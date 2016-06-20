1 Ответов к Пенсионеры: мы живем как нищие, но в собственных квартирах!

«Наши пенсионеры — это бедняки в классическом понимании этого слова! Четверть из них не лечат свои заболевания вообще, так как не могут себе это позволить. Около половины пенсионеров не могут нормально прожить без постоянной помощи, будь то родственники или социальная поддержка самоуправлений. И даже лишние полтора евро за новый побор на электричество — это большие деньги, каким бы смешным это кому-то ни казалось!» — такими откровения поделился с «Субботой» председатель Латвийской конфедерации пенсионеров Андрис Силиньш. Впрочем, есть большая вероятность, что платить эти 1,50 евро пенсионерам не придется… Кроме того, есть еще несколько важных изменений, которые коснутся размера пенсий и их наследования.

Ольга КНЯЗЕВА.

«Мы бедняки обыкновенные!»

— На днях вы заявили, что мера терпения пенсионеров близка к пределу и скоро может произойти перелом. Насколько хуже стало жить пенсионерам за последние 10 лет?

— Гораздо хуже. Это только кажется, что пенсионерам что-то добавляют и этого им хватает. Если у тебя пенсия 120 евро, то никакие индексации не помогут — денег на нормальную жизнь человеку все равно не хватит. Кроме того, за последние годы бедность пенсионеров выросла, пенсии еще больше стали отставать от зарплат в стране. А ведь когда в стране растут зарплаты, растут и цены. Вот сейчас с 1 июля вырастут расходы на коммунальное хозяйство, ввели 1,50 евро за подключение к электричеству. Тем пенсионерам, которые экономили на электроэнергии как могли и потребляли до 90 кВт/ч в месяц, теперь придется платить еще больше. Вот еще идут разговоры о том, чтобы повысить налог на недвижимость: мол, такие рекомендации ЕС. Но в этом самом ЕС, скорей всего, плохо представляют себе, что кроме квартиры у наших пенсионеров нет больше ничего. Они ведь думают как? Если у человека есть недвижимость, он не может быть нищий. Еще как может!

— У вас есть ощущение, что интересы пенсионеров задвинули на последний план? Вроде как выживают ведь люди при таких пенсиях — значит, не так все плохо…

— Нельзя сказать, что про пенсионеров совсем уж забыли. Все-таки в этом году были приняты нормы о повышении индексации пенсий и кризисных пенсий в том числе. Теперь осталось побороться за других пенсионеров, которые, на наш взгляд, очень обделены. Например, надо добиться увеличения пенсий тем людям, которые имеют выдающийся рабочий стаж, 30-40 и более лет. Мы хотели бы, чтобы их пенсия индексировалась с учетом не 50-процентного роста зарплат по стране, а 60-процентного и даже 70-процентного. Плачевное положение еще и у тех пенсионеров, которые вышли на пенсию до 1996 года: у них просто мизерные пенсии, на которые невозможно прожить. Мы обязательно добьемся для них прибавки, но, боюсь, не ранее 2019 года. У нас же сегодня принимается 3-летний бюджет, и на этот срок, как говорится, все колышки уже вбиты. Денег в стране нет, и это страшно.

«Какой рост, у нас стагнация!»

— Но вы же сами постоянно упрекали правительство в том, что в социальном бюджете деньги есть, но их не тратят на пенсионеров…

— Я сейчас о другом. Об общей ситуации в стране. Мы тут недавно встречались с министром финансов, и она нам рассказала, что и как. Положение в стране просто плачевное. Несмотря на заявления, что, дескать, у Латвии самый большой экономический рост в ЕС, у нас в стране глубокая стагнация! Посмотрите, как рвут на части бюджетные деньги здравоохранение, образование и другие. Денег нет катастрофически, и в ближайшие годы намечается плюс по государственным доходам на уровне девяти миллионов евро. Это же капля в море!

— Ну вот глава профсоюза медиков Валдис Керис, например, предлагает взять деньги на медицину из социального бюджета. Как вам это предложение?

— Да он просто не понимает, почему это невозможно. У нас же дефицит общего бюджета складывается из дефицита государственного и социального бюджета. И поскольку в социальном бюджете есть излишек в несколько сот миллионов евро, то он своими хорошими показателями вытаскивает общий дефицит бюджета из плохих цифр. Поэтому никто не дает трогать деньги социального бюджета. Если бы нам предложили, например, взять оттуда деньги на обязательное медицинское страхование пенсионеров, мы были бы только за! У пенсионеров ведь нет денег для того, чтобы получать платную медицинскую помощь. Ситуация совсем ужасная: четверть пенсионеров никак не лечат свои болезни, потому что на это нет средств.

— Как думаете, решат в ближайшие годы вопрос с медицинскими страховками для пенсионеров?

— Насколько я знаю, сейчас над этим работает специальная рабочая группа. И не исключено, что страхование для пенсионеров и инвалидов введут чуть раньше, чем для всех остальных. Какие-то варианты предложений появятся уже к 1 июля этого года, и пускай даже на это пойдут средства социального бюджета!

За электричество пусть заплатит Latvenergo

— А что с компенсацией для пенсионеров 1,50 евро за подключение электричества, о котором ваша федерация недавно попросила?

— Ну, конечно, этот вопрос тоже надо решать. Это только кажется, что полтора евро — мелочь. Да пусть лучше на эти деньги пенсионер полкило фарша купит! Я знаю, что вопрос компенсации 1,50 евро для пенсионеров сейчас рассматривается на высшем уровне. И не исключено, что он будет решен положительно, благо деньги там получаются небольшие, несколько десятков тысяч евро. При такой прибыли Latvenergo они могут себе позволить эту социальную программу. У них же прекрасно работает программа для малообеспеченных семей, так почему бы и пенсионерам в таком случае не помочь?

— Депутаты социальной комиссии Сейма недавно предложили вариант наследования пенсий, при котором человек получает в течение года половину пенсии умершего супруга. Удастся ли реализовать его?

— В таком варианте шансы не очень велики, как мне кажется. Вообще, все, что связано с наследованием первого уровня пенсионной системы, в нашей стране нереализуемо, так как это увеличивает расходы бюджета. Мы предлагаем другой вариант, при котором нет дополнительных расходов. Мы хотим, чтобы пенсионеры могли выбрать вариант суммирования пенсий. Положим, есть два супруга-пенсионера. Мужчина получает пенсию в 600 евро, а его жена — 200 евро. Наше предложение: на основании их заявления эти обе пенсии сложить вместе, вывести среднюю и начислить каждому эту сумму. То есть в нашем примере получается, что каждый из супругов будет иметь по 400 евро. И если муж умирает раньше жены, она не остается с нищенскими 200 евро в месяц и не падает в уровне жизни, как говорится, ниже плинтуса, а все-таки имеет до конца жизни 400 евро. Я уже передал это предложение на рассмотрение министерства благосостояния. Правда, это технически не такое уж простое решение, но это хотя бы вариант того, каким образом вытащить наших пенсионеров, особенно одиноких, из пучины бедности.