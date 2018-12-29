Зимние праздники — время, насыщенное множеством дел, встречами с друзьями и шумными застольями. И если вы хотите сберечь здоровье, фигуру и красоту в этот период, обычные и «логичные» полезные привычки могут сыграть с вами злую шутку. Мы собрали пять праздничных привычек, от которых лучше воздержаться.

1. Чистить зубы после вина

Если на вечеринке вы мчитесь в ванную после каждого бокала вина — почистить зубы, чтобы уберечь их от винных пятен, вы тем самым увеличиваете риск пожелтения эмали, говорит врач Академии стоматологии США Джиджи Мейнеки. Кислота в вине (и красном, и белом) разрушает зубную эмаль, но чистка зубов сразу после может усилить вредное влияние. Вместо этого прополощите рот стаканом воды или пейте вино через соломинку.

2. Не есть перед вечеринкой

Если перед вечерним застольем вы решаете пропустить обед, это тоже плохая идея, считает диетолог Дж.-Дж. Верджин: «В принципе, прийти на вечеринку с ощущением легкого чувства голода кажется логичным. Но вот приступить к празднику с совершенно пустым желудком означает, что стакан вина и закуски превратятся для вас в настоящий калорийный кошмар. К тому же праздники не имеют обыкновения начинаться вовремя — а значит, вы активно наляжете на жирные закуски». Правильное решение: перекусить заранее горсткой миндаля.

3. Готовить (и есть) слишком много «лёгких» блюд

Если вы можете удерживаться в рамках одной порции, то сокращенное содержание жиров и сахара в блюде помогут вам сократить потребление калорий даже за праздничным столом. Но Джессика Смит добавляет: «Проблема в том, что многие воспринимают «легкие» блюда как отличное оправдание съесть две, три… а то и все пять порций». В результате калории копятся как снежный ком.

4. Спать слишком много

Сон — одно из главных удовольствий отдыха, поэтому в зимние праздники некоторые могут соблазниться возможностью отоспаться про запас. Но одно дело поспать чуть дольше пару дней, и совсем другое — полностью нарушить свое расписание сна — бодрствования. Кроме того, долгое пребывание в постели грозит депрессией.

5. Украшать дом зимними растениями

Кто не любит поделок из традиционных зимних ягод падуба или шишек! Все, кроме детей и животных, которые могут подавиться или отравиться такими «гербариями». Убедитесь, что от ваших зимних домашних украшений ничего не отвалится и что дотянуться до них ни дети, ни домашние любимцы не смогут. Осторожнее и с новогодней елкой: она легко поддается возгоранию — а значит, свечи и елка хоть и романтичная, но небезопасная комбинация.

«Многие воспринимают «легкие» блюда как отличное оправдание съесть две, три… а то и все пять порций. В результате калории копятся как снежный ком.

Пей и худей:

работают ли чаи для похудения?

Словосочетание «чай для похудения» у всех на слуху. Вы наверняка видели рекламу в социальных сетях или слышали о чудесных результатах от подруги. Чаи для похудения сулят быстрое, а главное — легкое избавление от лишних килограммов.

Но действуют ли эти средства? Свидетельства знаменитостей заставят поверить во что угодно («Ну если она похудела, то и я смогу!»). А поскольку такие чаи рекламируются как натуральные, на основе экологически чистых трав, то кажется, что тут нечем рисковать — пей и худей, не прогадаешь!

Но эксперты качают головой. Большинство опрошенных диетологов и врачей заявляют, что чаи для похудения, обещающие сжечь лишний жир, в лучшем случае неэффективны, а в худшем могут быть опасны. Вот о чем три специалиста хотели бы вам рассказать — и о чем предостеречь.

Вы потеряете жидкость — но едва ли что-то ещё

* Специалист: Кристин Палумбо, диетолог, член комитета назначений при Академии питания и диетологии.

(!) Ее мнение: «Совсем не безопасные и не натуральные средства похудения, так называемые жиросжигающие чаи включают в свой состав агрессивные растительные ингредиенты, которые могут вызвать временную потерю веса за счет мочегонного и слабительного свойств.

Одними из самых распространенных ингредиентов являются сенна, корень ревеня, крушина, каскара, касторовое масло, лист подорожника, кассия и лопух, и они способны привести вас к обезвоживанию. Слабительные свойства растений могут вызвать зависимость и затруднить естественное опорожнение кишечника.

Более того, из организма они выведут лишь жидкость и твердые отходы жизнедеятельности, а не жировые отложения. Это значит, что килограммы, которые вы потеряете с помощью чая для похудения, вернутся к вам, как только вы перестанете его употреблять. Поэтому чаев для похудения я никому не рекомендую».

Натуральное не всегда значит безопасное

* Специалист: Адриенн Юдим, врач, доцент кафедры медицины при медицинской школе им. Дэвида Геффена, Калифорнийский университет.

(!) Ее мнение: «Производство добавок, даже состоящих только из растительных ингредиентов, никак не регулируется. Производители могут указать на упаковке что угодно и сделать любые заявления без каких бы то ни было оснований. Что хуже, зачастую они не указывают всех ингредиентов; это особенно распространено среди средств, предназначенных для похудения, включая чаи.

В чаях для похудения и подобных средствах обнаруживались опасные (а иногда и незаконные) ингредиенты — например, эфедра и цибутрин, связанные с риском инфаркта. Или экстракт померанца, являющийся запрещенным стимулятором. У меня бывали пациенты, которые после приема средств для похудения, купленных в витаминных магазинах, сталкивались с судорожными припадками.

Вот почему своим пациентам я всегда рекомендую держаться подальше от любых средств, продаваемых исключительно для похудения. И даже если чаи для похудения утверждают, что сделаны только из натуральных ингредиентов, это не значит, что их безопасно употреблять».

Лучше пить обычный чай

* Эксперт: Уэнди Базилиан, профессор диетологии, автор нескольких книг о похудении.

(!) Ее мнение: «Пейте простой черный, зеленый или белый чай. Чай, особенно зеленый, богат антиоксидантом ЭГКГ, который, согласно лабораторным данным, может способствовать похудению. Объяснить это действие можно несколькими механизмами: некоторые исследования показывают, что ЭГКГ участвуют в процессах сжигания калорий, расщепления жиров, предотвращения создания новых жировых клеток и уменьшения усвоения жиров в организме.

Конечно, от одного лишь чая не похудеть, но он может помочь вам в достижении этой цели. Поэтому сочетайте его со здоровой диетой и ежедневной физической активностью. Пейте его холодным или горячим, добавляйте лимонный сок — он улучшает усвоение ЭГКГ в пять раз!

Но вот от экстрактов зеленого чая лучше отказаться. Высокая концентрация может вызвать негативную реакцию в виде ускоренного пульса и головокружения. Свой чай лучше просто заваривать».

(zdorovie.com.)

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