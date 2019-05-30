Скоро привычные паспорта станут не обязательны в качестве удостоверения личности. А пока житель Латвии может оформить и паспорт, и электронную идентификационную карту (eID-карта), или выбрать что-то одно.

«СУББОТА» и Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) — о порядке оформления удостоверений личности.

(№1)

Электронная карта (eID)

Как оформить электронное удостоверение личности?

В соответствии с законом об удостоверяющих личность документах у каждого жителя с 15-летнего возраста должен быть хотя бы один удостоверяющий личность документ — паспорт или персональное удостоверение eID. Житель может выбрать оба документа или один из них.

Электронная карта идентификации (eID), как и паспорт, удостоверяет личность подателя сего документа, показывает, к какой стране он принадлежит, и указывает другие сведения, которые есть в обычном паспорте.

Удостоверение личности может получить любой житель, чьи данные есть в Регистре населения, — в соответствии со своим правовым статусом. Детям до 15 лет удостоверение личности может быть выдано на основании заявления родителей или законного представителя ребенка.

На территории Латвии удостоверение личности может полностью заменить паспорт (за исключением избирательного права — до внедрения электронной системы регистрации избирателей).

* eID годны для путешествия в страны — члены Европейского союза, государства Европейской экономической зоны, Швейцарской Конфедерации, а также Черногории и Хорватии.

* В удостоверение личности включен и активизирован сертификат аутентификации, и его обладатель может удостоверить свою идентичность удаленно — в электронном пространстве (если поставщик услуги обеспечивает возможность аутентификации с помощью eID).

* eID включает активизированный квалифицированный сертификат электронной подписи, и на электронные документы можно поставить свою электронную подпись как эквивалент подписи от руки.

(№2)

Только э-карта

Паспорт уходит в прошлое

Сейм в окончательном чтении решил, что eID-карта должна стать обязательным документом. Новая норма вводится в связи с вступлением в силу регулы ЕС, направленной на повышение надежности электронных операций на внутреннем рынке. Согласно документу все страны ЕС должны обеспечить возможность трансграничного получения электронных услуг с использованием выданного в каждой стране квалифицированного и включенного в идентификационную схему идентификационного средства.

С 1 января 2023 года eID-карта будет обязательным документом для всех граждан и неграждан Латвии, которые достигли 15 лет. В свою очередь, паспорт станет документом по выбору — например, он необходим, если надо будет поехать в страну, где eID-карта не признается.

* Жителям, у которых срок годности карты истекает после 2023 года, не нужно будет ее менять.

* При получении новых паспортов с 2021 до 2023 года будут выдавать сразу два документа: паспорт и eID-карту.

(№3)

Латвийский паспорт

Необходим с 15 лет

Законодательство Латвии предусматривает несколько видов паспортов: паспорт гражданина ЛР, паспорт негражданина ЛР, проездной документ лица без гражданства, проездной документ беженца, проездной документ для лица с альтернативным статусом, служебный паспорт и дипломатический паспорт. Для постоянных жителей Латвии предназначены паспорта гражданина и негражданина.

Паспорт гражданина, так же как и паспорт негражданина, — документ, удостоверяющий личность, — обязателен для жителей, достигших 15-летия. В этом возрасте житель сам подает документы на выдачу паспорта. Но до того как ребенку исполнится 15 лет, документы на оформление проездного документа ребенка подает один из родителей в присутствии ребенка.

(!) Заявку на оформление паспорта можно подать в отделе (PMLP) независимо от декларированного места жительства; там же и получают документ.

(№4)

Оформление документов

Сколько стоит получить удостоверение личности?

Паспорт и э-карта выдается в обычном и срочном порядке: стандартный срок — в течение 10 рабочих дней; в ускоренном порядке — в течение двух рабочих дней (не считая дня подачи документов). Сколько стоит оформить паспорт и электронную карту?

Государственная пошлина за оформление документа

В течение 10 рабочих дней:

* паспорт — 28,46 евро (со льготами — 14,23 евро);

* удостоверение личности — 14,23 евро (со льготами — 7,11 евро);

* паспорт и удостоверение — 35,57 евро.

В течение двух рабочих дней:

* паспорт — 56,91 евро (со льготами — 28,46 евро);

* удостоверение личности — 28,46 евро (со льготами — 14,23 евро);

* паспорт и удостоверение — 71,15 евро.

V Льготы

на оплату госпошлины предоставляются жителям

* в возрасте до 20 лет,

* пенсионерам по старости,

* инвалидам I и II групп по предъявлении документа.

В определенных случаях, если

* необходимо лечение за границей или надо выехать в случае болезни или смерти близкого;

* житель, не достигший 20 лет, или учащийся до 24 лет отправляется в организованную поездку за границу;

* житель в браке изменил фамилию и в течение 30 дней подал заявление о выдаче нового удостоверения личности;

* в течение 30 дней после получения гражданства Латвии в порядке натурализации подано заявление о выдаче удостоверения личности,

предусмотрена пошлина за оформление документов в течение двух рабочих дней:

* паспорт — 28,46 евро (детям — 14,23 евро);

* э-удостоверение — 14,23 евро (детям — 7,11 евро).

(№5)

Годен до…

Срок действия документов

Электронное удостоверение личности (eID):

* детям до пяти лет — два года или на время для путешествия;

* жителям от пяти лет и старше.

Паспорт гражданина ЛР и паспорт негражданина ЛР — срок годности:

* в возрасте до пяти лет — два года или на время путешествия;

* от пяти до 20 лет — пять лет;

* в возрасте от 20 лет — 10 лет.

(!) PMLP советует экономить время и для получения документов записаться в определенном отделении на конкретное время посещения по телефону или по электронной почте.

67209400

— телефон для справок Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).

Больше информации — на домашней страничке Управления по делам гражданства и миграции

www.pmlp.gov.lv.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА.