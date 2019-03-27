исчезающий город, или Новая жизнь старых зданий

По данным департамента имущества (ДИ) Рижской думы (РД), в ближайшее время в столице планируется снести несколько зданий, представляющих опасность для здоровья и жизни горожан. В число объектов, подлежащих сносу, попали обветшалые и развалившиеся дома на ул. Ледургас, 6, и Виеталвас, 2. Если собственники домов не сделают это за свой счет, все затраты на организацию принудительных работ покроет Рижская дума, а затем издержки взыщут с домовладельцев.

Диана ЧУЧКОВА

В департаменте имущества отметили, что всего в период с 2011 по январь 2019 года в Риге уже были приведены в порядок или снесены 986 развалин (из них в принудительном порядке снесены 108). При этом в Рижской думе подчеркивают: снос здания — крайняя мера, на которую вынуждены идти городские власти, чтобы обезопасить жителей и привести в порядок внешний вид Риги.

В качестве стимулирующей меры для владельцев недвижимости муниципалитет вот уже несколько лет подряд практикует налоговые скидки, а также, если дом представляет культурно-историческую ценность, предлагает специальную программу софинансирования.

Как показывает практика, в течение года список городских развалин, которые следует либо срочно снести, либо оперативно привести в порядок, постоянно обновляется. Последние решения о сносе полуразрушенных домов в Мангали и Дарзциемсе были приняты в конце февраля. Тогда же на заседании имущественного комитета РД решили принудительно привести в порядок дома на ул. Пулквежа Бриежа, 10, Бривибас, 88, и Алберта, 6.

Образец эклектики: ул. Пулквежа Бриежа, 10

Владельцем недвижимости является SIA ALPS Real Estate. Дом был построен в 1904 году в стиле эклектики по проекту архитектора Эдмунда фон Тромповского. Дом заброшен, и его техническое состояние признано экспертами неудовлетворительным. В плохом состоянии находятся балконы, а фрагменты штукатурки представляют угрозу для прохожих.

В течение трех месяцев с момента согласования необходимой для строительства документации в городском Строительном управлении, но не позднее 13 месяцев со дня вступления в силу этого решения необходимо приступить к строительным работам и завершить их в течение 19 месяцев.

Самый большой дом Риги начала XX века: ул. Бривибас, 88

Дом классифицирован как развалины категории B. Примечательно, что верхние этажи этого дома давно заброшены, но на первом этаже ведется хозяйственная деятельность: там обустроены игровые залы и магазины. В РД сообщили, что дом был построен в 1910 году и считался одним из самых больших жилых домов Риги: в нем могли проживать 400 человек.

Будущий владелец дома Янис Озолиньш объявил тогда конкурс на разработку проекта здания. Высших наград удостоилась идея известных архитекторов Константина Пекшена и Эрнеста Поле, а их идеи в детальном проекте воплотил Янис Алкснис. Изначально первый этаж был приспособлен под торговую деятельность, а во внутреннем дворе дома долгие годы работал известный в городе «Пассаж Озолиньша».

С конца 90-х годов прошлого века верхние этажи дома пустовали и стали пристанищем бродяг и наркоманов. Судя по полицейской хронике, здесь неоднократно находили тела умерших маргиналов. После этого было принято решение заколотить все входы и выходы.

В последний раз здание основательно осматривали в 2015 году. В ту пору собственником здания числилось SIA MJ Development, представители которого обещали провести ремонт. Однако за четыре года ситуация не изменилась, и здание может представлять опасность для арендаторов и посетителей заведений, расположенных на первом этаже.

Согласно решению о принудительном приведении здания в порядок, в течение двадцати месяцев со дня вступления в силу этого решения владелец должен приступить к строительным работам в соответствии с полученным разрешением.

Творение великого Эйзенштейна: ул. Алберта, 6

Дом принадлежит частному лицу. Пятиэтажная жемчужина югендстиля была построена в 1903 году по проекту известного архитектора Михаила Эйзенштейна. Бывший доходный дом действительного статского советника Андрея Павловича Лебединского.

В настоящее время департамент имущества классифицировал здание как строение, ухудшающее окружающую среду, категории B, и к нему применяется повышенная ставка налога на недвижимость.

Здание является памятником архитектуры местного значения и находится в историческом центре Риги. Кроме того, оно также включено в список мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Принимая во внимание плачевное состояние строения, Государственная инспекция по охране памятников культуры указала, что зданию, мимо которого ежегодно проходят тысячи туристов и ценителей югендстиля, требуется реновация.

Блеск и нищета большого города

Что же касается других грандиозных реновационных проектов, которые были осуществлены после вмешательства Рижской думы, нельзя не упомянуть дом на ул. Аристида Бриана, 2, построенный в 1880 году про проекту архитектора Отто Дитце. Здание уникально внешней архитектурой, поскольку автор проекта придал ему очертания, характерные для вилл и поместий конца XIX века.

Также в 2018 году приведены в порядок дома на ул. Алберта, 7, (здание в стиле необарокко, построенное по проекту Германа Отто Хилбига), Алберта, 9 (творение Константина Пекшена, в котором до начала 30-х годов располагался еврейский детский сад), и Алберта, 11 (здание построено в 1904 году по проекту Константина Пекшена, где в начале 20-х годов XX века располагался департамент политической полиции Латвии).

Отреставрирован и приведен в порядок дом на ул. Калнциема, 18, построенный в 1900 году по проекту архитектора Генриха (Индрикиса) Девендруса, многоэтажное здание в стиле эклектики на ул. Кр. Валдемара, 11, возведенное в 1875 году по проекту Людвига Германа Гайгенмюллера, а также дом в стиле неоклассицизма на ул. Таллинас, 86, построенный по проекту известного латвийского архитектора Яниса Алксниса.

«В качестве стимулирующей меры для владельцев недвижимости муниципалитет вот уже несколько лет подряд практикует налоговые скидки, а также, если дом представляет культурно-историческую ценность, предлагает специальную программу софинансирования.

«Согласно решению о принудительном приведении здания в порядок, в течение двадцати месяцев со дня вступления в силу этого решения владелец должен приступить к строительным работам в соответствии с полученным разрешением.

Количество снесённых и приведённых в порядок объектов недвижимости в Риге

2011 год — 16,

2012 год — 68,

2013 год — 86,

2014 год — 107,

2015 год — 141,

2016 год — 156,

2017 год — 205,

2018 год — 207.

Количество снесённых в принудительном порядке развалин в Риге

2014 год — 22 решения,

2015 год — 20 решений,

2016 год — 19 решений,

2017 год — 16 решений,

2018 год — 31 решение.