Высшее образование — один из первых пунктов в описании требований к большинству вакансий

В чем сегодня особенная ценность получения знаний в бакалавриате и магистратуре? Можно просто в Норвегии рыбу ловить или в магазине работать грузчиком и получать нормальные средства для жизни…

1. Профессор, председатель сената Балтийской Международной академии (БМА, Латвия) Станислав Бука:

— Во-первых, не каждому человеку хочется всю жизнь, например, рыбу ловить (это я говорю, ничуть не умаляя представителей данной профессии) или, скажем, на рыбоперерабатывающем заводе до пенсии салаке хвосты обрубать…

Во-вторых, люди с высшим образованием более адаптированы к любой ситуации, более обучаемы, они готовы ко всем цивилизационным переменам на сегодняшний день. Они лучше подготовлены к цифровой цивилизации. То есть ценность высшего образования даже не в тех знаниях, которые вы непременно получаете, а в изменении мировоззрения.

В-третьих, есть исследования о том, что каждый год дополнительного обучения на полтора года увеличивает продолжительность жизни по достижении 35 лет.

По достижении 25 лет у людей, имеющих законченное высшее образование, продолжительность жизни на семь лет выше, чем у имеющих только школу за плечами…

В-четвертых, высшее образование помогает понять, что счастье — это цель, которая не зависит от других. Это нечто такое, что можешь пережить только ты, и именно ты можешь наметить шаги к достижению этой цели.

Приведу всего один из миллиона возможных пример. Выпускник нашей (БМА) программы «Связи с общественностью» Дмитрий Ясвин практически сразу был принят, что называется, по специальности в известную международную фирму EuropeStage и является одним из организаторов конкурса в Сочи. А одним из членов правления этой компании является магистрант БМА Анастасия Маркина. Это пример того, какие возможности роста дает высшее образование, полученное, чем горжусь, в Латвии…

Самые востребованные программы нашего вуза: юристы, управление туристическим гостиничным бизнесом, дизайн, психология.

2. Блогер интернет-пространства Василий Чернуха:

— Ряд специальностей требует получения высшего образования. Например, стать врачом или инженером-химиком без длительной специализированной подготовки невозможно. Высшее образование обеспечивает пристальный контроль за получением навыков и предоставляет базу для их отработки на практике.

Высшее образование повышает общий уровень эрудиции — в первую очередь учит не специальности, а тому, где найти информацию и как ее обработать, чтобы научиться специальности самостоятельно. Это один из ключевых навыков для успешной адаптации к меняющимся условиям жизни. Конечно, обучиться этому можно и без вузов, но институт дает хорошую возможность сделать это в сжатый срок. Если вы хотите научиться учиться, высшее образование действительно поможет. Кроме того, высшее образование дает знание общих базовых академических дисциплин: психологии, философии, экономической теории, социологии, праву, конфликтологии. Основы знаний по этим предметам в жизни могут только помочь. Хотя бы для общего развития.

3. Старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ (Россия) Яна Рощина:

— По данным мировой статистики, существует положительная отдача от дипломов магистра, кандидата наук и диплома о дополнительном образовании по сравнению с базовым дипломом бакалавра. Она выражается как в большей зарплате, так и в больших карьерных возможностях будущих работников. Обладатели дипломов магистра получают 30-процентную премию к зарплате уже на первой работе по сравнению с теми, кто имеет обычный диплом. При этом зарплата работника без степени магистра или кандидата, но имеющего второе высшее образование, также увеличивает зарплату на треть.

(!) Зарплаты магистра и кандидата наук примерно равны, зарплата у обладателей диплома профессиональных курсов на 10 процентов выше, чем у тех, кто получил только один базовый диплом, а зарплата у учившегося в аспирантуре, но не защитившего кандидатскую такая же, как и у не учившегося.

ТРЕБУЮТСЯ!

Эксперты Forbes проанализировали ситуацию в мире и составили список самых востребованных профессий:

1. Разработчик программного обеспечения (область IT).

2. Аналитик информационной безопасности (область IT).

3. Финансовый консультант.

4. Фельдшер, медсестра (человек со специальным медицинским образованием).

5. Менеджер медицинских услуг.

6. Физиотерапевт.

7. Специалист в области строительства.

«Люди с высшим образованием более адаптированы к любой ситуации, более обучаемы, они лучше подготовлены к цифровой цивилизации. То есть ценность высшего образования даже не в тех знаниях, которые вы непременно получаете, а в изменении мировоззрения… Самые востребованные программы нашего вуза: юристы, управление туристическим гостиничным бизнесом, дизайн, психология.

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