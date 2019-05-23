Как вернуть утраченное семейное счастье и умение радоваться жизни — этому учит театр для души с необычным названием «НитьЯ»

Женщина плакала… А со сцены для нее и всех сидящих в зале звучали слова о любви и верности, полузабытые многими в жизненной суете, но такие нужные человеческой душе. Потом на сцену поднимались супружеские пары и делились своими семейными секретами, пусть и немудрящими, но проверенными временем, а все остальные во весь голос, от души желали им счастья.

Людмила АНИСИМОВА

Все это и много других неожиданных событий происходило на спектакле «День ангела», который в Ригу привез театр «НитьЯ» из Екатеринбурга. Не так часто к нам приезжают гости из этого российского города, да еще и театр с необычным названием. «НитьЯ» был создан в 2011 году «отцами-основателями» Дмитрием Исаевым и Никитой Виноградовым (они же ангелы в спектакле, увиденном рижанами). О театре и его сверхзадаче специально для «СУББОТЫ» рассказывает художественный руководитель Дмитрий Исаев.

Театральный доктор

— Дмитрий, как пришло это название — «НитьЯ»?

— Я думал: как озвучить то, что я чувствую? Как облечь это в слова? Размышлений было много, и наконец это словосочетание пришло. Как клубочек, который разматывается, разматывается, а потом благодаря нити возвращается назад — к любви и счастью.

Труппа у нас многонациональная, людей объединяют общая идея, ценности, общий фундамент. На этот аромат, нектар собираются замечательные пчелки, которых я очень люблю.

С первого же дня создания коллектива начались эксперименты. В итоге родился иной способ существования самого театра, когда ищешь все сам, когда учишься изложению чувств, вначале своих, а потом обретаешь способность заглядывать в мысли и сердца, в надежды и чаяния зрителей.

Мы, актеры, выходим на сцену не ради себя, не ради явления новой идеи, еще чего-то… Мы выходим ради счастливого будущего каждого, кто сидит в зале, ради счастливого будущего человечества, как бы громко это ни звучало.

— А спектакль «День ангела» как помогает людям?

— Все события в нем выстраиваются вокруг того, что на землю с небес спускаются два ангела. У них задание — вернуть несчастной семье Гостюхиных утраченное счастье. И им это удается. Мало того, «День ангела» соединяет семьи прямо на спектакле. Двое собираются разводиться, сидят в разных местах зала, и вдруг в них просыпается прежнее чувство. Нередко нам приходят письма о том, что муж и жена раздумали разводиться, забрали заявления о разводе, разделе имущества и тому подобное.

Для меня плохих людей не существует. Мы в «НитьЯ» верим, что в каждом человеке живет свет и его можно извлечь изнутри, чтобы он сиял теплотой, нежностью и любовью. Мы исследуем и применяем различные приемы, связанные не только с театром, но и с психологией, философией, экспериментируем. И знаете, наши эксперименты успешны: 95 процентов зрителей после первой встречи становятся нашими приверженцами. У нас любовь с первого взгляда. Зрители, придя впервые, во второй раз сами придут и приведут своих друзей. К нам приходят целыми семьями.

«День ангела» — часть нашего проекта «Я счастье». Его спектакли, а их семь, с разной тематикой. Я в них сценарист, режиссер и актер одновременно. Но и все другие участники имеют свой голос, свое прочтение.

Играем мы на русском языке, но нас уже просят играть на английском, китайском, японском… И я понимаю, как это будет красиво, с их органикой, с их особенностями речи. Пока же мы в других странах играем с переводчиком. Так, к примеру, было недавно в Тарту.

Семейные отношения

— Чем еще собираетесь удивить публику?

— В этом году мы заканчиваем проект «Я счастье» и переходим к другим. Сейчас у нас зреет новый масштабный проект с музыкой и танцами, с разными элементами культуры. Кроме того, пишу книгу, которая должна выйти к концу нынешнего года, называется «Я счастье». Знаю, что ее ждут в тех городах, где мы побывали, а их более 80. Уверен, что она станет для многих настольной книгой. И есть планы на роман. Вскоре, надеюсь, будем сотрудничать с телевидением и кинематографом. Интерес к нам они проявляют уже заметный, но пока руки не доходят — вернее, нет времени.

— Вы щедро советуете семейным парам, как нужно строить отношения. Из личного опыта?

— Не хочу себя хвалить, но я на редкость семейный человек. У меня все замечательно: любящая супруга, любимые дети. Моя Ирина — мой самый главный критик. Она не актриса, не дай бог, дома должно быть тихо. Мы с ней можем молчать хоть целый день, вместе любоваться красотой заката, вместе читать книгу, смотреть фильм. Что касается моего литературного творчества, то она редактор и корректор, вычеркивает все, что уходит от темы, всю литературщину, которую, признаюсь, люблю. Она мне говорит: «Я вижу, что ты можешь лучше»… И это каждый раз меня вдохновляет. Ирина — человек с открытым сердцем, с чистой душой, поэтому она прозревает успех или неуспех моих произведений.

Рождение счастья

— Чего в современном обществе особенно не хватает человеку?

— Человек очень нуждается в собственном предназначении. Это редкое счастье, когда с детства знаешь, кем хочешь быть. Мне с этим не совсем повезло — у меня было множество метаний. Когда человек находит свое предназначение, оно рождает в нем счастье. Знаете, можно достичь больших высот в профессии, бизнесе и другом, но если это не твое предназначение, то люди, которых считают успешными, несчастливы, и это разрушает их самих, их семьи, общество, в котором они живут.

Как обрести свое предназначение? Есть разные его приметы: чувство счастья, беспричинная радость, вдохновение. Надо следовать тогда по этому пути, не обрубать крылья. Главное, не потерять нить счастья.

— Сейчас любят проводить разные опросы, в том числе о счастье. Называют его разные составляющие, вплоть до ВВП государства, в котором живет опрашиваемый, но ни слова о состоянии души…

— Для меня счастье — это любовь. Любовь не вторгается в тебя, она источается из тебя. Исторжение любви и рождает счастье. Влюбленный человек счастлив. Когда же он требует любви от других, то становится потребителем. Человек никогда не должен запрещать себе любить. Иначе он никогда не будет счастлив. Только любовь рождает счастье и процветание, рождает прекрасных детей, прекрасные взаимоотношения, здоровье. И любовь не ограничивается одним человеком, любишь все: и зеленую траву, и солнце, и небо, и людей, которых даже не знаешь. Могу пожелать тем, кто этого не испытывает, вернуть себе право на любовь.

«Для меня плохих людей не существует. Мы в «НитьЯ» верим, что в каждом человеке живет свет и его можно извлечь изнутри, чтобы он сиял теплотой, нежностью и любовью. Мы исследуем и применяем различные приемы, связанные не только с театром, но и с психологией, философией, экспериментируем.

«Любовь не вторгается в тебя, она источается из тебя. Исторжение любви и рождает счастье. Влюбленный человек счастлив. Когда же он требует любви от других, то становится потребителем. Человек никогда не должен запрещать себе любить. Иначе он никогда не будет счастлив.

Практикум от ангелов

Золотые понимания счастливой женщины

1. Мужчина — не женщина. Он не однозадачное? существо, он не способен разговаривать по телефону и в то же время слушать вас.

2. Он сам не увидит и сам не догадается. Ни за что и никогда. Потому просить мужчину о чем-либо надо более двух раз за раз.

3. Если мужчина замкнулся, сидит в углу, насупился, это не значит, что ему плохо. Нет, ему хорошо. Не нужно подходить к нему и окружать своим вниманием.

Золотые понимания счастливого мужчины

1. Женщина — не мужчина. Она многозадачное существо. Ей не нужно выключать телевизор, чтобы ответить по телефону.

2. Если женщина очень долго молчит, это означает, что она в стрессе. Ни в коем случае нельзя оставлять ее в покое одну.

3. Очень важно признаваться в любви женщине более одного раза в сутки. То есть каждый божий день.