же будет платить за ремонт дорог? Опять Рига?! Это предложение предлагаю считать рекордом изобретательности. Ребята заслужили премию за свежую идею!

Андрей Козлов: Просто штришок: расстояние от Риги до Лиссабона — три тысячи километров. А в Латвии четыре тысячи километров дорог? Круто…

А если сравнивать с Германией, то там такие дороги, как у нас строят, сразу же начали бы ремонтировать…

Михаил Каменецкий: В Португалии хорошо видно, как много сделано за европейские деньги. Там прекрасные дороги, мосты, эстакады, причем построенные на местности с очень сложным рельефом. Так что польза от Евросоюза для их страны очень ощутимая. А вот от наших дорог впечатление действительно грустное.

Пока шли крупные дотации от Евросоюза, все структуры, имеющие к этому отношение, чувствовали себя прекрасно. Сейчас поток денег из Европы на эти цели сокращается почти до нуля, поэтому наши дальновидные государственные мужи заранее озаботились тем, чтобы назначить ответственных за плохие дороги.

Это только один сигнал, свидетельствующий об импотенции политики Латвии по защите своих интересов. На днях проскользнуло сообщение: Кучинскис сказал Меркель, что Латвии маловато будет тех денег, которые ей хотят перечислять. Но не сегодня это нужно было говорить! Давно нужно было заняться защитой национальных интересов.

Берите пример с Трампа. Какие бы недостатки у него ни были, интересы своих избирателей для него важнее всего. А возьмите Венгрию. Ее жесткая позиция сформировалась из попыток не замечать интересов новых членов ЕС. Европейская бюрократия мощна и изощренна, она умеет обволакивать словами, но однажды нужно решать проблемы.

Хорошо, что скоро уйдет в отставку господин Юнкер. Он займется инспекцией своих винных погребов. Надеюсь, на его место придут люди, способные на решения.

Много разговоров было о строительстве в Риге концертного зала. Но, похоже, воз и ныне там…

Анита БЕРСЕНЕВА.

Андрис Америкс: На прошлой неделе правительство решило перераспределить 23 миллиона европейских денег, предназначенных на строительство концертного зала и конференц-центра, в пользу Рижской думы. Причина такого щедрого подарка понятна: денег на строительство у правительства нет. За три года оно оказалось не в состоянии даже определить место для строительства. А деньги нужно освоить до 2022 года.

А мы за это время уже успели обновить эстраду Межапарка. И вот нам новое задание. Не справитесь — будете виноваты. Спасибо большое правительству за такую честь! Но только ответьте, где нам взять еще сто миллионов, потому что строительство стоит 120 с лишним.

(врезка)

«От наших дорог впечатление грустное. Пока шли крупные дотации от Евросоюза, все структуры, имеющие к этому отношение, чувствовали себя прекрасно. Сейчас поток денег из Европы на эти цели сокращается почти до нуля, поэтому наши дальновидные государственные мужи заранее озаботились тем, чтобы назначить ответственных за плохие дороги.

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