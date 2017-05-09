Страховой стаж

• 09.05.2017 • Актуально, Ваши права, Тема неделиКомментариев (0)2

Из чего складываются социальные накопления?

Оформляя пенсию или регистрируясь на бирже труда, оформляя больничный лист, человек иногда бывает неприятно удивлен, увидев сумму, которую ему начислили. Причина — отсутствие страхового стажа, или недостаточная сумма перечисленных взносов социального страхования. Вместе с тем пенсии и пособия могут быть достаточно весомыми, если официальная зарплата была высокой и социальные взносы перечислялись регулярно и в определенном законом объеме.

Какова зависимость пенсий и пособий от перечисленных взносов социального страхования, как образуется страховой стаж человека, рассказывают «СУББОТА» и специалисты министерства благосостояния…

Социальные взносы

Годы, полезные для пенсий и пособий

Стаж, необходимый для начисления пенсии, выплаты пособия по больничному листу, пособия по безработице и других складывается из страховых периодов (периодов работы), в течение которых осуществлялись или должны были осуществляться страховые платежи в бюджет социального страхования.

По информации министерства благосостояния, в страховой стаж засчитываются также предусмотренные законом периоды работы и приравненные к ним периоды, которые были накоплены до 31 декабря 1995 года, то есть трудовой стаж будущего пенсионера…

(№ 2)

Трудовой стаж

До 31 декабря 1990 года

V Для граждан Латвии в страховой стаж засчитываются периоды работы и приравненные к ним периоды, накопленные на территории Латвии и на территории бывшего СССР (указанный в подпунктах 1, 2, и 10 период вне территории Латвии приравнивается к страховому стажу):

1) обязательная срочная служба в армии;

2) сверхсрочная служба и служба офицером в армии ЛР или в вооруженных силах СССР, если в связи с деятельностью в пользу интересов Латвии их лишили воинского звания, или призвали на службу в армию после прохождения срочной службы в СА, или после окончания высшего учебного заведения, и, если не назначена пенсия другого государства, — с учетом этого периода;

3) служба рядовым или в должности командного состава учреждений внутренних дел, за исключением КГБ;

4) период учебы в высшем учебном заведении или другом учебном заведении после получения среднего образования (пять лет и не больше шести лет для специалистов, если образование предусмотрено более чем на 5-летний период);

5) обучение на дневном отделении аспирантуры (не более трех лет), время последипломного обучения и повышения квалификации;

6) индивидуальная трудовая деятельность;

7) период ухода за инвалидом 1-й группы или за ребенком-инвалидом до 16 лет, а также за человеком с 80 лет;

8) период воспитания матерью ребенка до достижения восьми лет;

9) оплачиваемая работа в религиозных организациях;

10) время, проведенное политически репрессированными лицами в местах заключения, лагерях и ссылке, а также период побега из этих мест (также и за пределы территории бывшего СССР) — в трехкратном размере, а в районах Крайнего Севера и приравненной к ним местности — в пятикратном размере;

11) время, на которое застрахованный житель признан инвалидом 1-й, 2-й или 3-й группы и не работал, но не дольше, чем до возраста, необходимого для назначения пенсии по старости;

12) работа в качестве члена колхоза с 16-летнего возраста…

V Иностранцам, лицам без гражданства и негражданам Латвии в страховой стаж засчитываются указанные выше периоды работы и приравненные к ней периоды, накопленные на территории Латвии, а также приравненные к трудовой деятельности периоды, накопленные на территории бывшего СССР:

1) период учебы в высшем учебном заведении или другом учебном заведении после получения среднего образования (пять лет и не больше шести лет для специалистов, если образование предусмотрено более чем на 5-летний период);

2) обучение на дневном отделении аспирантуры (не более трех лет), время последипломного обучения и повышения квалификации;

3) время, проведенное политически репрессированными лицами в местах заключения, лагерях и ссылке, а также период побега из этих мест (и за пределы бывшего СССР) — в трехкратном размере, а в районах Крайнего Севера и приравненной к ним местности — в пятикратном размере…

(№ 3)

Переходный период

Стаж с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года

V В страховой стаж включаются следующие периоды работы и приравненные к ней периоды на территории Латвии, если при запросе пенсии предъявлены подтверждающие документы (трудовая книжка, трудовой договор, справка из архива, военный билет и так далее):

— работа (за исключением работы в статусе самозанятого лица);

— обязательная служба в армии и альтернативная (работа) служба;

— сверхсрочная военная служба и служба офицером в армии Латвийской Республики, гражданам Латвии — также служба в Вооруженных силах СССР, если они в связи с деятельностью в интересах Латвии были лишены воинского звания;

— служба рядовым или в должности командного состава учреждений внутренних дел, за исключением КГБ.

V Периоды, указанные в этих пунктах, засчитываются в страховой стаж, если житель осуществлял за них социальные платежи (информация о произведенных платежах есть в распоряжении Госагентства социального страхования):

— работа в качестве самозанятого лица;

— период учебы в высшем учебном заведении, а также в других учебных заведениях после получения среднего образования;

— время образования после получения диплома и повышение квалификации;

— период ухода за инвалидом 1-й группы или ребенком-инвалидом до 16 лет, или за человеком с 80 лет;

— период, когда мать воспитывает ребенка до восьми лет.

А также время, когда житель признан инвалидом и не работал, но не дольше, чем до достижения возраста, необходимого для назначения пенсии по старости…

(№ 4)

По настоящее время

Страховой стаж с 1 января 1996 года…

…складывается из периодов, за которые уплачены взносы социального страхования, и его продолжительность подтверждается данными о социальных платежах, накопленных в VSAA.

V Изменения в порядке учета страхового стажа с 1 января 2017 года:

— взносы обязательного социального страхования (для пенсионных накоплений, на случай безработицы, инвалидности) за жителей, получающих родительское пособие и пособие по уходу за ребенком, вносятся с суммы 171 евро (ранее — 142,29 евро);

— в доадоптационный период ребенка взносы обязательного социального страхования за человека, усыновляющего ребенка, вносятся, в том числе на случай инвалидности, с суммы 171 евро (ранее — с 71,14 евро)…

(!) Подробнее — на домашней страничке министерства благосостояния:

www.lm.gov.lv

на домашней страничке Государственного агентства социального страхования:

www.vsaa.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА

Pin It
Предыдущая публикация:
 Следующая публикация:

Похожие публикации

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿