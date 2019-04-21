Почему тело Иосифа Бродского было захоронено лишь спустя полтора года после его ухода

Судьба гениального поэта Иосифа Бродского далеко не всегда была к нему ласкова. На родине он подвергался гонениям, его помещали в психиатрическую клинику, а после эмиграции не позволили даже приехать в СССР, чтобы похоронить родных. И даже после его ухода кипели страсти и споры по поводу того, где должно покоиться его тело. Целых полтора года понадобилось для того, чтобы найти место для последнего упокоения поэта.

Нелюбимый сын своей Родины

Первое же публичное выступление 20-летнего Иосифа Бродского на турнире поэтов привело к скандалу. Его стихотворение «Еврейское кладбище» и последовавшая за его декламацией перепалка были восприняты партийным руководством как вызов. Жюри под давлением вынуждено было осудить молодого литератора. Так начинались гонения на Иосифа Бродского.

Уже через три года стали появляться статьи, критикующие, искажающие факты и обличающие. В результате Бродского обвинили в тунеядстве, после в психическом расстройстве. И отправили в клинику на лечение, после которого он был сослан.

Были созданы такие условия, что Иосиф Бродский просто вынужден был покинуть страну, чтобы снова не отправиться на принудительное лечение, а то и в тюрьму. В 1972 году 32-летний поэт прилетел в США. Незадолго до эмиграции он перенес тяжелый разрыв с любимой женщиной, за океаном нашел утешение в творчестве и преподавательской деятельности. У самого Бродского не было даже полного среднего образования, но его лекции собирали множество желающих увидеть невероятное поэтическое действо, в которое превращались его лекции и семинары.

Подорванное здоровье

В Америку Иосиф Бродский прибыл уже очень нездоровым человеком. Помимо патологии сердечных сосудов, которая была у поэта с рождения, он перенес инфаркт еще в 1964 году.

Естественно, проблемы со здоровьем с годами только усугублялись. Второй инфаркт случился у поэта в 1976 году, через два года он перенес операцию на сердце. Родителям поэта не позволили выехать из Советского Союза, чтобы увидеть сына. Впоследствии, когда родителей не стало, Бродскому не позволили попрощаться ни с отцом, ни с матерью, отказав ему во въезде в СССР даже на похороны.

В 1985 и 1994 годах Иосиф Бродский перенес еще два инфаркта. Последний, пятый, он пережить уже не смог. Он скоропостижно скончался в ночь на 26 января 1996 года в Бруклине, не дожив четырех месяцев до своего 56-летия.

Полтора года в поисках последнего пристанища

Сразу Иосифа Бродского захоронили в склепе при храме Святой Троицы, чтобы позже принять решение о переносе тела поэта в место, где он будет покоиться.

В Нью-Йорк тут же прислала телеграмму депутат Госдумы Галина Старовойтова. Она предлагала перевезти прах выдающегося поэта в Россию и похоронить на Васильевском острове. Однако это предложение не было принято. Основанием для отказа послужила невозможность решать за самого Бродского, который никогда не говорил о своем желании вернуться на родину.

Уже в 1998 году поэт Илья Кутик утверждал в своих воспоминаниях, что Бродский хотел быть похоронен в Нью-Йорке, неподалеку от Бродвея. И даже якобы купил место на кладбище. Однако никаких подтверждений данному факту найдено не было.

Больше года занял процесс выбора места для захоронения поэта. Вдова Бродского Мария Соццани впоследствии приняла окончательное решение, когда кто-то из друзей предложил кладбище на острове Сан-Микеле в Венеции.

На самом деле это был один из самых любимых городов Иосифа Александровича, к которому он относился почти с такой же нежностью, как к своему любимому Санкт-Петербургу. Сыграл свою роль и тот факт, что Мария Соццани сама итальянка по происхождению.

Мария перевезла тело супруга в Венецию. И сама вернулась из Америки к себе на родину, в Италию.

Со смертью не всё кончается

Однако даже на самом кладбище далеко не сразу удалось определиться с местом, где будет находиться могила Бродского. Похоронить его на русской половине было нельзя, хотя изначально его последнее пристанище должно было находиться между могилами Стравинского и Дягилева. Запрет был получен от православной церкви, так как Бродский никогда не был православным. В католической части кладбища духовники тоже не дали разрешения на захоронение.

В итоге 21 июня 1997 года поэта похоронили в протестантской части кладбища, увенчав могилу деревянным крестом. Лишь спустя несколько лет появился памятник авторства Владимира Радунского. На обороте памятника выполнена по-латыни надпись «Letum non omnia finit» («Со смертью не все кончается»).

На могиле всегда лежат живые цветы, поклонники оставляют там стихи, письма, карандаши, фотографии, сигареты Camel (Бродский много курил) и виски.

Друзья и близкие Иосифа Бродского упорно хранят молчание о его частной жизни. Мария Соццани-Бродская готова обсуждать творчество своего супруга, но никогда не поддерживает разговоров об их семье. Известно лишь одно: Иосиф Бродский был очень счастлив последние пять лет своей жизни.

Иосиф Бродский и Мария Соццани

30 лет разницы и пять самых счастливых лет в жизни поэта

Отмечая свое пятидесятилетие в мае 1990 года, Иосиф Бродский записал: «Бог решил иначе: мне суждено умереть холостым. Писатель — одинокий путешественник». Но это пророчество не сбылось.

Вскоре в его жизни появилась прекрасная итальянка с русскими корнями. На лекцию поэта Иосифа Бродского, Нобелевского лауреата, прилетела итальянская студентка-красавица Мария Соццани, изучающая историю русской литературы. Позже он получил письмо от нее из Италии. И на несколько месяцев письма стали связующей ниточкой между великим поэтом и юной итальянской студенткой.

1 сентября 1990 года в Стокгольмской ратуше был заключен брак Иосифа Бродского и Марии Соццани, которая была моложе поэта почти на 30 лет.

Брак поэта стал неожиданностью как для его друзей, так и для почитателей его таланта — уж очень скоропалительным было решение о свадьбе. Но Бродскому, как всегда, не было никакого дела до мнения окружающих. Впервые за много лет он наконец был безусловно счастлив. Многие друзья поэта скажут позже, что жизнь Иосифа Бродского в браке с Марией оказалась счастливее всех предыдущих 50 лет.

В 1993 году у Иосифа и Марии родилась малышка Анна. В семье общались на английском языке, но Мария пыталась научить дочь и русскому, чтобы та могла впоследствии читать произведения своего великого отца в оригинале.

Он безмерно любил свою Нюшу, проводя с ней каждую свободную минуту…

Сегодня 26-летняя Анна Александра Бродская-Соццани живет в Италии. На родину своего отца, на которого она внешне очень похожа, девушка приезжала лишь однажды — на празднование его 75-летия.

Наследники Бродского

Сын — Андрей Осипович Басманов (род. 1967 г.), от художницы Марианны Басмановой.

Дочь — Анастасия Иосифовна Кузнецова (род. 1972 г.), от балерины Марии Кузнецовой.

Жена (с 1990 г.) — Мария Соццани (род. 1969 г.).

Дочь — Анна Александра Мария Бродская (род. 1993 г.).

Внучка — Пелагея Басманова (род. 1997 г.).