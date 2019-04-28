О том, как противостоять подкрадывающейся проблеме, рассказывают эндокринолог Рижской Восточной клинической университетской больницы Ингвар Раса и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня

Сахар нужен, но… По словам доктора Ингвара Расы, в крови каждого человека присутствует сахар, что нормально: у здоровых людей его уровень практически никогда не превышает норму.

Сахар необходим, так как обеспечивает энергией организм человека в целом и каждую его клетку в отдельности. Но для того чтобы клетки организма открылись и поели глюкозы, необходим гормон инсулин, который выделяется поджелудочной железой. Когда инсулина выделяется слишком мало, организм не в состоянии использовать глюкозу, которая после еды попадает в кровь, и уровень сахара в крови повышается.

КТО В ОПАСНОСТИ. Высокий уровень сахара в крови при диабете 2-го типа появляется незаметно, вначале человек ничего подозрительного не чувствует. Поэтому существует золотое правило: после 45-50 лет раз в год нужно определять (натощак) уровень глюкозы. Если есть факторы риска — лишний вес, немного повышенный уровень холестерина, слегка повышенное кровяное давление, родители или бабушки и дедушки болеют или болели диабетом 2-типа, родился малыш весом более 4,1 кг, — таким людям анализ необходимо сдавать в более молодом возрасте, раз в год.

НОРМА. При сдаче анализа натощак с утра нормальный уровень глюкозы у здорового человека должен быть в пределах от 3,3 до 5,5 ммоль/л. В любое другое время суток, в том числе после сытной еды, он не должен превышать 7,8 ммоль/л. Если в анализе, сделанном натощак, уровень сахара превышает 11,1 ммоль/л, это уже свидетельствует о сахарном диабете.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ САХАР ПОВЫШЕН. Если человек находится в зоне между 7,8 и 11,1 ммоль/л глюкозы в крови, он может отодвинуть переход преддиабетa в диабет. Для это придется потрудиться:

1. Если у человека с избыточным весом выявлен преддиабет, он должен за год уменьшить массу тела на 5-10 процентов. Это немного. Трудно считать калории? Тогда ешьте половину той порции, которую вы съедали до сих пор. И откажитесь от лакомств, не ешьте в промежутках между регулярными приемами пищи.

2. Нужно избегать так называемых простых углеводов — моносахаридов, которые содержатся всюду, где добавлен сахар, то есть в кулинарных изделиях, конфетах, халве, зефире, а также во фруктах, ягодах. Если человек с нарушениями сахарного метаболизма изредка съедает конфету или зефир, ничего трагичного не произойдет. Главное, чтобы ежедневное меню не состояло только из пирожных, печенья, конфет, очень сладких фруктов в больших количествах.

Вместо быстрых сахаров лучше употреблять сложные, или медленные. Углеводы с высоким содержанием клетчатки???????? — это бобовые, ячневая крупа, овсяные хлопья.

3. Физическая активность не менее 30 минут — пять раз в неделю! Этого достаточно. Проезжайте эти 30 минут на велосипеде, лыжах, проходите быстрым шагом во время прогулки с собакой, занимайтесь скандинавской ходьбой.

4. Надо постоянно контролировать изменения кровяного давления и холестерина.

ВАЖНО! Если диабет или преддиабет обнаружен вовремя и человек меняет старые привычки на здоровый образ жизни, сахар в крови быстро нормализуется.

Если же сахарный диабет был уже длительное время или выявлен с опозданием, одним лишь изменением образа жизни вылечить его, скорее всего, не удастся и ежедневно придется принимать медикаменты от диабета.

«Если диабет или преддиабет обнаружен вовремя и человек меняет старые привычки на здоровый образ жизни, сахар в крови быстро нормализуется.

Мила ЛИТТ.