Экскурсия в зоопарк

(Рига)

Рижский зоопарк работает с 1912 года. С течением времени коллекция его обитателей существенно расширилась: сегодня здесь живут тигры, медведи, жирафы, кенгуру, бегемоты, северные олени, казуары…

На «Сельском подворье» вы увидите традиционных для Латвии домашних животных: коз, овец, свиней, кроликов… Зверюшек можно даже погладить! Обширная территория выделена для водоплавающих птиц, в отдельных вольерах размещены хищные пернатые (здесь вы встретите даже грифов и кондора!)…

Экзотические животные обитают в дальнем конце зоосада. Особый восторг посетителей обычно вызывают бойкие лемуры и любопытные сурикаты. На своей территории величественно прогуливаются тигры, а медведи, напротив, так и стремятся привлечь внимание посетителей.

В «Тропическом доме», где поддерживается особый микроклимат, вы увидите всевозможных насекомых и рептилий, а также крокодилов, плещущихся в бассейне.

Зоопарк располагает также внушительной коллекцией земноводных. Словом, зоопарк — отличное место для детей и взрослых; здесь под соснами рядом с озером можно замечательно провести хоть целый день!

Рижский зоопарк открыт круглый год — и в любое время года здесь интересно. Весна — это время пробуждения животных, пора песен и брачных танцев. Летом здесь появляются на свет большинство детенышей; осенью подросшее молодое поколение вступает во взрослую жизнь, а зимой вас ждут экспозиции в помещениях (за исключением «Зимних ночей в зоопарке»).

(!) Рижский зоопарк напоминает: посетителям кормить животных запрещено!

ГДЕ НАХОДИТСЯ: Рига, пр. Межа, 1.

КОНТАКТЫ: тел. (+371) 67518409; e-mail: info@rigazoo.lv; адрес в Интернете: rigazoo.lv.

ОТКРЫТО: пн.-вс. — с 10.00 до 18.00.

ЦЕНА (вход в зоопарк): взрослым — 7 EUR; детям (4-18 лет), студентам, пенсионерам — 5 EUR; семейный билет (двое взрослых + двое или трое детей) — 20 EUR.

Концерт органной музыки

(Рига)

Концерты органной музыки в рижском Домском соборе проходят с участием известных музыкантов из Латвии и других стран. Это уникальная возможность насладиться звучанием знаменитого рижского органа! Орган рижского Домского собора принадлежит к одним из выдающихся достижений искусства органостроения периода позднего романтизма и является уникальным памятником истории…

ГДЕ ПРОЙДУТ: Рига, Домская пл., 1, Домский собор.

КОНТАКТЫ: адрес в Интернете: www.doms.lv.

КОГДА: концерты состоятся 24 и 26 апреля, начало — в 19.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: вход — от 10 EUR.

(блок №2) ЛИТВА

Жемайтийский Национальный парк

Жемайтийский Национальный парк находится на северо-западе Литвы, и его территория занимает 20 тыс. га! В парке расположены 12 природных памятников. Это и деревья, и острова, и даже источники! Например, природным памятником на территории национального парка является самый толстый ясень в Литве. Его называют ясенем Ведьм, но это уже совсем другая история…

ГДЕ НАХОДИТСЯ: Литва.

КОНТАКТЫ: тел.: (+370) 44849231, 67786758, 65907929; e-mail: info@zemaitijosnp.lt; адрес в Интернете: www.zemaitijosnp.lt.

(блок №3) ЭСТОНИЯ

Эстонский музей здравоохранения

(Таллин)

В этом музее благодаря высокотехнологичным экспонатам вы сможете узнать все о человеческом теле! А еще у вас будет возможность перенестись в прошлое и своими глазами увидеть, как и какими методами врачи прошлого лечили пациентов…

Итак, постоянная экспозиция Эстонского музея здравоохранения называется «Откровенно о вашем теле» и занимает два средневековых здания в Старом городе. Тематические экспозиции подробно рассказывают об устройстве человеческого тела, демонстрируя его в различных видах/формах/разрезах. Некоторые экспонаты дают представление об эволюции человека, рассказывают о здоровом питании и современных методах диагностики организма. В каждом помещении представлены старинные инструменты и прочие медицинские экспонаты. Лекарства и хирургические приборы многовековой давности рисуют яркую картину лечения болезней в стародавние времена.

В музее множество современных интерактивных экспонатов — как электронных, так и механических. Благодаря этим экспонатам посещение музея становится не просто интересным, но еще и поучительным…

ГДЕ НАХОДИТСЯ: Таллин, Lai 28/30; Eesti Tervishoiu Muuseum.

КОНТАКТЫ: тел. (+372) 6412049; e-mail: info@tervishoiumuuseum.ee, bron@tervishoiumuuseum.ee; адрес в Интернете: www.tervishoiumuuseum.ee.

ОТКРЫТО: вт. — с 10.00 до 18.00; ср. — с 10.00 до 19.00; чт.-вс. — 10.00 до 18.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: взрослым — 8 EUR; школьникам, студентам, пенсионерам — 5 EUR; семейный билет (двое взрослых + несовершеннолетние дети) — 18 EUR.

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