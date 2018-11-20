В каких случаях (не) платят пособие по безработице?

Что делать, если вы временно остались без работы? Или уволились по собственному желанию и ищете другое место работы? Это и многое другое, что интересует тех, кто находится в поисках работы, читателям «СУББОТЫ» разъясняют специалисты Государственного агентства занятости (NVA) и Государственного агентства социального страхования (VSAA).

(№1)

Не у дел

Куда обращаться после увольнения?

Это первый вопрос, который возникает у оставшегося без работы человека. Независимо от того, уволили работника по несоответствию должности или за какие-то проступки, сократили вследствие реорганизации или он сам решил уйти, дорога одна, которая проложена законодательством.

(!) Надо обратиться в любой филиал Государственного агентства занятости (NVA) — независимо от задекларированного места жительства.

Многие знают, что безработному полагается пособие по безработице. Но чтобы получить право на пособие и информационно-консультационную помощь агентства в поисках работы, сначала надо зарегистрироваться и получить статус безработного или ищущего работу.

Бланк заявления можно заполнить в филиале или в электронном виде на домашней страничке NVA. Агентство принимает решение о статусе безработного в течение одного рабочего дня.

(№2)

От 15 лет до пенсии

Кто может претендовать на статус безработного?

Это далеко не все безработные, кто обращается в агентство. Статус предусмотрен для жителей, соответствующих определенным критериям. В частности безработному должно быть не менее 15 лет и он в данный момент должен быть не трудоустроен (не должен иметь трудового договора с работодателем или не считаться самозанятым лицом), а также, если он

* ищет работу;

* не учится очно;

* не осуществляет коммерческой деятельности;

* не достиг пенсионного возраста;

* не находится в местах заключения;

* не находится в государственном центре длительного социального ухода (пансионате).

(№2)

Стаж не менее года

Как безработный может получить пособие?

Если претенденту на пособие по безработице присвоен статус безработного и на данный момент общий страховой (трудовой) стаж составляет не менее года. То есть если за работника, оставшегося безработным, платили (или должны были платить) обязательные взносы социального страхования на случай безработицы на протяжении не менее 12 месяцев в период последних 16 месяцев до дня установления статуса безработного.

V Исключения

Если порядок уплаты взносов не соответствует требуемому, пособие будет выплачиваться также тем жителям, которые получили статус безработного в течение месяца

* после восстановления трудоспособности после прекращения инвалидности;

* для того, кто ухаживал за ребенком-инвалидом до 18 лет, — в течение месяца после достижения ребенком совершеннолетия.

(!) В период ухода за ребенком до полутора лет социальные платежи осуществляет государство.

Заявление на назначение пособия можно подать в одно из территориальных отделений Государственного агентства социального страхования (VSAA) лично или в электронном виде направить по почте или предоставить через доверенное лицо; заполнив заявление на едином портале государства и самоуправлений

www.latvija.lv

(!) Пособие назначается со дня, когда предоставлены все документы, необходимые для назначения пособия

(№4)

Расчёт пособия

Пропорционально страховому стажу

Основание для расчетов пособия по безработице — наличие и величина страхового (трудового) стажа, а также зарплата (доходы), с которых житель выплачивал взносы социального страхования, в том числе на случай безработицы. Чем больше стаж и чем больше взносы социального страхования, тем существеннее будет размер пособия по безработице:

* от года до девяти лет включительно — 50 процентов средней зарплаты на основании страховых платежей;

* от 10 до 19 лет — 55 процентов средней зарплаты;

* от 20 до 29 лет — 60 процентов средней зарплаты;

* от 30 лет и больше — 65 процентов средней зарплаты.

V Период выплаты

Пособие по безработице для всех безработных выплачивается не более девяти месяцев независимо от страхового (трудового) стажа:

* первые три месяца — в назначенном размере;

* следующие три месяца — 75 процентов назначенного размера пособия;

* последние три месяца — 50 процентов назначенного размера.

V Если до получения статуса безработного житель

* ухаживал за ребенком до полутора лет и получал пособие по уходу за ребенком (платежи за вас осуществляло государство);

* был инвалидом и восстановил трудоспособность;

* ухаживал за ребенком-инвалидом до 18 лет,

назначается пособие по безработице в размере 60 процентов двукратного размера установленного государством пособия социального обеспечения: 76,84 евро в месяц в течение первых трех месяцев (государственное пособие социального обеспечения — 64,03 евро). Следующие три месяца выплачивается 75 процентов размера назначенного пособия, последние три месяца — 50 процентов размера назначенного пособия.

(№5)

Средняя зарплата

Рассчитывается на основании доходов за 12 месяцев

Размер пособия по безработице рассчитывается на основании средней зарплаты страховых платежей жителя за 12 месяцев, которые заканчиваются за два календарных месяца до месяца, когда присвоен статус безработного.

Например, если статус безработного присвоен 1 сентября 2018 года, средняя зарплата страховых платежей рассчитывается за 12 месяцев — в период с 1 июля 2017 года по 31 июня 2018 года.

При расчете также не учитываются два месяца, когда была самая низкая или самая высокая зарплата страховых платежей.

V Особый случай

Если в эти 12 месяцев житель находился

* в отпуске по уходу за ребенком;

* в отпуске без сохранения зарплаты, если таковой предоставлен в связи с необходимостью ухода за ребенком (усыновителям, опекунам и другим лицам, которые фактически ухаживают и воспитывают детей);

* в отпуске по беременности и родам

и в этот период работодатель не должен был осуществлять социальные платежи, средняя зарплата страховых платежей рассчитывается за предыдущие до указанного периода 12 месяцев, «отступая» до последнего месяца регистрации платежей работодателем.

80200206

* бесплатный информационный телефон Государственного агентства занятости.

(!) Больше информации —

на домашней страничке Государственного агентства социального страхования

www.vsaa.lv,

на домашней страничке Государственного агентства занятости

www.nva.gov.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА.

Предыдущая публикация:

ВАЖНО ЗНАТЬ У вас есть вопросы? Предыдущая публикация: Следующая публикация:

