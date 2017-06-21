Держите под рукой эфирные масла, запах которых вам нравится, и будете реже ходить в аптеку

Наш век можно назвать эпохой торжества химии. Синтетические волокна, искусственная еда, фармацевтика, парфюмерия, косметика, бытовые средства гигиены, одноразовая упаковка… Именно химики создали для нас практичную и удобную повседневность. Но как же мы устали от всего искусственного

К счастью, у нас с вами есть возможность частично выровнять этот дисбаланс — с помощью натуральных эфирных масел. Изучением их уникальных свойств и воздействия на организм человека занимаются на кафедре профилактической и восстановительной медицины Российского государственного медицинского университета. Специалист этой кафедры, врач-ароматерапевт Александра КОЖЕВНИКОВА ведет не только научную работу, но и проводит просветительские семинары, на которых раскрывает тайну удивительной силы эфирных масел…

Чудесная лаборатория

— Эфирные масла, как известно, — это пахучие субстанции, которые получают разными методами (чаще паровой перегонкой) из эфиросодержащих растений: из древесины, листьев, корней, семян, лепестков, — рассказывает д-р КОЖЕВНИКОВА.— Но как образуются в растении эти субстанции — великая тайна есть. То бишь мы знаем, что в результате фотосинтеза. Но вы только подумайте: в растении соединяются несоединимые вещи: газ, воздух, вода. Как?! Если растворить углекислый газ в воде, он станется углекислым газом. А вода останется водой. Ничего принципиально нового не появится. А растения — это чудесная биологическая лаборатория, где с помощью солнца эти три составляющих соединяются и синтезируют сотни компонентов: спирты, эфиры, углеводороды, альдегиды, кетоны, фенолы… Вот эти комбинации летучих фракций заключены в каждой капле эфирного масла.

Никакая химия не может воспроизвести эти сложные сцепления молекул. Притом бьют они сразу по нескольким целям: алкоголи — по вирусам, альдегиды — по бактериям, фенолы стимулируют иммунитет, сложные эфиры — мощные фунгициды и спазмолитики… Эфирное масло — это фактически лимфа растения, его жизненная сила…

Разные масла — разные эмоции

— Каков механизм воздействия эфирного масла на организм?

— Когда вы наносите масло на кожу или вдыхаете его пары, микроскопические летучие молекулы легко проникают через мембрану клеток кожи в межклеточную жидкость, а через нее лимфу и далее в кровь. И повышают выработку лейкоцитов, которые атакуют любую инфекцию, которая нам грозит.

Второй канал воздействия — через обоняние. Наш обонятельный нерв передает информацию о запахе напрямую в лимбическую систему мозга, которая отвечает за эмоции. Разными эфирными маслами мы можем активизировать разные эмоции.

Так, например, сладкий летний запах апельсина — это запах радости. Человек чувствует подъем, легкость. Но в состоянии острого горя он этот аромат, скорее всего, отторгнет. В этом случае уместнее будет запах горького апельсина. В нем тоже есть элемент радости, но приглушенной, с ноткой горечи. Такое сочетание вызывает задумчивость.

Эфирные масла делятся на адаптогены, релаксанты и стимуляторы. Но при этом они все адаптогены.

Поясню. Что такое адаптация? Это повышение устойчивости. Когда, к примеру, не хватает кислорода, вы ощущаете упадок сил, вялость и как будто бы испытываете потребность в стимуляторах (кофе, крепкий чай, энергетики и прочее).

Когда вы, наоборот, гипервозбуждены, вас одолевает сильная тревожность, нарушается сон, вы начинаете допускать ошибки в работе — вы как будто бы нуждаетесь в релаксантах. И прибегаете к ним (успокоительные, снотворное). На самом деле и в том, и в другом случае вы нуждаетесь в повышении устойчивости к стрессовому фактору. Так вот ВСЕ эфирные масла повышают нашу устойчивость.

Высокая стрессовая нагрузка — переутомление, недосыпание, нервные потрясения, лечение антибиотиками, неблагоприятная окружающая среда и прочее — ослабляет иммунитет. А эфирные масла его усиливают. Ароматерапия — это, по сути, антистрессовая терапия. При этом она безопасна — при соблюдении определенных правил, конечно…

Субъективное одобрение запаха

— Могут ли эфирные масла вызывать аллергию?

— Нет, не могут — если это натуральные масла. Дело в том, что аллергическую реакцию вызывают сера, азот или белок, которые входят в состав различных веществ. Но в натуральных эфирных маслах ни серы, ни азота, ни белка нет. Азот может присутствовать, но в совершенно других соединениях, не в аминокислотном составе. И если какое-то эфирное масло вызвало слезотечение, чихание, покраснение кожи, это связано не с аллергией, а с терапевтическим эффектом. Но в любом случае желательно, чтобы ароматерапевт определил именно ваши масла.

— А если делать это самостоятельно, на что ориентироваться?

— Главный критерий — субъективное одобрение запаха. Нравится — значит, аромат оказывает на вас положительное воздействие. Но я должна сказать, что запахи, которые вызывают отторжение, чаще всего подсказывают, что у вас подавлена какая-то эмоциональная сфера.

Например, женщины, плохо воспринимающие запах масла розы, скорее всего, имеют проблемы в плане сексуальности. Мне, например, доводилось выводить пациентов из депрессии с помощью эфирных масел, которые им были категорически неприятны.

Следует отметить, что способность различать запахи также у всех людей разная. Так называемая ольфакторная чувствительность у одних развита больше, у других меньше. Один и тот же запах одному может показаться непереносимо резким, а другому вполне приемлемым и приятным…

Не лекарство, но всё же…

— Можно ли заменить с помощью эфирных масел лекарства?

— Ароматерапия — это средство скорее скорой помощи. А с хрониками должен работать специалист ароматерапии с медицинским образованием, с клиническим мышлением. Однако спектр применения эфирных масел для профилактики болезней, торможения патологических процессов и экстренной помощи в домашних условиях (например, при бытовых ожогах, ушибах, болях в суставах и прочего) огромен.

— Иногда говорят, что применение эфирных масел дает эффект плацебо.

— Это не так, потому что ароматерапия воздействует даже на животных. А вы попробуйте убедить собаку в полезности чего-либо…

— Как отличить натуральное эфирное масло от подделки?

— Ищите компании-производителей с хорошей репутацией. В таких фирмах есть документы на каждое эфирное масло. Такой поиск, конечно, требует некоторой работы и вдумчивости. Смотрите, как масло упаковано: пузырек темного стекла, надпись на этикете на языке страны или на английском и с обязательным латинским названием растения. И надпись: 100-процентное эфирное масло.

Затем нужно провести обонятельную пробу. Берем салфетку, капаем масло, постепенно приближаем ее к носу. И считываем аромат. Сначала мы слышим верхние ноты, самые летучие, они быстрее всего высвобождаются. И первое впечатление о запахе обычно составляется по этим летучим нотам.

Если отложить салфетку, а потом вновь вдохнуть аромат, вы почувствуете, как аромат раскрывается, появляются средние ноты. Это запахи боле тягучие.

А спустя некоторое время проявятся и самые низкие ноты — и так вы ощущаете всю красоту и полноту букета.

Изменение характера запаха — один из критериев натуральности. Запах должен быть объемным, текучим, многомерным. А синтетический аромат — он плоский, одномерный…

Раскрыться ярче!

— Аромамасла делятся на мужские, женские, детские?

— Такого деления нет. Очень нежные, мягкого действия масла, как, например, лавандовое, можно применять с детьми. Масла, содержащие фитогормоны (например, масло герани), то есть содержащие вещества, подобные женским гормонам эстрогенам, больше подходят женщинам. Но это не значит, что такие масла не помогут и мужчине. Ведь каждое масло, как я говорила, многокомпонентно по своему воздействию.

— Можно ли с помощью какого-то аромата приворожить мужчину?

— Действительно, существуют так называемые афродизиакальные масла. При их использовании никакого привораживания не происходит. Но когда человек подбирает свои масла, он становится более спокойным, более восприимчивым, более ярким, гамма эмоций у него становится шире, человек высвобождает свои лучшие черты, становится более привлекательным. И нужен не любой, а тот единственный, кто способен оценить эту красоту во всей полноте..