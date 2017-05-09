Как древние знания таинственного Востока помогли парабобслеисту из латвийской глубинки стать чемпионом мира

Недавно «СУББОТА» рассказывала, что латвийские паралимпийцы стали заниматься по методикам Олега ОНОПЧЕНКО, который более 40 лет практикует самые разные восточные и западные единоборства и развивает оздоровительные системы, в том числе цигун. И вот громкая новость: на недавнем чемпионате мира по парабобслею, который проходил в Швейцарии, победу одержал наш Артур КЛОТС.

Антон ГУСЕВ

Артур — наиболее упорный ученик Олега. Теперь, если самоуправление и государство наградят его за победу, он намерен открыть в родном городе Валка новый спортивный зал, где будет заниматься не только сам, но и другие люди с ограниченными (вернее — безграничными!) возможностями.

Артура КЛОТСА с Олегом ОНОПЧЕНКО познакомила Вита КОТАНЕ. Она давно занимается в группе у Олега, а также сама является тренером латвийской паралимпийской команды бобслеистов. До этого она тренировала параволейболистов.

Энергия ци

Говорят, если человек в совершенстве овладевает китайской системой цигун, в основе которой работа с энергией ци — энергией самой Вселенной, то он достигает сверхспособностей. Так это или нет, известно явно немногим, но факт: даже когда человек лишь приоткрывает для себя мир цигун, он быстро превосходит остальных. И если для кого-то это «странная мистика», то для латвийских спортсменов — уже реальность.

В предыдущем материале мы писали, что Олег был одним из первых, кто еще в советские годы стал популяризировать в Латвии всевозможные боевые искусства и, в общем-то, открыл для местных жителей китайские техники ушу и цигун, а еще много чего сам синтезировал. И вот, наконец, мудрость Востока стала близка и людям из большого спорта.

К слову, перед тем, как предложить разные «таинственные» методики латвийским спортсменам, Олег Онопченко довольно долго тренировал… китайских паралимпийцев — и те побеждали.

Настройся на Вселенную

— Для кого-то удивительно, что человек из Латвии едет обучать в Китай китайским методикам цигун, но только не для самих жителей Поднебесной, — говорит Олег, который буквально на днях зарегистрировал Всемирную академию цигун. — У меня ведь не совсем цигун. Я синтезировал разные методики в свою, которую назвал коло (от славянского слова «круг»). А в ней многое и из цигун, и из тайцзицюань, и из самых разных единоборств (от ушу до капоэйры), и даже из искусства японской каллиграфии.

О каллиграфии. Я ей давно занимаюсь. Равно как и работами по точкам на теле человека — энергетическим центрам. И это можно совместить. В той же Японии есть древние методики каллиграфии на теле человека. При помощи рисунка (слова или символа), нанесенного на ту или иную части тела, можно избавить человека от каких-то проблем со здоровьем, гармонизировать его состояние.

В Японии и Южной Корее я учился, как тамошние мастера, рисовать на теле человека, но не для красоты, а улучшения здоровья. Работает!

Ко мне в Латвии обращаются многие — и спортсмены, и просто люди, предпочитающие активный отдых, чтобы я при помощи «мистической каллиграфии» повысил в их теле уровень энергии. Только на теле рисуют не кисточкой с краской, а специальными маркерами.

Чтобы помочь человеку, можно использовать разные практики. Я благодарен Вите, что она, будучи сама профессиональным тренером, стала через меня внедрять методики, пока еще мало знакомые латвийскому большому спорту. И есть результат! Вот уже первый чемпион Латвии по парабобслею есть, которого и я в том числе тренировал.

Я даже использовал древние китайские методики из системы пигу: работа на расстоянии с энергией ци другого человека. Так я работал с каждым спортсменом из латвийской команды за 15 минут до их старта. Сам я находился в Риге, а они — в Швейцарии. И ничего мистического здесь нет! Впрочем, для кого-то и «самый обычный» цигун — большая мистика. Западным людям предстоит еще многому поучиться у Востока.

Методики цигун помогали нашим спортсменам оставаться спокойным даже перед самым стартом, когда все обычно в состоянии стресса. И именно из-за неумения успокаиваться, правильно дышать (это в основе всего!) и концентрироваться человек проигрывает.

Такие же методики можно использовать, конечно, не только при работе с людьми в инвалидном кресле, но и в качестве профилактики самых разных заболеваний, и для развития творческих способностей у детей в школах, и для снятия стресса у взрослых, — замечает Олег…

Прими решение за доли секунды!

Тренер Вита Котане рассказывает:

— Если бы все наши паралимпийцы тренировались по методикам, которые популяризирует Олег, мы были бы всегда первыми. Я сужу по своим подопечным, по команде парабобслеистов. Те уже после первой тренировки, насыщенной методиками Олега, легко обогнали соперников, занимавшихся по классической системе.

Конечно, нашими спортсменами не только Олег занимается, но целая команда, включая техников и механиков. Ведь, когда речь идет о парабобслеистах, многое зависит от техники, от того, в каком состоянии боб: это же машина, несущаяся на скорости 120 километров в час по узкому желобу.

А спортсмену важно уметь реагировать за сотые доли секунды — как проходить виражи, чтобы и скорость не падала, и дистанция вышла максимально короткой. И когда речь идет об умении концентрироваться, о реакции спортсмена и его умении оставаться спокойным даже в самые неспокойные моменты, — здесь уже огромная заслуга Олега.

И вот — результат от занятий по совмещенным методикам: Олега и тем, которые давно знакомы тренерам, окончившим Спортивную академию. Мы все искренне рады за Артура Клотса! Но теперь важно, чтобы он и дальше так продолжал заниматься.

У него, кстати, большие планы. Сейчас за победу на чемпионате ему государство и самоуправление Валки должны выделить какие-то средства. И было бы хорошо, если бы какая-то часть денег ушла на создание спортивного зала для инвалидов. Пока Артур тренируется чуть ли не в сарае, а в местный уже существующий спортзал попасть без посторонней помощи не может, поскольку тот на втором этаже.

Артур стал чемпионом мира, и он будет примером для других инвалидов — и подтянет их в зал: чтобы они тоже занимались спортом — боролись и за свое здоровье, и с депрессией…

«И дальше буду стремиться побеждать!»

Сам Артур Клотс рассказал, что в спорте с 11 лет. Вначале он занимался легкой атлетикой. Но десять с лишним лет назад случилась трагедия, и Артур теперь может перемещаться лишь в инвалидном кресле. Молодец, не сдался! Вначале он после курса реабилитации стал заниматься парабаскетболом, а в 2012-м открыл для себя парабобслей.

— Этот вид спорта мне сразу понравился: за скорость, за ритм, за то, что необходимо максимально концентрироваться и принимать решения в доли секунды, — говорит победитель. — А методики Олега Онопченко мне помогают как раз потому, что учишься работать со своей энергией. Сейчас я стараюсь «направлять мысль» на то, чтобы самоуправление мне помогло рядом с домом открыть небольшой спортзал, оборудовать помещения, где мог бы заниматься и я, и другие люди, которые ранее попали в беду, но не отчаиваются и не опускают руки…