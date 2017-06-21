Латвийская теннисистка Елена ОСТАПЕНКО — первая за 84 года несеянная победительница турнира «Ролан Гаррос»!

10 июня в финале престижнейшего теннисного турнира «Ролан Гаррос» в Париже 20-летняя теннисистка из Латвии Алена (Елена) ОСТАПЕНКО одержала верх над румынкой Симоной ХАЛЕП в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Ее победу спортивные обозреватели и СМИ назвали сенсационной.

Этой победой на «Ролане Гарросе» Алена ОСТАПЕНКО установила не только личные достижения, но и национальные. Для теннисистки, которая отметила 20-летие только за три дня до громкой победы, это самое успешное выступление на турнирах серии «Большого шлема» (ранее максимумом был третий круг) и первый в карьере титул.

Сотворившая мегасенсацию на кортах Парижа Алена так прокомментировала свой успех:

— Безумно рада! Хочу поздравить Симону, она провела потрясающий турнир. Уверена, что ей еще представится возможность победить на крупном турнире, причем в этом сезоне. Спасибо моей маме, которая всегда мне помогала и была на трибунах сегодня, спасибо отцу, которого сегодня не было, спасибо моему тренеру и всем, кто был рядом…

Остапенко стала первым представителем Латвии, который выиграл турнир «Большого шлема». Ранее до финала (в парном разряде) доходила лишь Лариса НЕЙЛАНД в 1996 году на Уимблдоне. Среди мужчин лучший результат принадлежит Эрнесту ГУЛБИСУ, который играл в полуфинале «Ролана Гарроса» в 2014 году.

Также Алена Остапенко стала первой несеянной теннисисткой (обладательницей вторых мест), выигравшей открытый чемпионат Франции, с 1933 года, когда титул взяла британка Маргарет СКРИВЕН. Кроме того, впервые с 1975 года в финале играла теннисистка с таким низким рейтингом.

В обновленном рейтинге WTA, который был опубликован 12 июня, Алена поднялась с 47-го места на 12-е! А вот Симона Халеп проиграла не только титул, но и возможность стать первой ракеткой мира. Именно такой была для румынской теннисистки цена победы. Халеп, кстати, на турнирах «Большого шлема» пока не побеждала.

— Не могу поверить, что в 20 лет я чемпионка, — сказала Остапенко после матча. — У меня нет слов, это моя мечта, я так счастлива! Ночью перед финалом я крепко спала. Накануне не нервничала, да и сегодня тоже. Немного волноваться стала только за 5-10 минут до начала финала. Впрочем, выйдя на корт, снова почувствовала себя легко и свободно. Нервное состояние вернулось, когда я проигрывала во втором сете, но потом я подумала, что терять мне нечего: ведь я вышла в финал, на другой стороне корта великолепная теннисистка. Нужно получить удовольствие от игры, бороться до последнего очка и сделать все, что в моих силах. Я продолжала играть агрессивно и сумела повернуть ход матча в свою сторону…

Надо сказать, что грунт не входит в число любимых покрытий для Остапенко, а именно на грунтовых кортах проводится «Ролан Гаррос». Наиболее удобным для себя покрытием теннисистка называет траву. Поэтому с нетерпением ждет поездки в Лондон, на Уимблдон.

Кстати, шансы на то, что финал «Ролана Гарроса» будет неожиданным в отсутствие Серены УИЛЬЯМС и Марии ШАРАПОВОЙ, были велики. Но все же никто не рассчитывал, что молодая и малоизвестная латвийская теннисистка сможет выиграть турнир.

Фаворитками считались украинка Элина СВИТОЛИНА, чешка Каролина ПЛИШКОВА и француженка Кристина МЛАДЕНОВИЧ.

Организаторы турнира отмечают, что последним теннисистом, выигравшим свой первый титул именно на «Ролане Гарросе», был Густаво КУЭРТЕН. И произошло это, по иронии судьбы, 8 июня 1997 года, в день, когда родилась Алена Остапенко!

Тренирует Алену ее мама Елена ЯКОВЛЕВА. На вопрос о том, с какого возраста начала играть будущая чемпионка, Елена-старшая улыбается:

— Мне кажется, что впервые на корт Ленка вышла, когда была меньше ракетки. Ну а всерьез тренироваться начала лет в пять…

Подготовила Ольга АЛЕШИН

«Для теннисистки, которая отметила 20-летие только за три дня до сенсационной победы, это первый в карьере титул на турнирах «Большого шлема»…

Досье «СУББОТЫ»

V Алена (по паспорту Елена) Евгеньевна ОСТАПЕНКО родилась 8 июня 1997 года в Риге.

V Девушка из спортивной семьи: ее отец Евгений играл в одном из украинских футбольных клубов, а мать Елена была теннисисткой.

V Остапенко обожает хоккей и по возможности посещает матчи рижского «Динамо»: девушка уважает силовые единоборства и настоящий мужской дух. Возможно, потому, что такая же по характеру — бескомпромиссная, взрывная и очень дерзкая. Она не лезет за словом в карман и считает большинство соперниц неумехами, которые иногда выигрывают у нее по чистой случайности.

V Победительница двух турниров WTA в парном разряде.

V Победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2014).

V Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге.

V Победительница в Les Petits As (юниорский теннисный турнир высшего уровня в возрастной категории до 14 лет) в 2011 году.

V За победу в турнире «Роллан Гаррос» Алена получила 2,1 млн. евро.