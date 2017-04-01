Что нужно знать, устанавливая счётчики воды в квартире

Каждые четыре года собственники квартир вызывают на дом сантехников, чтобы поменять счетчики потребления воды: одни приборы забираются на проверку, другие устанавливаются. Но как часто жители задумываются над тем, какие именно водомеры им установили?

От качества счетчиков и точности их показаний зависит то, в каком объеме образуется разница потребления воды в доме и придется ли жильцам переплачивать за соседскую воду. По каким критериям нужно выбирать счетчики, что происходит с дешевыми приборами, а также об эволюции счетчиков и самых частых приемах махинаций мы попросили рассказать представителя одной из самых опытных компаний, занимающейся верификацией измерительных приборов.

Многие рижане при замене одних счетчиков воды на другие руководствуются только одним фактором — их ценой. Но специалисты советуют выбирать измерительный прибор в первую очередь по его характеристикам. Тогда удается максимально сократить разницу между показаниями домового счетчика, учитывающего, сколько воды было израсходовано в доме, и квартирных счетчиков, показывающих, сколько воды потратили жильцы конкретной квартиры. А значит, в счетах за квартиру удастся уменьшить плату за потерю воды в доме, или «коррекцию».

Проверка на надёжность

Итак, что нужно проверить у счетчика, который сантехник будет устанавливать в вашей квартире?

* Характеристики счетчика должны быть отображены на циферблате. Даже новые счетчики, встречающиеся на латвийском рынке измерительных приборов, грешат тем, что их «паспортные данные» нанесены на стекло или наклейку (которые легко снять), а не на циферблат. Такого быть не должно.

* Данные о происхождении прибора, указанные на циферблате:

— идентификационный номер;

— год выпуска. Например, М-14 означает, что счетчик выпущен в 2014 году;

— тип прибора. Тип — это фактически фамилия счетчика, которая объединяет несколько «родственников», схожих по параметрам;

— знак СЕ — специальный знак, наносимый на изделие, который удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС, а также то, что продукт прошел процедуру оценки соответствия директивам;

— четыре отдельно стоящие цифры, которые ставит независимая европейская организация, следящая за качеством прибора.

* Характеристики счётчика

— Класс прибора. До настоящего времени выпускались счетчики трех классов точности (А, В и С). Самые неточные, с наибольшей погрешностью, относятся к классу А. Такие счетчики уже устарели и практически не используются. Большинство счетчиков, установленных в рижских квартирах, имеют класс точности В. Но есть дома, где установлены счетчики нового образца, класса С. Среди этих счетчиков наиболее эффективными считаются те, которые оснащены дистанционным электронным считывателем показаний.

— Чувствительность прибора. В настоящее время на счетчиках она обозначается буквой R и указывается отдельно для вариантов с горизонтальной и вертикальной установкой счетчика. Этот индекс чувствительности есть на всех счетчиках, произведенных после 2014 года. Чем чувствительнее счетчик, тем выше значение R. Оптимальный вариант для счетчика в горизонтальном положении — R от 100 до 160, в вертикальном — R не менее 50. Важно: большинство счетчиков изначально предназначены только для горизонтальной установки, причем должны устанавливаться только табло вверх.

— Если на счетчике отсутствует значение вертикальной чувствительности или она слишком низкая, счетчик вертикально устанавливать нельзя, иначе его показания будут с большей погрешностью.

— Буква Q на счетчике указывает номинальный расход воды в час.

— Счетчики, установленные в горизонтальном положении, чувствительнее. Поэтому если в нескольких квартирах исправные счетчики установлены в вертикальном положении, то увеличивается погрешность измерения. В результате дом не может сократить разницу в потреблении воды, хотя все жильцы честно подают показания счетчиков.

— Желательно, чтобы конструкция счетчика была без магнитной муфты.

— Счетчик в месте присоединения к водопроводной трубе должен быть опломбирован…

5 вопросов, связанных с эксплуатацией счётчиков

1 Почему счетчик необходимо менять каждые четыре года?

— Счетчики можно менять и чаще, но не реже чем раз в четыре года. Это требование Правил №40 Кабинета министров от 9 января 2007 года. Такой срок установлен потому, что во время эксплуатации во внутреннем механизме счетчиков образуется осадок, который притормаживает работу всего механизма. В результате счетчик работает с погрешностью.

2 На каких счетчиках осадок образуется быстрее: для холодной или горячей воды? Засоряет ли счетчики ржавая вода?

— Небольшой фильтр в счетчике способен задерживать крупные посторонние частицы в проточной воде. Мелкие проходят насквозь. Поскольку в ржавой воде таких частиц больше, то и засоряется счетчик быстрее.

3 На какое время в электронных считывателях хватает батарейки?

— Сегодня предлагаются радиомодули для счетчиков со съемными батарейками. Можно приподнять крышечку и поменять ее. Но не самовольно. Если во время верификации счетчика видно, что срок службы батарейки подходит к концу, специалисты ее меняют. Также уровень заряда батареи можно контролировать удаленно.

Система считывания в электронных счетчиках, в отличие от полностью механических, работает успешно только тогда, когда в доме во всех квартирах установлены счетчики единого образца. Желательно, чтобы и верификация проводилась одновременно одной и той же фирмой.

4 Как проводится верификация?

— Средний срок эксплуатации счетчика («жизненный цикл») — 10 лет. Любой счетчик, который попадает в рационально работающую метрологическую лабораторию, сначала обрабатывается специальными растворами. Таким образом счетчик очищается и ему возвращаются метрологические характеристики. Если видно, что характеристики улучшить нельзя, счетчик вскрывают и очищают от накипи, меняют прокладки, а иногда и просто сдают в утиль.

Далее счетчик перемещается в лабораторию, где стоит проверочная установка. Каждый счетчик в трех режимах проверяется по отношению к эталону — через него пропускается определенный объем воды и сверяется с тем, что показал эталон. Погрешность рассчитывает компьютер. Если погрешность превышена, водомер признается недействительным. Прошел проверку — снова попадает в работу.

5 В каких районах Риги счетчики засоряются быстрее?

— И в Болдерае, и в Кенгарагсе счетчики засоряются одинаково. Есть разница между регионами Латвии, но не по Риге. В Мадоне или в Юрмале, например, в воде содержание железа выше — а значит, и засоряются измерительные приборы быстрее…

Riga.lv

Фото: Riga.lv

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