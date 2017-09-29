Рига становится международным центром

Как отметили открытие Спортивного квартала? Каких сюрпризов ждать от нового бюджета? Кто заинтересован, чтобы на каждом углу были игровые залы? Почему борцы с коррупцией закрывают глаза на дело Kraajbanka?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис АМЕРИКС и депутаты Рижской думы Михаил КАМЕНЕЦКИЙ и Андрей КОЗЛОВ.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Были на открытии Спортивного квартала в Риге на ул. Кр. Барона. Большущее вам спасибо на него! Ведь еще недавно там был пустырь…

Семья АВДЕЕВЫХ

Андрис АМЕРИКС: Спасибо за теплые слова! Надеемся, что Спортивный квартал станет любимым местом для рижан. Это действительно уникальный спортивный комплекс: четыре гектара в самом центре города. Такого нигде в Европе нет!

Хватило места для футбольного поля, мультифункциональных площадок, беговой дорожки, баскетбольной площадки имени Кристапа Порзиньгиса. В Спортивном квартале расположены самая большая в Балтии велотрасса и скейт-парк. А детский городок площадью 7000 кв. метров работает уже с лета, и там всегда многолюдно. На открытие комплекса пришли 12 тысяч человек. Значит, он нужен рижанам.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: В данном случае Рижская дума продемонстрировала умение оперативно реагировать на изменение ситуации. Ведь место, где находится Спортивный квартал, первоначально предназначалось для строительства стадиона. Когда стало ясно, что этого не получится, тут же было принято решение благоустроить территорию и сделать ее полезной и интересной для рижан.

Люди высказались в пользу создания спортивного комплекса — по аналогии со спортивными площадками возле школ. Таким образом, городская власть учла пожелания горожан, и эта обратная связь самоуправления и рижан очень важна. Прозвучало пожелание, чтобы на стадионе были навесы, чтобы можно было спрятаться от дождя или солнца. И они тоже будут…

Мне показалось или на самом деле руководство Риги в последнее время чаще проводит встречи международного уровня?

Владимир ПУЧКОВ

Андрис АМЕРИКС: Международные контакты Рижской думы расширяются. Вот и 22 сентября, в эту пятницу, в Риге состоится событие европейского масштаба. Мэры европейских столиц и представители Еврокомиссии соберутся, чтобы обсудить будущее Евросоюза в эпоху перемен. Ведь проблема беженцев напрямую касается столичных городов, так же как и начатый Великобританией выход из Европейского союза.

Будем обсуждать с коллегами и проблемы жилья, и уменьшение бедности, и вопросы рационального использования европейских фондов выравнивания. Отдельная тема — использование современных цифровых технологий. Важное место будет уделено вопросам энергетики.

Андрей КОЗЛОВ: Подобная встреча руководителей европейских столиц и представителей Еврокомиссии проходит в шестой раз. Рижский саммит — первый в Восточной Европе. В его работе примут участие высокие должностные лица: вице-президент Энергетического союза Еврокомиссии Марош Шефчович, комиссар ЕС по региональной политике Корина Крецу. По итогам саммита будет принята Рижская декларация.

А на прошлой неделе в Рижской думе гостила делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Обсуждали тему демократии в самоуправлении, отношения с центральной властью, а также участие в международных проектах. Все это говорит о том, что Рига уверенно заявила о себе в европейском контексте и что с партнерами по Евросоюзу мы ведем диалог на равных, и это хорошо…

В центре Риги закрываются игровые залы. Давно пора! Одни проблемы от них.

И. КОРЗИНКИН

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Никто не собирается закрывать казино, которые работают в гостиницах. Поход в казино должен быть событием, к которому готовятся, одеваются, планируют расходы. А вот если посещение игровых залов становится рутинным событием, если люди играют на последние деньги, это ведет к большим страданиям — и для самих игроков, и для их близких, и с этим надо бороться.

Андрей КОЗЛОВ: Удивительно, что на голосовании по этому вопросу, которое, как всегда, в последнее время стараниями депутатов от оппозиции затянулось до полуночи, партия Бондарса воздержалась. Хотя его союзник Юрашс не раз называл врагами тех, кто поддерживает игорные залы. Не просматривается ли здесь экономический интерес?

Еще один любопытный нюанс в поведении оппозиции. Если во время прошлого созыва депутат Пулкс писал на нас жалобы в KNAB, то теперь на нас жалуются в основном министру среды и регионального развития. Не потому ли, что бывшие сотрудники KNAB г.г. Стрике и Юрашс убедили коллег, что обращаться по их бывшему месту работы нет смысла?

Удивляет и явное равнодушие г-жи Стрике и г-на Юрашса к 15 миллионам, пропавшим из Kraajbanka. Есть решение суда, которое объявляет правление банка виновным в этом. Однако страстные борцы с коррупцией явно уклоняются от оценки деятельности своих коллег…

С тревогой жду следующего года. Обещают, что налоги снизятся, но верится с трудом. А вы как думаете?

Валерий СКАЧКОВ

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Многие сейчас с замиранием сердца следят за тем, как правительство будет формировать бюджет. Процесс явно будет сложным и закончится компромиссами, которые будут не в пользу населения. Стоит вспомнить хотя бы высказывание премьера о том, что он не станет разваливать коалицию из-за несогласия «Национального объединения» по вопросу предоставления гражданства детям неграждан.

Сложность бюджета-2018, который принимается в преддверии выборов в Сейм, и в том, что больше уже не удастся изъять из него 20 миллионов евро, чтобы поделить между «своими». Депутатских квот на ремонт школы, дороги, баньки в конкретном месте уже не будет. И я с большим интересом смотрю, как они выкрутятся, какую найдут замену, чтобы задобрить избирателя.

Правительство озабочено и вопросом того, как найти деньги на то, что они называют укреплением государственности, а на самом деле — на поддержание власти себя, любимых, и на борьбу с оппозицией. Уже появились публикации в СМИ с пометкой «Оплачено государством». То ли еще будет…

Когда закончится ремонт улиц? Уже давно обещали…

Марис

Андрей КОЗЛОВ: На одном из заседаний комитета снова отличилась г-жа Стрике, задавшая вопрос: почему нельзя было начать ремонт улиц в январе? Ответ прост: погода не позволяет. Тем не менее оппозиция продолжает обвинять во вредительстве нас. Нужно понять, что параллельно ремонту улиц проводится замена коммуникаций, которые находились в ужасном состоянии. Но ведь однажды это нужно было сделать! А то так ведь и до большой аварии недалеко. Скоро ремонт закончится, и все неудобства забудутся…

Спасательная станция возле променада в Кенгарагсе закрылась. Почему?

Маргарита

Андрис АМЕРИКС: Закончился официальный купальный сезон в Риге. Каким бы холодным ни было нынешнее лето, спасатели немало потрудились: в 50 случаях оказали медицинскую помощь, участвовали в четырех спасательных мероприятиях, спасли троих тонущих. Спасатели нашли и вернули родителям 32 потерявшихся детей…

«Надеемся, что Спортивный квартал станет любимым местом для рижан. Это уникальный спортивный комплекс: четыре гектара в самом центре города. Такого нигде в Европе нет!

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