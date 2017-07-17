Чтобы покупки были приятными

Покупая товары в магазине, получая бытовые услуги, мы, бывает, сталкиваемся с тем, что купленная вещь оказывается с дефектом, а услуга не отвечает тем параметрам, которые обещала реклама. Радость от недавно купленной пары туфель или телевизора через несколько дней или недель пропадает. Обувь порвалась по шву, а телевизор не имеет тех функций, которые заявлены в сопроводительных документах.

Фактически человек постоянно находится в сфере потребления, и, соответственно, на него распространяются нормативы закона «О защите прав потребителей». Поэтому примерьте на себя некоторые положения закона — они пригодятся во многих жизненных ситуациях. Специалисты Центра защиты прав потребителей (PTAC) предлагают читателям «СУББОТЫ» ряд рекомендаций, которые помогут не оплошать при покупке одежды или бытовой техники, а также при получении услуг…

(№1)

Продавец заверяет…

Что такое гарантия?

Гарантия — это, согласно определению закона «О правах потребителей», добровольное заверение производителя, продавца, а также специалиста или предприятия, предоставляющего услуги, в том, что товар, или услуга, или их составные части в течение определенного срока сохранят свои качества, безопасность и исполнение. Обычно такой гарантией производитель, продавец или предоставляющий услуги берет на себя дополнительные обязательства по отношению к потребителю, которые не предусмотрены в нормативных актах.

* Гарантия дается письменно. То есть это не означает, что, покупая, например, блендер, вы вместе с чеком получаете от продавца словесное пожелание хорошей покупки и обещание, что прибор проработает у вас полгода или год без всякой поломки.

* В гарантии должны быть четко и ясно обозначены условия подачи заявления в случае если товар даст сбой не по вине покупателя (в связи с гарантийным случаем), а также указан срок гарантии — период, в течение которого действуют гарантия и ее условия (находятся в силе), записано название и адрес фирмы, которая дает гарантию (или имя и фамилия физического лица).

* Здесь же указывается, что у потребителя есть определенные права в соответствии с нормативными актами, и гарантия этих прав не ограничивает.

(!) Если данная продавцом гарантия вышеупомянутым требованиям не соответствует, то это не влияет на годность гарантии как таковой, и потребитель имеет право требовать, чтобы гарантийные условия были исполнены…

(№2)

Будь внимателен!

Что надо учесть перед покупкой

Интересоваться гарантией и ее условиями, данными производителем, продавцом или предоставляющим услуги, надо еще перед самой покупкой. Например, вы присматриваете планшет. Нашли несколько вариантов с похожими параметрами. Но у всех срок годности стандартный — два года, однако какой-то производитель дает три года. Здесь уже есть повод подумать, какой гаджет выбрать…

ПОМНИТЕ! Гарантия — это дополнительные обязательства, которые берет на себя производитель или продавец товара или услуги.

Что это дает потребителю? Закон гарантирует потребителю право подать претензию о качестве товара или услуги производителю, продавцу или предоставляющему услугу в течение определенного срока после покупки товара или получения услуги — этот срок указан в гарантии.

У потребителя есть право потребовать, чтобы продавец или предоставляющий услугу специалист или предприятие дали возможность ознакомиться с гарантийными условиями перед покупкой товара или получением услуги. Так что, выбирая товар — присматриваясь к салону красоты, например, — ознакомьтесь, где дают более надежные гарантии. У одинаковых товаров в разных магазинах могут быть разные условия и сроки гарантии…

(№3)

Один секрет

Как поймать продавца на хитрости

Гарантией не будет считаться ни одно обязательство (apsolijums), которое дает потребителям меньше прав, чем нормативные акты. Обратите внимание: такая практика очень распространена в сфере продажи обуви. Покупатель получает от продавца квиточек, в котором указано, что («Только вам как постоянному покупателю…») в виде дополнительной услуги со стороны магазина на пару обуви дана месячная или двухмесячная гарантия.

Такие «исключения» вводят в заблуждение потребителей. В соответствии с законом о защите прав потребителей подобная практика запрещена — эта видимая «благосклонность» не является гарантией.

(!) По закону у потребителя есть 2 (два!) года с момента покупки товара или получения услуги для того, чтобы подавать претензии на его качество…

Поэтому Центр защиты прав потребителей советует выяснить до того, как вы уплатите за покупку или услугу, несколько простых вещей:

* дается ли гарантия на данный товар в принципе,

* кто дает данную гарантию,

* какой срок у гарантии и ее объем,

* условия гарантии.

V ПОМНИТЕ!

Двухгодовая гарантия производителя, продавца или предоставляющего услуги не является гарантией в понимании закона «О правах потребителей», так как сам закон дает право в течение двух лет с момента покупки товара или получения услуги подавать претензии на его недостатки…

(№4)

Стой на своём!

Покупатель всегда прав

Для совершения удачной покупки покупатель или получатель услуги еще до заключения договора должен иметь возможность высказать свои пожелания и предложения к договору.

Если уже обсуждены отдельные условия договора или соответствующие аспекты отдельных условий, то это не значит, что взаимно обсуждены все остальные условия договора.

Если договор подписан потребителем, это не факт, что условия договора обсуждались.

В случае разногласий или конфликта по этому поводу производитель, продавец или предоставляющий услуги еще должен доказать, что условия договора обсуждались с покупателем.

Производитель, продавец или предоставляющий услугу обязан формулировать условия договора на простом и понятном языке, чтобы потребитель правильно понял, какие последствия будет иметь такое условие договора. В противном случае неясные и неточные условия письменного договора толкуются в пользу потребителя.

(!) Договор, в котором имеются несправедливые условия, можно расторгнуть. А также несправедливые условия могут быть исключены из договора даже в случае, если договор уже заключен и вступил в силу.

Если производитель, продавец или предоставляющий услугу после требования потребителя не прекратил исполнять несправедливые условия договора, потребитель может обратиться с жалобой в Центр защиты прав потребителей…

(!) Больше информации — на домашней страничке Государственного центра защиты прав потребителей

www.ptac.gov.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА

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