В Риге — новая пляжная зона, автостоянки и тропы для прогулок

На этой неделе на Мангальсале, на территории природного парка Piejūra, сдана в эксплуатацию новая благоустроенная пляжная зона с тропами для прогулок и местами для автомобилей.

Департамент городского развития Рижской думы совместно с Европейским фондом регионального развития осуществляет проект «Строительство инфраструктуры для уменьшения антропогенной нагрузки и реконструкция природного парка Piejūra (Natura 2000)», цель которого — защита и сохранение прибрежных местообитаний и видов, представляющих интерес для Европейского союза, используя экологически безопасный и в контексте Латвии инновационный комплекс методов защиты местообитаний в особо охраняемых районах.

Процесс предусматривает ограничение распространения чужеродных видов растений на прибрежной территории парка (дюны и вдоль побережья) и уменьшение их воздействия на прибрежные местообитания. В ходе проекта будет проведено несколько мероприятий по сохранению и восстановлению прибрежных пастбищ и лагун. Чтобы восстановить среду обитания, характерную для серых дюн, в парковой зоне будут уменьшены заросли леса и дюн.

В этом году в природном парке Piejūra на Мангальсале проложена тропа здоровья, оборудованная уличными тренажерами. В конце тропы здоровья отдыхающие могут провести время на благоустроенном и оборудованном площадкой для отдыха пляже.

Кто-то сможет заниматься спортом, кто-то — просто отдохнуть на скамейках или в гамаках. В целом за время реализации проекта проложено пять троп для отдыха и продлены две уже имеющиеся; установлены скамеечки, урны для мусора, штативы для велосипедов и другие элементы для комфортабельного отдыха. Общая протяженность троп здоровья на Мангальсале и в Вецаки составляет два км!

Автостоянки расположились по двум адресам: ул. Мангальсалас, 5a, и ул. Мангальсалас, 2.

Проложенные тропы предотвратят разрушение и вымывание дюн при организации пешеходного потока, а парковки уменьшат количество несанкционированных стоянок автомобилей.

В Даугавгриве построена опорная стена для дюн, установлены информационные стенды, пограничные знаки, шлагбаумы, скамейки и велоштативы.

Природный парк Piejūra является особо охраняемой природной территорией европейского значения. В настоящее время Piejūra охватывает более 4103 га, из которых 1265,7 га расположены в административных границах Риги. Парк уникален разнообразием местообитаний, включает 10 охраняемых биотопов в Европе с редкими и охраняемыми видами растений, птиц и животных.

(Riga.lv.)

Фото: RD PAD.

«Природный парк Piejūra уникален разнообразием местообитаний, включает 10 охраняемых биотопов в Европе с редкими и охраняемыми видами растений, птиц и животных.

Предыдущая публикация:

Где покататься на коньках? Предыдущая публикация: Следующая публикация:

