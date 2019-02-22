Рыбалка, охота, часы, ножи… Что мужчине нужно для счастья?

Накануне 23 Февраля мы решили поговорить о мужских увлечениях. В гостях у «СУББОТЫ» — заядлый рыболов, подводный охотник, коллекционер, интересный собеседник и стильный мужчина Владимир Полудень.

Рута ВАСИЛЬЕВА

Часы для мужчин как сумочка для женщин

— Володя, мы давно знакомы, и я заметила, что часы вы меняете как перчатки. Правду ли говорят, что наручные часы для мужчин — это как брендовая сумочка для нас, женщин? Это и лицо, и имидж. Сколько пар часов должно быть у одного мужчины?

— В идеале мужчина должен иметь четыре пары часов: костюмные (обычно круглые и плоские, без лишних наворотов), спортивные (массивные, прочные, водонепроницаемые с наворотами), повседневные (узнаваемые стильные часы, достаточно элегантные, но не костюмные) и часы представительские (которые надевают только тогда, когда нужно произвести впечатление).

В моей коллекции часов намного больше. Есть даже самые первые советские часы «ЗиМ», которые мне, школьнику, подарили бабушка с дедушкой. В молодости, когда ходил в море, примерно в середине 80-х, у меня появилась Montana, часы-легенда с 16 мелодиями. Это было что-то! Кстати, сегодня этот раритет до сих пор котируется среди коллекционеров и его приобретают за весьма неплохие деньги.

Я всегда интересовался новинками. Постепенно у меня появились часы на все случаи жизни: изящные «костюмники» с вычурным корпусом, классические «стрелочники», электронные гаджеты, умные часы… Когда я начал серьезно заниматься подводной охотой, понадобилось качественное снаряжение: костюм, ласты, водозащитные часы. Сегодня у меня на руке целый подводный компьютер, который считает мои нырки, фиксирует время, проведенное под водой, ведет статистику погружений под воду и многое другое.

— А есть самые любимые часы?

— Мне очень нравятся «дайверы» и «пилоты». Мощный корпус, надежность, высокая водозащита и брутальность, придающая мужественность его владельцу. Каждый «дайвер», который у меня есть, я обязательно надевал на охоту, испытывал его в действии. Под водой без часов никак не обойтись.

— А без чего еще не обойтись под водой дайверу?

— Подводного охотника часто ошибочно называют дайвером. Но дайверы — это те, кто погружается в воду с аквалангом и баллонами. Охотник же без всякого дыхательного снаряжение ныряет на дно. У подводных охотников погружение в воду происходит только на задержке дыхания. Например, мой рабочий нырок составляет 45-50 секунд, рабочая зона — от полутора до шести метров глубины. Любой человек, если потренироваться, может довести свою задержку дыхания до трех минут. Подводной охотой я регулярно занимаюсь уже более 20 лет, в сезон два раза в неделю, а иногда и чаще.

К вопросу, что еще нужно охотнику под водой, кроме ружья. Нужен нож. Хороший нож.

Нож — это философия, это Вселенная

— А какой нож считается хорошим?

— Чтобы понять, какой он, хороший нож, начинаешь изучать вопрос, погружаешься в тему. Нож, как и часы, — это философия, это целая Вселенная. Какая у него рукоятка, какой клинок, какие сталь, форма, конструкция, как долго держит заточку… Для ножеманов это неисчерпаемая тема и бесконечные споры. Точно так же, как нельзя однозначно ответить на вопрос: какой автомобиль лучше — Mercedes или BMW?

Выбрал, что больше нравится, купил нож, но интерес остался. Появились второй, третий, десятый. Это мое увлечение, я с удовольствием дарю свои ножи, потому что появляется повод купить новый нож! Как мужчина выбирает галстук, какой ему сегодня надеть, так я выбираю нож, который будет у меня сегодня в кармане. (Смеется.)

Кстати, с моим самым первым ножом из японской стали много лет назад произошла интересная история. Я поехал на подводную охоту на Лиелупе. Охота была удачной, попались трофейные щуки, но когда я выходил из реки, нож случайно выскользнул и исчез на дне. Я долго нырял и буквально на ощупь проверял илистое дно в надежде найти свой нож. Но увы. Каково же было мое удивление, когда через три месяца я опять приехал на это место и случайно нашел его. А самое главное — за это время с ним ничего не случилось под водой, он остался таким же блестящим и острым!

Позже, когда я стал членом Латвийского клуба подводных охотников, регулярно выезжал с новичками на водоемы и проводил мастер-класс: как правильно надевать костюм, как нырять, как правильно использовать те же нож, фонарь. Молодежь дала мне прозвище Сэнсей, которое так и осталось у меня с тех времен. Клуб — это компания единомышленников, здесь бескорыстно делятся и знаниями, и трофеями. Тот самый свой первый нож я подарил на удачу одному из товарищей.

«Моя карьера началась с Даугавы»

— Вы были призером многих международных соревнований по подводной охоте. Легко ли стать чемпионом в этом виде спорта?

— Скажу откровенно, я не любитель всяких соревнований, не люблю скопления людей. Да, случалось, был призером, но по натуре я не лидер. Для меня это не самоцель. А вот участие в субботниках, например, которые на протяжении последних 20 лет устраивает клуб подводных охотников совместно с Латвийской федерацией подводного спорта — для меня дело святое. Два раза в год, в честь открытия и закрытия сезона, мы выезжаем на водоемы и очищаем их от мусора. Ездили и на латгальские озера, и в Екабпилс, собирали мусор со дна рижского Городского канала у Бастионной горки и напротив Оперы… В субботниках я участвую всегда, считаю своей обязанностью отдать долг природе, воде, которая является основой жизни на Земле.

Все мои увлечения связаны с водой, появились благодаря воде.

— А кем вы мечтали стать в детстве? Когда у вас появилась страсть к рыбной ловле? Помните свою первую рыбалку?

— Первый раз дедушка взял меня на рыбалку, когда мне было пять лет. Мы жили в Межапарке, поэтому отправились на лед Киш-озера. Та первая рыбалка оказалась очень удачной, никогда не забуду восторг, с которым вытягивал из лунки своих первых карасиков и окушков. С этого все и началось. По характеру я перфекционист — если чем-то заинтересовался, не успокоюсь, пока не изучу вопрос досконально. Биология, ихтиология, море, вода и ее обитатели — я буквально заболел этими интересами. В первом классе я уже знал всех рыб, любую мог определить без энциклопедии и справочника. Еще в школе помимо рыбалки увлекся подводной охотой. Хорошо помню свое первое ружье за 11 рублей 50 копеек. Арбалет на резиновой тяге, он у меня есть до сих пор. Корпус сделан из цельнотянутой бесшовной трубы, сейчас такие трубы реально очень дорогие. Удивительно, но в советское время такую технологически сложную штуку использовали для подводного ружья. У меня до сих пор есть обширная библиотека рыболовной тематики, в том числе подшивки популярного советского альманаха «Спортсмен-подводник». Тогда до всего приходилось доходить самому.

— А где был опыт первой подводной охоты?

— Первый раз под воду ушел на Красной Двине. Моя карьера началась с Даугавы. Позже, когда переехали в Кенгарагс, — окрестности Дарзини, Румбулы, ГЭС, нижнее течение Даугавы. Это мои излюбленные места, которые я сотни раз проходил и по берегу с удочкой и под водой. Рыба была всегда.

— Какую профессию в итоге вы выбрали после школы?

— После 10-го класса поступил в рижскую мореходку, после окончания уехал по распределению в Россию. В Астрахани пришлось снова поступить в мореходку и получить второй диплом. Дело в том, что моя специальность считалась профессией будущего и была совершенно не востребована. В Риге я получил диплом «Эксплуатация судовых автоматизированных систем». Предполагалось, что суда будут оснащены роботами… Но на практике мне выдали гаечный ключ и кувалду, и я работал мотористом. В астраханской мореходке получил диплом судового механика и за четыре года в море прошел карьерный путь от 4-го до старшего механика. Потом вернулся в Ригу.

Путешествия за трофеями

— У вас довольно обширный круг общения и по рыбалке, и по подводной охоте. Расскажите о самых ярких впечатлениях, которые связаны с этими вашими увлечениями.

— Я достаточно много путешествовал по охоте и рыбалке: Африка, Эмираты, практически все побережье Средиземного моря от Греции до Испании, со стороны Атлантики — Норвегия, Финляндия, Швеция, это уже родные места. Люди едут не просто половить рыбу, а за трофеями! Яркие эмоции и впечатления остаются на всю жизнь. Два раза ездил на охоту в Россию, в дельту Волги, подстрелил трофейного сома на 40 кг. В конце февраля каждый год ездим с друзьями на Аланды за трофейными щуками. В Дубае мы взяли машину напрокат и проехали через весь Аравийский полуостров на побережье Индийского океана. Ловили лобстеров, их было там немерено. Одно дело, когда тебе приносят в ресторане красиво сервированное блюдо с тремя ломтиками, и совсем другое — их хвосты размером с докторскую колбасу, которые ты до отвала ешь утром, в обед и вечером.

Запомнилась поездка в город Табарку на границе с Марокко. Там находится один из крупнейших в Средиземном море коралловый риф, знаменитый тем, что на нем испытывал свое снаряжение Жак-Ив Кусто, когда изобрел свой акваланг. Давно мечтал посмотреть это место и поохотиться там.

Ловил палтуса на самой крайней северной точке Европы — на мысе Нордкап. Ездили с компанией два раза с перерывом в восемь лет. Через восемь лет поймал себя на мысли, что абсолютно ничего не изменилось: тот же ледник, те же фьорды, океан, снег, тишина, а под водой совсем другой мир: буйство красок, богатейшая ихтиофауна! Вода не замерзает в океане, потому что здесь проходит теплый Гольфстрим. Первый раз с палтусом повезло, словили 55-килограммового, а вот второй раз увы. Но впечатления все равно остались.

В моей жизни так получилось, что все проистекает из воды: и мои увлечения, и даже моя работа. Когда я прихожу на смену в порт, обязательно пройду по причалу к кромке воды, по привычке отмечу, насколько она чиста, прозрачна, какой уровень… Мы с водой постоянно в контакте. Для меня она святыня и источник положительных эмоций. Я счастливый человек, потому что имею возможность заниматься любимыми занятиями. Слава богу, и здоровье позволяет, и финансы. Я просто живу и получаю от этого удовольствие.

«Люди едут не просто половить рыбу, а за трофеями! Яркие эмоции и впечатления остаются на всю жизнь. Два раза ездил на охоту в Россию, в дельту Волги, подстрелил трофейного сома на 40 кг. Каждый год ездим с друзьями на Аланды за трофейными щуками. В Индийском океане ловили лобстеров… Хвосты у них размером с докторскую колбасу.

фирменный рецепт

Щёчки судака

— Есть у нас в семье фирменный рецепт судака, запеченного в духовке. Тушку чистим, потрошим. Не обрезаем ни голову, ни плавники. Делаем поперечные надрезы, солим, перчим, шпигуем чесночком, лучком, смазываем специями, немного маслом и майонезом. Ставим на 30-40 минут в духовку при температуре +200° C.

У судака есть интересная особенность: у него есть щечки. Это мясо круглой формы размером с 2-евровую монету. Во Франции щечки судака вырезают и подают отдельно как изысканный деликатес. Поэтому голову никогда не выбрасывайте!

Досье «СУББОТЫ»

Владимир Полудень родился в Риге в 1963 году. Ветеран Латвийского клуба подводной охоты. На протяжении многих лет является экспертом в области рыбалки и подводной охоты, знатоком латвийских водных ресурсов и ихтиофауны. Был постоянным автором рыболовного журнала «Поплавок». На протяжении многих лет сотрудничает с Latvijas valsts meži, участвуя в ежегодных проектах «Календарь-ежегодник рыболова», участвовал в издании справочника «Водоемы Латвии». Работает в Рижском порту, руководитель работ в одной из фирм-стивидоров.