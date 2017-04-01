Рижанка Татьяна — единственная русская среди персонала элитного пятизвёздочного отеля в Швейцарских Альпах

Как живется и работается нашей соотечественнице в Санкт-Морице — одном из самых известных и престижнейших горнолыжных курортов мира?

Елена СОЛОВЕЙ

Аристократичный и респектабельный — именно так называют Санкт-Мориц в туристических буклетах. Довольно дорогой даже по швейцарским меркам курорт уже более полутора веков считается одним из символов роскоши и одним из самых красивых мест на Земле.

Величественные горы, хвойные леса, изумрудно-синие озера, чистый воздух, минеральные источники… Город бутиков, частных самолетов и шикарных отелей. Постояльцы местных пятизвездочных отелей — шейхи, особы королевских кровей, спортивные знаменитости и голливудские звезды.

«Есть стимул работать по полной»

Kulm Hotel St. Moritz, в котором второй сезон трудится Татьяна, — старейший в Альпах, он поражает роскошью и великолепием. Специально для «СУББОТЫ» она поделилась своими личными впечатлениями:

— Это самый настоящий дворец в альпийском стиле с мраморными полами, колоннами, отделкой из натурального дерева, дорогими коврами и картинами. Для того чтобы получить контракт на работу в этом старейшем отеле Санкт-Морица, нужно соответствовать многим критериям. Персонал отбирают очень тщательно.

Помню, как неделю изучала многостраничный контракт, где подробно описывались требования к внешнему виду и дресс-коду: никакого яркого макияжа, вызывающего маникюра, пирсинга, распущенных волос… Кстати, одна девушка не прошла «по конкурсу» только потому, что на руках были татуировки.

Многие из обслуживающего персонала — дворецкие, консьержки, горничные, в основном это итальянцы и португальцы, — работают здесь по 10-15 лет.

Я работаю второй сезон, и мне здесь все нравится. Да, приходится трудиться по полной, очень устаю. Многокомнатные апартаменты с дорогой мебелью, мраморными колоннами, навороченной техникой, эксклюзивными напитками в мини-барах (не дай бог обронить бутылочку водки «Грей Гус» или шампанского «Вдова Клико»!) не сравнить со стандартным номером в обычном отеле. Но я вижу, как уважают меня и мой труд, и сам управляющий не брезгует пожать руку и поблагодарить за работу.

Во время рождественских праздников, гастрономических фестивалей, спортивных турниров — здесь, например, невероятно популярны зимние забавы типа конного поло на льду или недавнего чемпионата мира по горным лыжам — отель забит постояльцами под завязку. Работы очень много! Но в конце сезона нам скрупулезно подсчитают все переработки и сверхурочные, и я точно знаю: не обманут ни на копейку. Плюс мы получим так называемую 13-ю зарплату. Есть стимул трудиться…

«Возвращаться в Латвию? А смысл?»

— Минимальная зарплата в Швейцарии — 2500 франков (10 швейцарских франков — примерно 9,20 евро). Я получаю чуть поменьше минималки: за жилье в отдельном номере и еду (вкусную и качественную) с нас высчитывают деньги. Но мою зарплату, пусть даже маленькую по швейцарским меркам, все равно не сравнить с 1200 евро в месяц, которые я получала за такую же работу в отеле в Германии, и с 450 евро в месяц, которые мне обещали в одной из гостиниц в центре Риги, когда я искала работу в Латвии.

Почему латвийские чиновники постоянно ссылаются на Европу, оправдывая рост цен на продукты, коммунальные услуги, налоги? Почему у нас до сих пор не европейские зарплаты и пенсии? У моей мамы, к примеру, которая всю жизнь отработала в рижском общепите, пенсия — 120 евро.

Для сравнения: одна австрийская бабушка, ровесница моей мамы, приехала в отель на европейский турнир по покеру для сениоров. Попросив меня помочь ей собрать чемодан, отблагодарила чаевыми — 100 франков! Латвийские пенсионеры ломают голову, как выжить — заплатить за квартиру и не умереть с голоду. А европейские сениоры радуются жизни и имеют достойную старость…

Я люблю Латвию и не хотела бы уезжать из родного дома. Но обстоятельства, в которые загоняет правительство свой народ, вынуждают отправляться на заработки за границу. И я прекрасно понимаю тех, кто уже никогда не вернется на родину. Большинство моих знакомых, вынужденных зарабатывать на жизнь на чужбине, уже давно перетащили туда своих детей и стариков. Там можно жить, а у нас — только выживать.

В 2001-м у меня уже был опыт, когда я осталась без работы. Многие фирмы закрывались, новую работу найти было сложно, мизерные зарплаты, мизерные пособия по безработице. Все списывали на кризис. Тогда я уехала за компанию с подругой на заработки в Ирландию. Зарабатывала хорошо, но было очень тяжело морально. Через год не выдержала и вернулась в любимую Ригу.

Только из-за того, что нашла работу в хорошем коллективе, с интересными людьми, согласилась сидеть на небольшой зарплате. Как-то выкручивалась. Но в 2013-м — очередное сокращение. Тогда я уже вполне осознанно начала искать работу за границей. Я коммуникабельна, люблю общение, физического труда не боюсь. Разговорный английский есть. Решила: буду искать работу в гостиничном бизнесе.

В новом отеле в центре Риги набирали персонал. Пришла на собеседование. Услышав о зарплате в 450 евро, сразу же отказалась. Я знала цену этого труда: помог опыт работы в Ирландии. Потом пришла на собеседование в посредническую фирму, которая набирала персонал в гостиницу в немецком Ростоке. Со школьных времен помнила, что Росток в бывшей ГДР — город-побратим Риги и находится на берегу Балтийского моря. Решила попробовать.

Что мне не нравилось в Германии? Во-первых, коллектив. Девушки — преимущественно из латвийской глубинки. Кроме латышского, ничего не знают, ничем не интересуются. Да и в работе неповоротливы. Я умудрялась перевыполнять норму, а они тянули время и отсиживались. Если кто-то плохо себя чувствовал, отказывались помогать. В общем, были какие-то вечно угрюмые, недружные, вот прямо хутор какой-то из них вылезал.

Во-вторых, не очень удовлетворяла зарплата, ведь часть заработанного забирала посредническая фирма. Отпуск больше двух недель было брать невыгодно: мало заработаешь, поскольку оплата почасовая. С немецким проблем не возникало, я схватывала новые слова на лету. К тому же немцы старшего поколения, которые в школе учили русский, очень охотно перемежали свою речь русскими словами и выражениями.

Удивительно, но с немцами мне было комфортнее общаться, чем со своими закомплексованными латышскими соотечественницами. Единственной отдушиной были поездки на выходных в Любек, Гамбург и особенно в Варнемюнде. Этот курортный городок под Ростоком поначалу очень напоминал мне Юрмалу. Но чем чаще я туда ездила — и особенно когда гуляла по молу к маяку, — это место до боли напоминало мне родную Болдераю и Даугавгривский маяк…

О счёте в швейцарском банке и любви к России

— А через полтора года неожиданно пришел его величество Случай. Менеджер по персоналу — Hausdame, как ее называют здесь — уехала в Швейцарию и устроилась на работу в пятизвездочном отеле в Санкт-Морице. Именно благодаря ее рекомендации я выслала свой CV в Kulm Hotel St. Moritz. И, к своему удивлению, попала сюда на работу! «За тебя я спокойна, Татьяна, — напутствовала меня Hausdame. — Ты очень хорошо работаешь, пунктуальная, коммуникабельная, надежная. Справишься!»

Конечно, в Швейцарии и объем работы больше, и требования выше. Но если знаешь свое дело, все окупается сполна. Плюсы моей работы в Швейцарии: контракт официально заключен напрямую с отелем, есть медицинская страховка, пакет социальных услуг, два месяца оплачиваемого отпуска после зимнего сезона и два месяца — после летнего. А главное — счет в швейцарском банке, куда мне перечисляют зарплату! (Смеется.)

Красивая природа, потрясающий вид на Альпы из окна, родниковая вода и экологически чистые продукты на завтрак-обед-ужин, отель-дворец, богатые и знаменитые постояльцы — все впечатляет и вдохновляет на трудовые подвиги.

Но самое главное, конечно, — абсолютно дружественная и комфортная обстановка. Никаких высокомерия и хамства. Здесь нет кастовости и уничижительного отношения к персоналу. «Я начальник — ты дурак» — такое не только не принято, просто неприлично! Мы одна команда. Своей работой мы все поддерживаем престиж отеля, его столетние традиции, за это нам платят хорошие деньги.

Здесь в ходу четыре официальных языка: немецкий (швейцарский диалект), английский, итальянский, французский. Никаких языковых барьеров, все понимают друг друга, поддерживают, помогают, если что-то неясно.

Я единственная русская в этом отеле, и очень горжусь этим. Прочитав мое имя на бейджике, многие пытаются заговорить со мной на русском, признаются в любви к России. Одна итальянская девушка, которая работает бэби-ситтером в соседнем отеле, — фанатка русского языка, училась на курсах для иностранцев на Арбате в Москве, обожает русских. В свободную минуту часто забегает ко мне поболтать на чистейшем русском.

Пожилая профессорская чета из Цюриха, постоянные клиенты отеля на протяжении 50 лет (таких постояльцев здесь на руках носят и сдувают пылинки), приветствовала меня исключительно по-русски: «Доброе утро, Татьяна!», «Хорошего вечера!», «Спасибо, Татьяна! С Богом!».

Иногда я бываю растрогана до слез. Совершенно незнакомые люди проявляют такое сердечное отношение ко мне только потому, что я русская. Невольно приходит сравнение с родной Латвией, где все с точностью до наоборот… Не могу забыть еще один случай, когда аристократического вида дама из Цюриха всплеснула руками от радости: «Так вы русская, Татьяна? Браво! Вы должны немедленно зайти в номер к моей маме! Она великолепно читает Есенина!»

Наше знакомство произошло благодаря казусу: пока эта дама со своей престарелой мамой находились в спа-салоне, их далматинец Тимми намертво стоял на страже апартаментов, и я была единственной, кого он в конце концов впустил в номер (букеты цветов и фрукты разносятся по номерам ежедневно). К слову, в отеле к животным такой же респект и трепетное отношение, как и к их хозяевам. Четвероногих постояльцев обеспечивают вышитыми одеялами, подушечками, пледами, именными мисочками, едой и игрушками.

Как выяснилось, мама дамы хорватских кровей, обожает русскую литературу, читает Чехова и Достоевского в оригинале, знает наизусть Есенина и Пушкина. Бабуся начала с Есенина, потом перешла на «Евгения Онегина». На фразе, прочитанной с особенной проникновенностью: «Ужель та самая Татьяна?» — меня прошибла слеза. Мы расстались абсолютно очарованные друг другом!

«Скучаю по шоколадным сыркам Karums«

— Отдыхала здесь и одна очень известная светская львица из Москвы. Очень богемная тетя старшего, так сказать, поколения. Лепшая подруга покойного Олега Ефремова, Галины Волчек и прочих театральных знаменитостей. Чего греха таить, она была единственной, кто знал, что такое Латвия, когда я сказала, что я русская из Латвии. К сожалению, многие иностранцы до сих пор ничего не знают о такой стране и где она находится. «Держись, дитя мое, — подбодрила она меня на прощанье. — Дай бог, свидимся летом в Юрмале. Люблю я ее очень. И очень давно…»

Здесь мне хватает общения. Мне интересно, и нет никаких раздражающих факторов. На выходных обычно выбираюсь в Милан, до него полтора часа езды. Переключаю сознание, меняю картинку. Да и кофе выпить в Милане намного приятнее: плюс 10, кафеюшки и зимой работают под открытым небом. В Швейцарии за чашечку эспрессо нужно отдать от 3,40 до 5,60 франка, за чашку капуччино — выложить все шесть. В Италии кофе намного дешевле — от 1 до 2,50 евро.

Я работаю, мой труд оплачивается, моей зарплаты хватает и на накопления, и на путешествия. Никогда не забуду посещения «Мулен-Руж» в Париже, о котором долго мечтала и смогла позволить себе прошлым летом. Завораживающая программа, костюмы, музыка… Причем труппа танцовщиц на 80 процентов состоит из девушек из России!

Я совершенно не жалею, что уехала на заработки за границу. Я счастлива, что работаю в Санкт-Морице. «Ты выстрадала свое место под солнцем», — сказала мне как-то одна знакомая. И она совершенно права, ведь в Санкт-Морице уникальный климат — 322 солнечных дня в году, — с улыбкой подытоживает Татьяна.

На последний вопрос: «Чего вам не хватает в Швейцарии?» — немного подумав, Таня ответила: «Общения с близкими людьми, православного храма… и шоколадных сырков Kaarums…»