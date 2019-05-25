Или что ест диетолог Лолита Неймане

О том, почему полезно одеваться легко, как лишние килограммы продлевают жизнь, о чем может рассказать цвет вашей мочи, как чувствовать себя прекрасно, совсем немного изменив ежедневные привычки, порталу TVNET рассказала глава Латвийской ассоциации диетологов и специалистов по правильному питанию диетолог Лолита Неймане.

Эвия ХАУКА

— Современные специалисты по питанию все чаще говорят о том, что человеку необходима разнообразная еда. Может ли страсть к вегетарианству, веганству причинить вред?

— Принято считать, что если человек образован в этой сфере, он и от вегетарианского рациона сможет взять все необходимое. Однако стоит отметить, что знания вегетарианцев о питании должны быть шире, чем у людей, которые едят все. Но сыроедение… Я не понимаю этого до конца. Мне было бы трудно представить утренние часы без чашки вкусного кофе с молоком. Я не вегетарианка, но в последнее время ем все меньше мяса, предпочитая рыбу и морепродукты.

В своей практике диетолога я сталкивалась со случаями, когда матери приводят дочерей-подростков, которые перестали есть мясо, да и остальное их меню стало более скудным, а затем возникают малокровие и другие проблемы со здоровьем.

Тенденция здорового образа жизни, получившая название хелсизм, становится все более актуальной. Люди настолько обеспокоены своими питанием и физической активностью, что их уже можно отнести к одержимым или зависимым.

Мифы и реальность

— Вы наверняка сталкивались в средствах массовой информации и в Интернете с абсурдными рекомендациями по «правильному питанию» и всевозможными диетами, которые в лучшем случае не имеют никакого смысла?

— Абсурдные вещи можно видеть каждый день. Например, диета по группе крови — она не имеет оснований. Или прием пищи в определенное время. Есть те, кто считает необходимым завтракать, другие убеждены, что следует принимать пищу не раньше двенадцати. В настоящее время популярным является так называемый intermittent fasting — периодическое голодание. Идея в том, чтобы дать желудочно-кишечному тракту отдохнуть в течение многих часов, а не загружать его небольшими порциями, заставляя постоянно работать.

— Но ведь еще совсем недавно все диетологу учили, что необходимо есть часто, но маленькими порциями!

— Конечно, хуже всего есть в больших количествах один раз в день перед сном. Однако в целом еда, как и ритм жизни, индивидуальна. Во сколько просыпается актер, который прошлым вечером вел корпоратив, и во сколько — водитель трамвая? Если дело касается работы в ночную смену, уже доказано, что это наносит ущерб здоровью: возникает риск появления лишних килограммов, метаболического синдрома, потому что нарушается ритм, когда человек спит, а когда ест. Все чаще говорят о важности хорошего сна и его взаимосвязи с весом.

Ночь — это время, когда мы живем, а не едим. Поэтому утром вес всегда ниже, чем вечером. В течение дня он меняется, и этот диапазон индивидуален в зависимости как от количества жидкости, так и от пищи. Медленнее всего желудок усваивает жирную и богатую белком пищу. Например, жаркое из гуся в желудке перерабатывается около семи часов, а легкая пища — час-полтора.

— Когда-то покушение на содержимое холодильника по ночам считалось плохой привычкой. Однако от этой склонности страдает немало людей. Как избавиться от ночного обжорства?

— Еда в ночное время не просто вредная привычка — это расстройство пищевого поведения, похожее на навязчивое переедание, анорексию, булимию. С этой проблемой необходимо обратиться к неврологу или психотерапевту.

Три литра воды в день

— Вижу, что у вас на столе стоит популярная ныне многоразовая бутылка с водой, символизирующая новый подход к здоровому образу жизни.

— Да, я выпиваю около трех литров воды в день. Конечно, ведрами пить ее не нужно, а идеальным показателем того, достаточное ли количество жидкости вы употребляете, является моча: в течение дня она не должна быть желтой и с неприятным запахом. Если моча ярко-желтая, слишком концентрированная — это означает, что в почках могут быть камни. Потребление воды зависит от многих факторов: физической активности, температуры воздуха, массы тела, потливости и т. д. Признаки, указывающие на то, что вам не хватает воды: сухие губы, головная боль, сухой нос, темная моча. Количество воды непременно нужно увеличивать беременным женщинам и кормящим матерям.

— Я где-то читала, что столько воды человеку совершенно не нужно…

— Когда кто-то говорит «я где-то читала», я к этому отношусь очень критично. Во времена переизбытка информации необходимо понимать, где искать правду. Модным стало ссылаться на исследования: например, двое ученых в Техасе обнаружили, что человеку не требуется так много воды. Люди читают и делают вывод: «Ну вот, я давно так думал, и то, что говорят диетологи, — ложь». Но один эксперимент еще ни о чем не говорит. Эксперты анализируют тысячи исследований, которые проводились десятилетиями, и только потом делают выводы.

Отказаться от сладкого

— Какие самые поразительные изменения в представлении о питании произошли за последние десятилетия?

— Долгие годы шла борьба: масло или маргарин? Сегодня молочный жир в значительной степени реабилитирован, но следует помнить, что в его основе имеются насыщенные жиры, которых следует опасаться людям, имеющим проблемы с избыточным весом и высоким уровнем холестерина, а также больным диабетом. Если меня спрашивают, что людям с больным сердцем намазывать на хлеб — масло или маргарин, я отвечаю: «Авокадо». Маргарин преувеличенно критикуют, делая из него «продукт Франкенштейна». Конечно, это искусственный продукт, но он не содержит трансжирных кислот — худшего жира, как думают некоторые. Однако если я пеку праздничный пирог, то вместо маргарина добавлю масло.

— Большая проблема — дети с избыточным весом. Каковы основные причины детского ожирения?

— Это огромная проблема. Когда-то крупный ребенок был исключением. Теперь все наоборот: если вы видите очень худого ребенка, то сразу задумываетесь, не болен ли он. Нет, это нормально. Вы должны искать проблему, только если он выглядит болезненно или покрыт прыщами.

— Если ребенок физически активен и подвижен, не следует его беспокоить по поводу еды. Крайне неправильно предлагать ему печенье, сладости, если он не хочет есть то, что лежит на тарелке?

— Более того, родители часто склонны предлагать ребенку слишком большие порции. Вот почему мне нравятся умные молодые мамы, которые ставят на столик для кормления посуду с разными продуктами. Интересно наблюдать, как один раз ребенок берет больше огурцов, другой — морковь или мясо. Самое опасное — давать сладкие напитки. В двухлитровой бутылке лимонада содержится месячная доза сахара маленького ребенка.

К сожалению, современный маркетинг в магазинах не способствует здоровому питанию детей. У кассы, где покупатели стоят в очереди, «вкуснятина» размещается на уровне детских глаз. Многое зависит от того, к чему родители приучают ребенка, потому что чувство вкуса развивается до трехлетнего возраста. Мой старший сын до трех лет не получал никаких конфет, и теперь он не просит сладостей в зрелом возрасте.

— Ой, это же так сложно! Как можно отказаться от тортов, печенья, конфет?!

— Я заметила, что врачи с пациентами говорят очень мягко: «Знаете, у вас подагра, высокое кровяное давление, диабет. Может быть, вы могли бы изменить свои предпочтения в еде?» Нужно найти правильные слова и сказать прямо, использовать свои «врачебные штучки» всем практикующим врачам: семейному, гинекологу, хирургу, кардиологу, физиотерапевту. Чтобы в конце концов до человека дошло. Моя знакомая, большая сладкоежка, потеряла десять килограммов за два месяца. Перед этим я ее действительно напугала, сказав: «Слушай, еще немного, и ты будешь весить центнер и разовьется диабет». Не нужна фигура модели — нет ничего плохого, если вес немного больше нормального.

— Почему «ничего плохого»?

— На эту тему были проведены обширные исследования. Несколько лишних килограммов положительно влияют как на здоровье, так и на внешний вид. Те, у кого немного повышен вес, живут дольше. Но здесь речь идет о лишних пяти, а не 30 килограммах!

А про сахар я обычно говорю так: когда вы едите сладости, выделяется инсулин, возникает гипогликемия, и хочется есть еще больше. Если хотите весить 100 кг — начните с чего-нибудь сладкого и продолжайте набирать вес.

Необходимо понимать, что изменить привычки в еде за одну неделю очень сложно: хочется то сладкого, то соленого. Но пройдет время, и вы поймете, что больше не хочется ни котлет, ни колбасы.

Диета холодом

— В наше время пропала необходимость терять энергию. Мы не проходим пешком большие расстояния — вместо этого ездим на машине с подогревом сидений. Нам не нужно зимой ходить в сарай за дровами, чтобы затопить печь…

— За последние десятилетия наш образ жизни сильно изменился. В детстве после школы мы шли на улицу, где проводили весь вечер. Наша одежда была простой, нам было холодно, мы дрожали, бегали и двигались! Потом появились пуховики, пуховые одеяла, термобелье — становилось все теплее и теплее. Мы ни на секунду не хотим чувствовать себя дискомфортно. А мне очень нравится это чувство, когда прохладно. Отопление я отключаю ранней весной и очень часто проветриваю комнаты. Популярной становится диета холодом, которая помогает активизировать коричневые жиры («полезные» жиры, которые вырабатывают тепло, беря энергию из белых жиров). Ярко выраженные коричневые жиры есть у новорожденных, и они предназначены для того, чтобы не замерзнуть. Например, когда вы едите холодную пищу или пьете холодную воду, организм тратит энергию, чтобы согреться. Но пищевод не любит, когда слишком холодно или жарко, — не переусердствуйте.

В среднем только в двух из 100 случаев избыточный вес связан с нарушением обмена веществ. Иногда кажется: вес не может так сильно увеличиться за счет еды, должны быть медицинские причины, но самые тщательные и разнообразные исследования показывают, что это не так. Я показываю своим ученикам старую латвийскую кулинарную книгу — тогда блюда были чрезвычайно простыми: овсяный кисель, клецки… Но как тогда люди работали! Еще во времена моего детства белье стирали руками, мясо мололи в механической мясорубке, сливки взбивали руками, утюг был тяжелым. Мы забыли об этом. Теперь комнату убирает i-robot, гладим мы паровым утюгом. Мы оснащены техникой, одеваемся тепло, едим обработанные продукты, и нам лень двигаться. Однако многие скажут: «Мой ребенок пухлый, потому что в курице есть гормон роста», — или: «Мои проблемы с весом вызваны генетически модифицированной пищей».

Одна мама написала мне, спрашивая мнение о том, что в школах нельзя использовать микроволновые печи. Я ответила, что не могу дать заключение о вредности микроволнового излучения, потому что такого серьезного научного исследования не было. Мы хотим обвинять пестициды, гормоны, пищевые добавки, но только не самих себя.

(врезка 1)

«Еда в ночное время не просто вредная привычка — это расстройство пищевого поведения, похожее на навязчивое переедание, анорексию, булимию. С этой проблемой необходимо обратиться к неврологу или психотерапевту.

«Еще во времена моего детства белье стирали руками, мясо мололи в механической мясорубке, сливки взбивали руками, утюг был тяжелым. Мы забыли об этом. Теперь комнату убирает i-robot, гладим мы паровым утюгом. Мы оснащены техникой, одеваемся тепло, едим обработанные продукты, и нам лень двигаться.

https://rus.tvnet.lv/6673778/absurdnye-rekomendacii-po-pravilnomu-pitaniyu-i-chto-est-dietolog-lolita-neymane