Из чего складываются социальные накопления?

Оформляя пенсию или регистрируясь на бирже труда, оформляя больничный лист, человек иногда бывает неприятно удивлен, увидев сумму, которую ему начислили. Причина — отсутствие страхового стажа, или недостаточная сумма перечисленных взносов социального страхования. Вместе с тем пенсии и пособия могут быть достаточно весомыми, если официальная зарплата была высокой и социальные взносы перечислялись регулярно и в определенном законом объеме.

Какова зависимость пенсий и пособий от перечисленных взносов социального страхования, как образуется страховой стаж человека, рассказывают «СУББОТА» и специалисты министерства благосостояния…

Социальные взносы

Годы, полезные для пенсий и пособий

Стаж, необходимый для начисления пенсии, выплаты пособия по больничному листу, пособия по безработице и других складывается из страховых периодов (периодов работы), в течение которых осуществлялись или должны были осуществляться страховые платежи в бюджет социального страхования.

По информации министерства благосостояния, в страховой стаж засчитываются также предусмотренные законом периоды работы и приравненные к ним периоды, которые были накоплены до 31 декабря 1995 года, то есть трудовой стаж будущего пенсионера…

(№ 2)

Трудовой стаж

До 31 декабря 1990 года

V Для граждан Латвии в страховой стаж засчитываются периоды работы и приравненные к ним периоды, накопленные на территории Латвии и на территории бывшего СССР (указанный в подпунктах 1, 2, и 10 период вне территории Латвии приравнивается к страховому стажу):

1) обязательная срочная служба в армии;

2) сверхсрочная служба и служба офицером в армии ЛР или в вооруженных силах СССР, если в связи с деятельностью в пользу интересов Латвии их лишили воинского звания, или призвали на службу в армию после прохождения срочной службы в СА, или после окончания высшего учебного заведения, и, если не назначена пенсия другого государства, — с учетом этого периода;

3) служба рядовым или в должности командного состава учреждений внутренних дел, за исключением КГБ;

4) период учебы в высшем учебном заведении или другом учебном заведении после получения среднего образования (пять лет и не больше шести лет для специалистов, если образование предусмотрено более чем на 5-летний период);

5) обучение на дневном отделении аспирантуры (не более трех лет), время последипломного обучения и повышения квалификации;

6) индивидуальная трудовая деятельность;

7) период ухода за инвалидом 1-й группы или за ребенком-инвалидом до 16 лет, а также за человеком с 80 лет;

8) период воспитания матерью ребенка до достижения восьми лет;

9) оплачиваемая работа в религиозных организациях;

10) время, проведенное политически репрессированными лицами в местах заключения, лагерях и ссылке, а также период побега из этих мест (также и за пределы территории бывшего СССР) — в трехкратном размере, а в районах Крайнего Севера и приравненной к ним местности — в пятикратном размере;

11) время, на которое застрахованный житель признан инвалидом 1-й, 2-й или 3-й группы и не работал, но не дольше, чем до возраста, необходимого для назначения пенсии по старости;

12) работа в качестве члена колхоза с 16-летнего возраста…

V Иностранцам, лицам без гражданства и негражданам Латвии в страховой стаж засчитываются указанные выше периоды работы и приравненные к ней периоды, накопленные на территории Латвии, а также приравненные к трудовой деятельности периоды, накопленные на территории бывшего СССР:

1) период учебы в высшем учебном заведении или другом учебном заведении после получения среднего образования (пять лет и не больше шести лет для специалистов, если образование предусмотрено более чем на 5-летний период);

2) обучение на дневном отделении аспирантуры (не более трех лет), время последипломного обучения и повышения квалификации;

3) время, проведенное политически репрессированными лицами в местах заключения, лагерях и ссылке, а также период побега из этих мест (и за пределы бывшего СССР) — в трехкратном размере, а в районах Крайнего Севера и приравненной к ним местности — в пятикратном размере…

(№ 3)

Переходный период

Стаж с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года

V В страховой стаж включаются следующие периоды работы и приравненные к ней периоды на территории Латвии, если при запросе пенсии предъявлены подтверждающие документы (трудовая книжка, трудовой договор, справка из архива, военный билет и так далее):

— работа (за исключением работы в статусе самозанятого лица);

— обязательная служба в армии и альтернативная (работа) служба;

— сверхсрочная военная служба и служба офицером в армии Латвийской Республики, гражданам Латвии — также служба в Вооруженных силах СССР, если они в связи с деятельностью в интересах Латвии были лишены воинского звания;

— служба рядовым или в должности командного состава учреждений внутренних дел, за исключением КГБ.

V Периоды, указанные в этих пунктах, засчитываются в страховой стаж, если житель осуществлял за них социальные платежи (информация о произведенных платежах есть в распоряжении Госагентства социального страхования):

— работа в качестве самозанятого лица;

— период учебы в высшем учебном заведении, а также в других учебных заведениях после получения среднего образования;

— время образования после получения диплома и повышение квалификации;

— период ухода за инвалидом 1-й группы или ребенком-инвалидом до 16 лет, или за человеком с 80 лет;

— период, когда мать воспитывает ребенка до восьми лет.

А также время, когда житель признан инвалидом и не работал, но не дольше, чем до достижения возраста, необходимого для назначения пенсии по старости…

(№ 4)

По настоящее время

Страховой стаж с 1 января 1996 года…

…складывается из периодов, за которые уплачены взносы социального страхования, и его продолжительность подтверждается данными о социальных платежах, накопленных в VSAA.

V Изменения в порядке учета страхового стажа с 1 января 2017 года:

— взносы обязательного социального страхования (для пенсионных накоплений, на случай безработицы, инвалидности) за жителей, получающих родительское пособие и пособие по уходу за ребенком, вносятся с суммы 171 евро (ранее — 142,29 евро);

— в доадоптационный период ребенка взносы обязательного социального страхования за человека, усыновляющего ребенка, вносятся, в том числе на случай инвалидности, с суммы 171 евро (ранее — с 71,14 евро)…

(!) Подробнее — на домашней страничке министерства благосостояния:

www.lm.gov.lv

на домашней страничке Государственного агентства социального страхования:

www.vsaa.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА

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