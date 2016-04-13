1 Ответов к Никакой потоп не страшен…

Живу в обычном панельном доме. Год назад у меня на кухне внезапно прорвало трубу. Потоп случился в субботу, когда я была на даче у друзей. Пока я приехала, вода не только залила мне кухню и прихожую, но и сильно испортила соседям свежий ремонт. Пришлось потратиться — и на ремонт у себя, и на возмещение ущерба соседям. Подруга советует застраховать квартиру. Неужели я действительно получила бы компенсацию в подобной ситуации?

Светлана, Рига.

На вопрос отвечает руководитель сферы продаж Swedbank Надежда Тараканова:

— Если бы ваша квартира и гражданско-правовая ответственность были застрахованы, вы, безусловно, получили бы возмещение за случившийся у вас потоп, который является страховым случаем. Согласно статистике, более 60 процентов всех страховых случаев связаны именно с затоплением. И чаще всего все случается так, как рассказываете вы: страдают и собственная квартира, и квартира соседей. Средняя выплата по таким страховым случаям в Swedbank составляет примерно 758 евро. Не знаю, как вы, но лично я не хотела бы свои накопления тратить на внеплановый ремонт в своей квартире или в квартире соседа. Кстати, страхование жилья Swedbank покрывает ущерб и в том случае, если не вы зальете соседей, а соседи зальют вас.

Потоп не единственное несчастье, которое может случиться с вашим домом, но и все другие беды страховкой учтены. Страховка распространяется на риск пожара или кражи со взломом, а также на все возможные риски, связанные с природными катаклизмами: ветром, дождем, снегом, градом, ударом молнии. При этом отмечу, что некоторые страховые компании устанавливают определенные ограничения: к примеру, ветер должен быть минимум столько-то баллов. Страховка жилья от Swedbank подобных рамок не устанавливает — вам не придется представлять нам доказательства того, что в конкретный день действительно дул очень сильный ветер или лил проливной дождь.

А если вы помимо страхования жилья выберете и страхование домашнего имущества, это значит, что ваши вещи будут застрахованы не только от бед, которые могут случиться в квартире, но и — в рамках определенного лимита — и вне дома. В этом случае вы получите компенсацию ущерба и в том случае, если ваш портативный компьютер пострадал, например, от устроенного соседями потопа, и в том случае, если, например, возле магазина украли оставленный вами пристегнутый велосипед.

Людмила ЛИТВИНОВА.

Все подробности о разных видах страхования: www.swedbank.lv, раздел «Страхование».