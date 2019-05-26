Будет ли человечество порабощено искусственным интеллектом и почему технологии 5G так важны для нашего светлого будущего?

О научной фантастике и современных решениях, реальном и виртуальном мире, о роботах и гениях «СУББОТА» поговорила с руководителем Latvijas Mobilais Telefons (LMT), доктором экономики и профессором Видземской высшей школы Юрисом Бинде.

В центральном офисе LMT, где даже каждый лифт то кубик Рубика, то тропический сад, то снежная пещера: интерактива в окружающем пространстве хоть отбавляй. Иногда мне кажется, что за какой-то закрытой дверью тут скрывается катапульта по трансклюкированию в третье измерение или к созвездию Центавра на расстоянии четырех с половиной световых лет от Земли… Поэтому меня нисколько не удивил тот факт, что в пространстве помещений LMT припарковалась съемочная площадка киношников.

Виртуальное и реальное: что победит?

— Господин Бинде, что тут у вас в здании происходит? Прямо «Амаркорд» какой-то…

— Творческая команда занимается созданием фильма. а мы все это «безобразие» охотно поддерживаем! Это куда интереснее, чем, скажем, тратить деньги на рекламу… Вместо этого мы с радостью содействуем рождению качественного сериала.

Режиссер — Улдис Ципстс (известный русской публике по мелодраме с Марией Куликовой «От ненависти до любви». — Прим. авт.). Сценарий написали драматург Раса Бугавичюте-Пеце и актер Артур Дицис. Осенью этого года первые 10 серий можно будет смотреть по нашему смарт-телевидению LMT.

— Что это будет за кино: космическая эпопея с монстрами-пришельцами?

— Нет, драма отношений двух людей с элементами научной фантастики. В центре сюжета — молодая уверенная в себе женщина, специалист по IT-технологиям. Она делает успешную карьеру, однако не вполне счастлива… Это история о том, как живут люди в параллельных мирах: виртуальном и реальном. У главной героини есть выбор. Ей придется решать, в каком мире лучше жить: искусственном или подлинном — со всеми его проблемами, недостатками, переживаниями…

— Если говорить о столкновении виртуальной картинки с миром человека — вам не кажется, что сегодня наступило время парадоксов? Те же цифровые технологии должны были сильно облегчить нашу жизнь и тем самым высвободить время для общения или отдыха на природе. Но этого не случилось… Почему?

— Цифровая зависимость — не вымышленная, а вполне реальная проблема. Гипертрофированное взаимодействие части людей со смартфонами и гаджетами беспокоит даже гениев Кремниевой долины. Но это вовсе не значит, что надо останавливать научно-технический прогресс! Во-первых, это невозможно, во-вторых — бесполезно и даже вредно.

Выход в том, чтобы находить равновесие, обретать баланс между положительными и отрицательными сторонами этого самого прогресса. Телефон действительно может облегчить будни, сделать мир каждого из нас лучше и эффективнее, но может и отвлечь от самой жизни; все зависит от задач и понимания сути вещей. Скажем, топором можно рубить дрова, но можно и воевать — это вопрос цели и выбора каждого человека.

Сегодня ведутся различные исследования взаимодействия человека с гаджетом. Так, психологи из Великобритании посчитали: в среднем молодые люди тратят на смартфоны около пяти часов в день. При этом в среднем состояние гаджета проверяют более 85(!) раз за сутки. При этом сами участники эксперимента уверяли, что открывают телефон не чаще 40-50 раз. Все это свидетельствует о том, что желание пощелкать кнопками смартфона уже стало для многих автоматическим, не все в состоянии его контролировать. Поэтому, погружаясь в цифровое пространство, так важно включать то, что называется трезвым разумом, и сознательно отстраниться от ненужного или второстепенного.

Неумение регулировать интенсивность общения со смартфоном особенно плохо для молодежи: часть ребят теряет способность коммуницировать друг с другом, непринужденно вести беседу. В нашем детстве никаких гаджетов не было, зато у нас были верные друзья, мы читали книги, мы играли в казаки-разбойники и имели массу других подобных занятий. Наше поколение жило, опираясь на личное общение с людьми вокруг, и это одна из причин того, почему мы так легко коммуницируем, разговариваем на самые разные темы и находим решения даже в спорных вопросах, когда встречаемся или что-то обсуждаем с коллегами.

Сегодня многое происходит без физической встречи людей: мне — SMS, вам — SMS, ему — письмо по интернет-почте, им — по WhatsApp… И если те, кому сегодня за сорок, не потеряли еще ораторских и разговорных навыков, то дети становятся косноязычны.

— Как же это исправить?

— Конечно, задача дошкольных и школьных учреждений — учить детей именно говорить. Тестовая система контрольных и экзаменов должна идти рядом с классической схемой, проверенной веками: учащиеся должны отвечать на вопросы педагога старым проверенным метом: встал и рассказал тему… Особенно важно это также делать во время экзаменов — думаю, все равно такой подход к обучению вернется рано или поздно.

Как преподаватель высшей школы знаю: бывает, читаешь вопрос какого-то учебного теста и видишь, что на него существует как минимум три правильных ответа. А надо дать один верный. В чем логика? Тест полезен в том случае, если требуется определить какой-то минимальный уровень понимания и знания конкретного материала, не более того.

Еще одно из побочных влияний технологических гаджетов — то, что сейчас уже многие не умеют выразить свое мнение в объемных предложениях и текстах: 160-240 знаков — это все, что они могут написать и воспринимать. Прочитать книгу — это уже очень сложно для тех, кто привык воспринимать короткую информацию и клипы соцсетей…

При этом повода для паники нет, я уверен, что человечество переболеет и тестами, и смартфонами, — совершенно точно, что привычки пользования гаджетами в обществе тоже кардинально изменятся. Да, останутся люди, которые будут в них жить, но большинство выработает определенный иммунитет к подобной зависимости и будет использовать смартфоны намного умереннее.

— Как я поняла, вы за то, чтобы читать книги в традиционном понимании этого процесса?

— Считаю, что каждому человеку, претендующему на образованность, нужна платформа знаний как стартовая площадка для полета… Мистер Гугл — это, конечно, хорошо, но свои мозги иметь тоже очень полезно и перспективно.

Прикладная фантастика

— Не секрет, что компания LMT — безусловный лидер Балтии в развитии сотовой связи, телекоммуникаций, цифровых систем и того, что мы называем искусственным интеллектом. Хочу полюбопытствовать: что подразумевается под этим популярным сегодня термином? Роботы?

— В январе этого года основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб назвал искусственный интеллект одной из основных движущих сил четвертой промышленной революции.

Сам термин «искусственный интеллект» был предложен американским ученым-когнитивистом Джоном Маккарти в 1955 году. Это признанная область науки и инжиниринга, занимающаяся созданием машин и компьютерных программ, обладающих интеллектом. Она связана с задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта.

— LMT в третий раз приняла участие в выставке мобильных технологий MWC в Барселоне. Что вы показываете на этой престижной площадке?

— В этот раз мы представили четыре главных направления нашей деятельности, которые связаны с искусственным интеллектом: решение call-центра для мобильной сети и интерактивного телевидения; цифровые дорожные решения и связанные с ними автомобильные технологии; интернет-датчики и шлюзы; беспилотные спасательные аппараты с компьютерным зрением и решения по управлению беспилотными летательными аппаратами. Мы стоим на пороге больших экспортных прыжков, скоро вы об этом узнаете… LMT начинает работать, что называется, на экспорт, предлагая мегакомпаниям планеты наши технологичные высокоинтеллектуальные системы и решения.

Мы, по сути, даже из телевидения сделали один большой смартфон, где каждый пользователь может создавать свои уникальные пакеты программ. В прошлом году мы отработали систему и готовы представить ее потенциальным партнерам.

У нас есть несколько интересных проектов в сотрудничестве с Латвийским университетом. Создана математическая модель, при помощи которой можно выстраивать административно-территориальные модели: нам понятно, с какого места и куда перемещается поток людей по всей стране. Хочу только уточнить, что данные эти анонимизированы так, что совершенно невозможно определить, кто куда конкретно перемещается. За три года нами проведено 10 миллиардов наблюдений, что дает точную картину. На этой платформе можно определить места, где особенно нужны школы, административные центры, больницы…

В содружестве с Техническим университетом при помощи искусственного интеллекта мы создали высокоинтеллектуальную модель, которая определяет интенсивность имеющихся транспортных потоков (общественного транспорта в том числе), что, как вы понимаете, очень актуально хоть для Риги, хоть для другого города или территории.

С Техническим университетом мы активно занимаемся дронами — вернее, использованием этих летающих крошек-беспилотников для поисково-спасательных и других работ. Так, в прошлом году, когда случился большой пожар в валмиерских болотах, успешно использовались дроны с камерами инфракрасного видения: эти умные машины точно определили координаты мест, где под слоем растительности и земли горел торф. Это во многом спасло ситуацию…

— Знаю, что LMT в этом году номинирован на международную телекоммуникационную премию Global Mobile Awards 2019 (GLOMO Awards) в двух категориях: «Европейский пионер 5G» и «Лучшая инновация мобильных технологий» за интерактивное телевидение LMT. В обеих номинациях ваша компания выставляет телевидение 5G…

— Технология мобильной связи пятого поколения (5G) характеризуется двумя ????????? главными параметрами: это очень высокая скорость передачи данных — до 10 Гбит/сек с очень маленькой задержкой — в миллисекунду.

Мы в Латвии, кстати, привыкли к очень высоким скоростям Интернета и малым задержкам — в среднем 15-20 миллисекунд. В европейских странах этот параметр может достигать даже 40 миллисекунд, а при открытии сайта — секунд. Качество Интернета в Латвии, в чем немалая заслуга LMT, просто одно из лучших в мире.

(Согласно информации, подтвержденной предприятием по аналитике данных Tefficient, клиенты LMT на третьем месте в мире по объему потребления мобильных данных в 2018 году. LMT стоит сразу же за кувейтской компанией Zain и финской DNA, о чем свидетельствуют предоставленные Tefficient данные. — Прим. авт.)

Исследование Tefficient свидетельствует о том, что потребление данных в мобильной сети постоянно растет, и важнейшим вызовом для операторов в будущем будет обеспечить общую мощность передачи данных, или емкость сети, безопасность сети и стабильность работы. На данный момент LMT по числу базовых станций и частотному покрытию имеет одно из мощнейших, если не самое мощное покрытие в Европе. Именно поэтому мы в сети LMT можем предложить такие инновационные решения, как смарт-телевидение, мобильная централь звонков, системы управления бизнес-ресурсами и другие, потребляющие большие объемы данных, Наша философия состоит в том, чтобы поощрять потребление данных в мобильной сети, чтобы клиенты могли без ограничения объема пользоваться мобильным Интернетом для всего, что им необходимо. Большинство операторов в других странах мира все еще этого не обеспечивают, что и отражает наша позиция в рейтинге Tefficient. Тем самым мы входим в число лидеров и можем начинать трудиться над разработкой новых мобильных решений, в том числе готовиться к новому поколению технологий мобильной связи — 5G».

Кстати, LMT в прошлом инвестировал в оказание услуг качественного мобильного Интернета, развитие сети и услуг 27 миллионов евро — больше, чем все остальные операторы мобильной связи вместе взятые. Это обеспечивает клиентам LMT как одним из самых активных пользователей мобильного Интернета в мире удобное пользование услугами.

Если говорить о скорости 5G — это индустриальная технология, которая предназначена для управления процессом, где требуются супер- и малые задержки — например, для управления транспортными потоками, для автомобилей-беспилотников и так далее.

— Извините, хочу уточнить: вокруг антенн 5G в обществе курсирует много слухов насчет их излучения, которое, говорят, вроде бы очень опасное и сильное…

— Как говорил мой коллега по конструкторскому бюро ВЭФ, говорят, что кур доят… Существуют нормы Международной организации здравоохранения, в которой указаны безвредные уровни интенсивности электромагнитного поля. В реальной жизни на расстоянии 10(!) метров от антенны реальный уровень составляет порядка пяти-семи процентов допустимого уровня, т. е. фактически это в 10-15 раз ниже нормы. Еще скажу, что у всех зданий, на которые может крепиться антенна, в основном железобетонные покрытия, а это создает еще один слой задержания электромагнитного поля. Поверьте, базовые станции с 5G — это совершенно безопасно для человека. Более того, для здоровья даже хорошо, что в Латвии много базовых станций, потому что сегодняшний телефон имеет адаптационную функцию: чем ближе к базовой станции вы находитесь, тем сильнее снижается мощность электромагнитного поля, живущего в вашем собственном телефоне!

— Господин Бинде, скажите, что держит людей — в основном отличных специалистов, людей разных национальностей и возраста, трудящихся сегодня в LMT? Высокие зарплаты?

— Деньги, понятно, важны. Мы это понимаем и по достоинству оцениваем вклад людей в общее дело. Но я думаю, что в LMT интересно и даже приятно работать. Это тот труд, который приносит истинное удовольствие.

Осмысленная радость работы — это то, что всегда будет отличать самого интеллектуального робота от мыслящего человека. Ведь патриотизм заключается в том, чтобы не рассказывать о том, как сильно ты любишь Родину, а в том, чтобы что-то реально для нее делать. По факту каждый день. Истинный патриотизм, как и истинная любовь, никогда о себе не кричит, но делает. И то, что мы силами LMT уже создали, и то, с чем идем вперед — всеми инновациями и интеллектуальными разработками, этим единственным пропуском в третье тысячелетие, — и есть патриотизм, который можно видеть, оценить и даже пощупать.

— Удачи вам!

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