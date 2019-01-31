Где их провести?

Всех желающих в этом году приглашают пройти бесплатные экспресс-тесты на холестерин и глюкозу. Всего в 2019 году планируется осуществить 8000 бесплатных проверок в разных районах Риги. Акция проходит в рамках проекта «Мы — за здоровую Ригу!», который реализует департамент благосостояния Рижской думы вместе с Европейским социальным фондом. Проверку проводят специалисты клиники «Пирамида».

Регулярно экспресс-тесты на холестерин и глюкозу можно сделать на территории Рижского Центрального рынка, у стендов рынка на ул. Пупола, 145/146. Тесты можно провести без предварительной записи, по графику проведения экспресс-тестов. Ближайшее время проведения тестов в феврале:

2.02 (суббота) — 9.00—15.00.

5.02 (вторник) — 13.00—18.00.

8.02 (пятница) — 9.30—14.30.

9.02 (суббота) — 9.00—15.00.

11.02 (понедельник) — 9.00—14.00.

13.02 (среда) — 9.30—13.30.

14.02 (четверг) — 12.00—17.00.

18.02 (понедельник) — 8.00—18.00.

20.02 (среда) — 14.00—18.00.

24.02 (воскресенье) — 9.30—13.00.

25.02 (понедельник) — 8.00—13.00.

28.02 (четверг) — 14.00—18.00.

Результаты экспресс-тестов можно будет получить сразу после сдачи анализов. Специалисты клиники «Пирамида» также проведут короткую консультацию, объясняя полученные в рамках проверки результаты, дадут рекомендации, как действовать, чтобы сократить риск заболевания.

В прошлом году специалисты клиники «Пирамида» провели 7400 бесплатных экспресс-тестов на холестерин и глюкозу, из которых 35 процентов показали повышенный уровень глюкозы. В свою очередь, уровень холестерина был повышен в 60 процентах случаев.

Более детальная информация о местах проведения бесплатных экспресс-тестов на выявление холестерина и глюкозы доступна на порталах www.veseligsridzinieks и www.piramida.lv.

Одним больше!

В районе Сканстес появится новый детский сад

Департамент имущества Рижской думы объявил конкурс о создании проекта комплекса дошкольного образовательного учреждения в районе Сканстес, свидетельствует доступная информация на сайте Бюро по надзору за закупками (IUB).

Цель конкурса — получить архитектурно высококачественный, функционально продуманный и экономически обоснованный проект нового дошкольного учебного заведения в зданиях на ул. Гростонас, 6, ул. Гростонас, 6a, и ул. Весетас, 13.

В зданиях на Гростонас, 6, и Весетас, 13, в настоящее время находятся детские садики, и задача состоит в том, чтобы обеспечить конструктивное соединение между существующими и новыми зданиями. Также новый детский сад должен быть рассчитан на 612 мест.

В публичной информация IUB отмечается, что заявки на конкурс подали два претендента.

Ткачество на бердо

Сплети пояс на бесплатном мастер-классе Svītrainās un skujainās celaines!

9 февраля в 11.00 в рижском культурном центре Iļģuciems состоится мастер-класс по ткачеству народной студии прикладного искусства Austra. Вход для всех желающих свободный.

История текстиля Латвии началась в доисторические времена, а ткачество является одной из древнейших отраслей народного творчества. Свидетельства разнообразия тканей и культуры с IV по XIII век были найдены в археологических раскопках. Самые узкие тканые изделия — это подвязки и пояса, которые плели в разных техниках, а одна из самых древних техник — ткачество на бердо. Бердечки изготавливались из деревянных щепок, кости, металла или жесткого картона с вырезанными квадратами и отверстиями по углам.

Пояса получались жесткие, прочные, и ткать их было нетрудно. Их делали из разноцветной пряжи, и встречаются они во всех регионах Латвии. На бердо можно было выткать шубу, одежду или плотные носки. Прочность изделий позволяла использовать их в хозяйстве в качестве упряжи или подвязок для мешков.

В наши дни, когда появилось много новых прочных материалов для технического применения, тканые пояса имеют особую ценность. Чтобы сохранить эти старинные навыки, любой заинтересованный и желающий творить может сплести подвязку, закладку или пояс, используя эту древнюю технику.

С собой нужно взять разноцветную пряжу и 10-12 дощечек — квадраты из плотного картона 5-7 см с четырьмя отверстиями по 0,5 см на расстоянии 1 см от угла. Дощечки из своего картона можно будет сделать и на месте.

Занятие ведет руководитель студии Austra Айна Бернава. Предварительная запись и дополнительная информация — по тел. 28335899. Вход свободный.

Эх, прокачусь!

Горка на ул. А. Деглава открыта для зимних забав!

С наступлением мороза Деглавская горка у рижской 84-й средней школы стала общедоступна для зимних развлечений — спуска с горы.

Для спуска можно использовать предназначенный для этого инвентарь, но не традиционные санки. Это правило необходимо соблюдать, чтобы обеспечить безопасность свою и других. Также нужно учитывать, что горку для спуска можно использовать только в том месте, где она обнесена специальным ограждением. Еще одно условие, которое необходимо учитывать: горку для спуска можно использовать при наличии снега и температуры не выше -4o C. Посетителей призывают соблюдать вышеупомянутые правила, а также инструкции лиц, которые ведут наблюдение за горкой.

Около горки также есть трасса для катания на беговых лыжах и пункт проката инвентаря, который работает ежедневно с 10.00 до 21.00.

Напоминаем, что каток у горки на ул. Деглава будет закрыт с 7 января по 28 февраля в связи с подготовкой к встрече «Динамо-Рига» — «Динамо-Минск».

(Riga.lv.)