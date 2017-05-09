Московская гостья Наталья ТОЛКУНОВА, сестра блистательного российского историка моды Александра ВАСИЛЬЕВА, рассказала о том, что формирует творческую личность

В рижском Музее моды Наталья Викторовна ТОЛКУНОВА — журналист, переводчик, известный эксперт в мире моды, да еще и преподаватель МГУ — прочла лекции о светских львицах и звездах Голливуда «эпохи большого стиля» — 30-х годов прошлого столетия. Это было не просто увлекательно, а очень увлекательно! Тем более что в рассказ органично вплетались личные интонации лектора…

Людмила АНИСИМОВА

Я сидела и завидовала ее студентам: Наталья Викторовна скоро закончит свой рассказ и уедет в Москву, и они будут слушать ее еще целый семестр! И ее знаменитый брат Александр ВАСИЛЬЕВ ведь тоже златоуст! Видимо, это у них семейное… Что особенного в этой семье, где выросли брат и сестра такие разные и по виду, и по характеру, но оба щедро наделенные творческим даром? Во время нашей недолгой беседы Наталья ТОЛКУНОВА яркими штрихами воссоздала семейную атмосферу в детстве и юности, рассказала, как формировались отношения в семье.

Хорошее воспитание

И тут она сразу ушла от стереотипа, согласно которому детям надо обязательно объяснять, «что такое хорошо и что такое плохо».

— Хорошее воспитание — это вовсе не тогда, когда тебе объясняют, что хорошо и что — плохо, — эмоционально начала разговор моя собеседница. — Я вообще таких моментов не помню. Настоящее воспитание — когда воспитывают своим примером. Это как-то впитываешь постепенно. Конечно, в юном возрасте была корректировка типа: «не надо пальчики в розетку тыкать», еще что-то про «опасно».

Может, бывают дети гиперактивные, их тоже надо корректировать. А человек нормального, спокойного темперамента, разумный в этом не нуждается. Вот я себя считаю человеком с устойчивой психикой и законопослушным, и я не помню, чтобы меня воспитывали — я не поступала неправильно. Во всяком случае, не припомню таких моментов.

Я, как все, ходила в детский сад, потом в школу — без сопровождения, как сегодня принято. Мы всюду ходили сами. Я занималась фигурным катанием, на тренировки ездила сама, без родителей. Им было некогда.

Александр Павлович, мой отчим и отец моего брата, был востребованным художником, пропадал в театре или у себя в мастерской. Мама была то на репетициях, то на спектаклях. Хорошо, что у братика Саши были няньки, он один или со мной не оставался никогда. Не помню, чтобы в рабочие дни у нас был постоянный контакт с родителями, нет. Вот в воскресенье — да! Мы были вместе. Мама у меня хорошо пекла. Но никаких особых застолий не припомню. Вот праздники были интересными, с выдумкой.

Школьные друзья очень любили приходить на мой день рождения. Мама не пускала его на самотек, она придумывала, сообразно нашему возрасту, конкурсы. Например, «призовые», когда дети с закрытыми глазами срезали с веревочки карточки, где был указан приз, или какие-то считалки. В общем, всегда что-то было. И кукольный театр — обязательно! Мы сами сюжеты разыгрывали. И на свои взрослые праздники родители устраивали что-то особенное. Никогда не было такого, чтобы просто сели за стол и стали есть и пить. Нет, было всегда весело и необычно, все с творческим началом.

Никаких подробностей о детстве будущего историка моды и телезнаменитости Александра Васильева я вам не сообщу. Я мало обращала на него внимания. И это нормально: мелкие к старшим липнут, а старшим с ними неинтересно. Брат, может быть, и хотел бы, чтобы я была его наставницей, занималась бы им. А у меня — подружки, потом — мальчики, другие интересы… Вот когда он повзрослел и сформировался как личность, и с ним можно было общаться — вот тогда стало интересно…

Впечатления детства

На мой вопрос о наиболее ярких детских впечатлениях Наталья Викторовна ответила, долго не раздумывая:

— Театр не мог быть ярким впечатлением в моем детстве по определению. Я, как актерский ребенок, выросла за кулисами, и — никакой магии театра: это была моя среда обитания. Некуда было меня девать вечером — значит, к маме в театр. Она тогда работала в Центральном детском театре. Все было буднично, хотя безумно интересно: и спектакль посмотреть, и с гримом поиграть, что-то на себе порисовать.

Хотя с театром у меня связан особый случай: до сих пор тяжелые впечатления от знаменитого МХАТовского спектакля «Синяя птица». Мой отец тогда был режиссером во МХАТе (Виктор Карлович ФРАНКЕ-МОНЮКОВ. — Авт.), и, поскольку родители не жили вместе, меня на субботу и воскресенье отправляли к нему в театр. А в январе меня всегда водили на «Синюю птицу». Кто сказал, что это детский спектакль? Пьеса Меттерлинка скучная и неинтересная. Но я была на редкость послушной и не могла отказаться. Не хотела родителей огорчать. И… Опять «Синяя птица»! Это было чудовищно! До сих пор ее ненавижу…

— Какое вы оказали влияние на Сашу?

— Я ни к чему не приучала Сашу, и гулять мне с ним не приходилось. У нас разница в шесть лет. Когда он родился, я уже ходила в школу. А у него были няньки, очень смешные молодые деревенские девчонки, они его и выгуливали. А когда он вошел в возраст, я уже вышла замуж. Потом уехала и долго жила в Америке. А он уехал в Париж.

Настоящая дружба началась после нашего возвращения в Москву. Чем старше мы становились, тем морально становились ближе. Сейчас у нас никого ближе друг для друга нет…

Первых лет уроки

Естественно, жизнь в семье складывается в немалой степени из бытовых мелочей. Они весьма влияют на семейный уклад. Наталья Викторовна вспоминает:

— Мама хорошо пекла, записывала рецепты. У нее был фирменный пирог, пекла еще очень вкусные пироги с луком и яйцом. Правда, я терпеть не могу быта. Но когда вышла замуж, пришлось заниматься им.

Нам родители всегда дарили то, что детям интересно: игрушки, да еще и такие, каких у нас купить было нельзя — привозили из-за границы. Вещи и подарки — не помню, детям это не интересно…

Мать, Татьяна Ильинична, для девочки стала образцом стиля. Тем не менее, формирование стиля и вкуса началось с конфликта:

— Я помню, мне было лет семь-восемь, и у девочек были капроновые платья. Это было очень модно, и мне казалось — так красиво! (На самом деле это было ужасно.) И я маме стала намекать: хочу капроновое платье, как у кого-нибудь… Мне объяснили, что это некрасиво и безвкусно. Я абсолютно не прониклась этим аргументом и обиделась. Став старше, я поняла, что тогда мне попытались привить хороший вкус.

Но хороший вкус не только в одежде проявляется. Думаю, я все в себя впитывала от родителей без всяких назидательных бесед.

Мне родители доверяли. Я очень правильная была. Не помню, чтобы мой дневник проверяли с определенного возраста, я сама расписывалась за родителей. По гуманитарным предметам у меня были одни пятерки, а тройки — по алгебре, геометрии, физике… Думаю, родители чувствуют, какому ребенку какая степень доверия необходима. Нам с братом очень доверяли. А когда тебе доверяют, ты и не нарушаешь правила…

Любимые занятия

— Летом мы всегда отдыхали всей семьей. Нам нравился, как сказали бы сегодня, сельский туризм. Куда-нибудь поехать и что-нибудь сфотографировать — в Карпатах, под Черкассами… Обычно знакомые художники советовали — и мы ехали туда. Хорошо было!

Я любила читать. И Александр пристрастился к чтению. Играть тоже любили — с куклами, с конструктором, но я всегда играла одна. Мне было интересно придумывать сюжеты. А Саша любил играть с фигурками зверюшек, строил им загончики… Он тоже больше один играл, а не в компании сверстников. Хотя мы были общительные и в школе, и во дворе…

— Наталья Викторовна! Какой должна быть атмосфера в доме, чтобы туда тянуло?

— В доме должна быть спокойная, дружественная обстановка, прежде всего — чтобы каждый себя чувствовал комфортно. Чтобы никаких внешних раздражителей не было. Плюс нужно, чтобы родители были интересными людьми и чтоб друзья у них были интересные.

Ведь как было у нас в детстве: пока не прогонят, слушаешь разговоры взрослых с увлечением. И, замечу, такие «подслушанные» разговоры развивают. Задача родителей воспитывать так, чтобы ребенок был самодостаточной личностью, чтобы ему никогда, ни при каких обстоятельствах не было скучно с самим собой. Вот главный секрет нашей семьи.

Не зависеть от внешних обстоятельств, раздражителей, при этом быть коммуникабельным, иметь друзей. Время, проведенное с самим собой, — самое ценное…

— Чему еще не жалко отдавать время?

— Я считаю, что не жалко отдавать время всему тому, что держит мозги в тонусе. У каждого свое. Мозг — это мышца, и ее надо тренировать…