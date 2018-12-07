Маршруты для всей семьи

Путешествия дарят эмоции и улучшают настроение — это известно всем. Причем чтобы хорошо отдохнуть, совсем не обязательно отправляться за тридевять земель — у нас в Латвии (а также у наших соседей — в Литве и Эстонии) тьма-тьмущая местечек, способных удивить нас и зарядить позитивом. Ну что, айда за новыми впечатлениями?..

ЛАТВИЯ

Рождественский базарчик на площади Ливу

(Рига)

Наверное, каждый взрослый мечтает хотя бы на минутку снова попасть в страну своего детства… Что же, можно попробовать сделать это, посетив рождественский базарчик в Риге, на площади Ливу! Здесь в волшебном свете разноцветных огней, среди улыбающихся взрослых и смеющихся детей вы непременно вернете себе самое что ни на есть детское новогоднее настроение!

Здесь свои замечательные изделия предлагают латвийские ремесленники и художники. На их прилавках вы найдете самые разнообразные вещи: елочные игрушки, изделия из дерева, а также нарядную глиняную посуду, теплые вязаные носочки, умопомрачительной красоты украшения.

И не беда, если зимним вечером вы замерзнете и проголодаетесь, — значит, пришла пора отведать горячего пряного напитка и медового кренделя! А для того чтобы праздничное настроение сохранялось неизменным, рождественские мелодии на площади будут звучать дни напролет.

Помимо всего прочего на площади Ливу детей ожидает множество приятных сюрпризов: встреча с Санта-Клаусом и гномами, веселые конкурсы и игры. Словом, всех-всех — и детей, и взрослых — здесь ждут настоящие чудеса! Как в детстве…

ГДЕ НАХОДИТСЯ: Рига, пл. Ливу.

КОГДА: до 6 января с 10.00 до 20.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: вход — свободный.

Ферма диких животных Saulītes

(Екабпилсский р-н)

В Айзкраукле, прямо на берегу Даугавы, находится ферма диких животных. Здесь мирно пасутся лани, гуляют кабаны и другие дикие животные. Если посетители будут вести себя тихо и воспитанно, они смогут увидеть много интересного!

В Saulītes имеются удобные детские, игровые и спортивные площадки; есть места для отдыха, костров и пикника. Оборудованы места для пеших прогулок. Для тех, кто пожелает задержаться здесь подольше, построены отдельные уютные домики с саунами…

ГДЕ НАХОДИТСЯ: Латвия, Екабпилсский р-н, Айзкраукле.

КОНТАКТЫ: адрес в Интернете: saulites.lv

«За окном немного снежно»

(Рига)

Так называется выставка современных украшений (принимают участие латвийские и зарубежные мастера), которая проходит в художественной галерее Putti.

Глубокие эмоции, яркие элементы, разнообразные камни, свобода цвета и современные формы — эта зимняя выставка посвящена всем добрым, милым и любимым людям, чтобы радовать их и в праздники, и в будни. Эта выставка — настоящее воплощение любви и нежности, что особенно приятно в холодное время года…

ГДЕ НАХОДИТСЯ: Рига, ул. Пейтавас, 5-31, художественная галерея Putti.

КОГДА: выставка продлится до 5 февраля 2019 года.

КОНТАКТЫ: тел. (+371) 67214229; e—mail: gallery@putti.lv; адрес в Интернете: lvputti.lv.

ОТКРЫТО: пн.-пт. — с 10.00 до 18.00; сб. — с 11.00 до 17.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: вход — свободный.

ЛИТВА

Усадьба мельника

(Шауляй)

Посетив этот музей, вы узнаете много нового о культуре, обычаях, деятельности и развлечениях некогда живших на этих землях людей. В усадьбе масса уникальных объектов: старая (недавно восстановленная) изба мельника, ветряная мельница «Жалюкю» (единственное строение традиционной деревянной архитектуры Литвы второй половины XIX века, сохранившееся в Шауляе) и проч.

Посетители усадьбы узнают, какой была повседневная жизнь семьи мельника, как люди отмечали праздники; увидят, как перемалывается зерно…

А еще здесь регулярно проводится весьма увлекательное и образовательное занятие — выпечка хлеба…

ГДЕ НАХОДИТСЯ: Шауляй, ArchitektU(,) g, 73.

КОНТАКТЫ: тел. (841) 211198; e—mail: etnografija@ausrosmuziejus.lt; адрес в Интернете: www.ausrosmuziejus.lt.

ОТКРЫТО: вт.-пт — с 10.00 до 18.00; сб. — с 11.00 до 17.00.

ЦЕНА ВОПРОСА (действует система скидок): вход — от 0,50 EUR; участие в мероприятиях — от 1 EUR.

ЭСТОНИЯ

Дворцовый комплекс Тоомпеа

(Таллин)

Если вы приехали в Таллин, то знайте: замок Тоомпеа заслуживает особого внимания, т. к. является одной из главных достопримечательностей Старого города.

История замка началась в далеком XIII веке. Он был возведен на территории деревянного городища. Неприступность и хорошие оборонительные свойства замку обеспечивало его расположение на высоком, практически отвесном холме. По преданиям, этот холм появился в результате трудов Линды — вдовы богатыря Калева, вождя эстов.

После его смерти безутешная вдова таскала на могилу погибшего мужа каменные глыбы, которые со временем и образовали этот холм.

Замковый комплекс состоит из трех частей, которые возводились в разное время:

* «рыцарская» часть — западная крепостная стена с башней «Длинный Герман» (ее высота — 45,6 м);

* административные здания — корпуса, возведенные в эпоху российской императрицы Екатерины II;

* Рийгикогу — здание с изысканным фасадом в розовых тонах, возведенное в 1922 году (в настоящее время здесь находится парламент Эстонской Республики).

Посетители могут выбрать разные по длине и содержанию экскурсии…

V «Замок Тоомпеа и работа Рийгикогу» — это экскурсия для взрослых, которая продолжается 40-60 минут. За это время посетители знакомятся со зданием Рийгикогу, его структурой и повседневной работой, а также погружаются в историю замка Тоомпеа.

V «Парламентаризм в Эстонии» — экскурсия для учеников основной школы и гимназии. Продолжительность этой экскурсии — 40-45 минут. Участники экскурсии узнают о принципах работы Рийгикогу и о механизмах парламентской демократии в Эстонии.

V «Полчаса в Рийгикогу» — такая экскурсия длится 30 минут и предлагает вниманию посетителей основные достопримечательности замка Тоомпеа, а также принципы работы парламента.

V «Экскурсия для детей» длится 50-60 минут. В игровой форме малыши узнают о работе и задачах Рийгикогу…

ГДЕ НАХОДИТСЯ: Medininkai, Kazimiero g. 2.????????????

КОНТАКТЫ: e—mail: ekskursioon@riigikogu.ee; адрес в Интернете: www.riigikogu.ee.

(!) На экскурсию необходимо записываться заранее. Экскурсии (на эстонском, английском и русском языках) проходят с понедельника по четверг с 10.00 до 16.00 и по пятницам — с 10.00 до 15.00.

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