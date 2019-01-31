Как работали и сколько брали за проезд «таксисты» 100 лет назад

Читатель поделился интересной информацией: в доме на улице Майзницас, где он живет (соединяет улицы Шарлотес и Миера), до революции был трактир для извозчиков. Хозяином трактира, как и всего дома, был сам извозчик. Как видим, среди извозчиков были люди оборотистые.

«Человек с повозкой»

В Центральной России извозчиков называли по-разному: ваньками, кучерами, лихачами. В Риге же в ходу было другое слово — «фурман». В переводе с немецкого — «человек с повозкой».

Рижские экипажи отличались от российских: они были солиднее, с откидным верхом, на упругих рессорах, с резиновыми ободьями колес. Да и местные фурманы одевались иначе — не в армяки и тулупы, а в кожанки — длинные, с капюшонами.

Тарифы в центр и на окраины

В царские времена весь город был поделен на восемь районов. Исходя из этого и взималась плата за проезд. Например, если вы хотели от Ратушной площади добраться в первый район — до улицы Елизаветинской или на вокзал, платили 15 копеек. За двух детей взималась плата как за одного взрослого. Если ехали более двух пассажиров, тариф удваивался. За поездку на окраину взималась дополнительная плата — от пяти до 10 копеек.

Были экипажи с двумя лошадьми, а зимой — тройки. От этого тоже зависел тариф. Так, например, удовольствие прокатиться из Старой Риги к вокзалу в экипаже с двумя лошадьми обходилось уже не в 15, а в 20 копеек.

Сколько мог выпить извозчик?

Существовал и определенный кодекс поведения извозчика. Один из его параграфов гласил: «При исполнении обязанностей извозчик не должен быть заметно пьян и груб с пассажирами». Заметно пьян, вот как! Пить, как видим, не возбранялось, но в меру, для сугреву. Кстати, выражение «дать чаевые» связано с извозом. Пассажир специально платил чаевые, чтобы в морозные дни фурман мог отогреться чайком в ближайшем трактире.

Слышу звон бубенцов издалёка…

Зимой экипажи заменялись санями. В санях были мягкие подушки, а также теплые накидки для ног. У саней был особый шарм — к лошадиной упряжи прикреплялись бубенцы. В погожие январские дни центр города заливался звоном бубенцов и колокольчиков.

Удалые купцы в зимние праздники любили гулять на всю катушку — к загородным ресторанам, многие из которых были за нынешним Воздушным мостом, подкатывали на тройках.

Извозчичьи трактиры

Расслабиться любили и фурманы. Не только в чайных, но и в трактирах. Были даже извозчичьи трактиры. Они открывались в семь утра и работали до 23. По-латышски их называли furmankrogs. В 1920-е самыми популярными извозчичьими трактирами считались «Широна» на Лачплеша и «Рудзитиса» — на Элизабетес и Тербатас, напротив Верманского парка. Вначале 1930-х на месте деревянного трактира Рудзитиса поднялся шестиэтажный каменный дом с респектабельным рестораном. Но старожилы еще долго продолжали называть это место по старинке — «извозчичий трактир Рудзитиса».

В Московском форштадте популярностью пользовался трактир «Волга» на улице Ильинской (Элияс). Не только у извозчиков, но и у интеллигенции. Из Парижа сюда приезжала русская эмиграция, чтобы отведать первоклассной «волжской» ушицы из трех видов рыбы: судака, осетра и угря. А в бильярдной лучшие перья местной русской журналистики не чурались биться с извозчиками на пару бутылок пива.

Мекка рижского извоза

Но для большинства извозчиков Маскачка не была родным домом — приезжали из Пурвциемса. Именно этот район с давних времен облюбовали рижские фурманы. Рядом с собственными домами была и землица — гектар, два. Нужны были пастбища и сено, чтобы кормить лошадей. Держали коров. Молочными делами занимались жены. Утром молочницы вместе с мужьями ехали в город, поставив на телегу бидон с молоком. Молоко тогда не продавали в магазинах — молочницы сами ходили к покупателям. Те их мужья, кто работал на грузовых подводах — ломовые извозчики, отправлялись в порт. Там всегда хватало грузов: приходили суда из внутренних губерний России, заморские.

Эпоха таксомоторов

В 1907 году в Риге появляются первые легковые такси, однако количество извозчичьих экипажей не уменьшается, а наоборот, растет. Если в 1898 году в городе насчитывались 1545 фурманов, то к 1913 году — 1600. Теснить извозчиков начинают лишь в 1920-е. В 1928 году по Риге уже бегало 500 легковых пролеток и свыше 600 таксомоторов.

Последние из могикан

После Второй мировой войны в городе оставались несколько десятков «лошадиных экипажей». Последних легковых извозчиков можно было встретить еще в конце 1950-х — большая часть «таксовала» возле вокзала. А один экипаж всегда дежурил на улице Революцияс (Матиса) напротив пожарного депо. Возницей была седая тетушка. Грузовые фурманы встречались и в 1960-е: подвозили пустую тару на склады, развозили продукты по магазинам и столовым…

Илья ДИМЕНШТЕЙН.

ФОТО — из коллекции автора.

(врезка)

«После Второй мировой войны в городе оставались несколько десятков «лошадиных экипажей». Последних легковых извозчиков можно было встретить еще в конце 1950-х — большая часть «таксовала» возле вокзала.

ФОТО: https://www.riga.lv/ru/news/rizhskie-izvozchiki-kak-rabotali-i-skoljko-brali-za-proezd-taksisty-100-let-nazad?16022