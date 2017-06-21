Возвращение положительного индекса

Пенсия, которую получает большая часть пожилых латвийцев, унизительно мала. Поэтому старики радуются любым изменениям в сторону увеличения своего содержания. Однако такие «подарки» пенсионеры получают нечасто — разве что раз в году осенняя индексация пенсий пару-тройку евро. Но недавно некоторые пенсионеры начали получать «добавку» к пенсии.

Что это за доплата? Почему одни пенсионеры получают новую, увеличенную пенсию, а другие — в прежнем размере? Эти и другие вопросы читателям «СУББОТЫ» разъясняют специалисты министерства благосостояния…

(№1)

Поправка со знаком плюс

Идет пересчёт «кризисных» пенсий

Пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых в 2010, 2011, 2012 годах и даже позже — а их порядка ста тысяч, — получают пенсии, которые зачастую заметно отличаются от пенсий других латвийцев, чей пенсионный возраст наступил раньше этого периода, а в некоторых случаях и позже. Причина — в течение трех так называемых кризисных лет при начислении пенсий использовался негативный коэффициент пенсионного капитала.

Новый вариант пенсий, назначенных в период с 2010 года, рассчитывается с применением индекса пенсионного капитала 1 вместо прежнего, который в годы кризиса был снижен до сотых долей целого числа.

В прошлом году прошел первый этап пересмотра «кризисных» пенсий. Назначенные в 2010 году пенсии пересмотрели и пересчитали накопленный пенсионный капитал 2009 года, когда впервые применялся негативный индекс — число менее единицы. При перерасчете он заменялся целым числом 1…

(№2)

Факторы дохода

Что влияет на размер пенсий?

Пересчитанный размер пенсии зависит в том числе от индексации пенсий, которая устанавливается каждый год. Это означает, что начисленный в 2010 году размер пенсии — к примеру, 260 евро — индексировался в последующие 2013, 2014 и 2015 годы.

Пенсию рассчитывают для каждого человека индивидуально. За основание берется пенсионный капитал, накопленный до 1996 года и с 1996 года, и возраст выхода на пенсию. Как это выглядит?

— Так, если жителю в 2010 году назначили пенсию по старости, и ее размер составил 260 евро, то с учетом проведенной в 2013, 2014 и 2015 годах индексации к началу 2016 года размер пенсии этого человека мог быть 282,20 евро, — объясняют в министерстве благосостояния. — Вместе с тем при расчете пенсии этого пенсионера использовался негативный индекс капитала 2009 года — 0,9622, и при перерасчете он поднят до 1, то ???????? с учетом индексации 2013, 2014 и 2015 годов пересчитанная пенсия этого жителя к началу 2016 года могла составить 293,28 евро…

ПРИМЕР. Пенсия начислена 19 июня 2010 года за стаж до 1996 года и период с 1 января 1996 года до 31 мая 2010 года. Пенсия индексировалась в 2013, 2014 и 2015 годах. Размер пенсии на 1 января 2016 года составил 227,08 евро. После перерасчета на 1 января 2016 года размер пенсии составил 235,91 евро.

ДРУГОЙ ПРИМЕР. Пенсия присуждена 10 марта 2005 года за стаж до 1996 года и период от 1 января 1996 года до 28 февраля 2005 года. Человек работал, и пенсия пересчитана 1 января 2010 года за период с 1 марта 2005 года по 31 декабря 2009 года, а также 1 февраля 2015 года за период с 1 января 2010 года по 30 ноября 2014 года. Пенсия индексировалась в 2013, 2014 и 2015 годах. Размер пенсии на 1 января 2016 года составил 253,66 евро. После перерасчета — 252,74 евро.

Так как размер пересчитанной пенсии оказался меньше, чем рассчитанной ранее, с 1 января 2016 года для жителя сохранился прежний размер пенсии — 253,88 евро…

(№3)

Продолжение следует

Перерасчёт пенсий, которые были назначены в 2011 году

Государственное агентство социального страхования (VSAA) в этом году пересматривает пенсии по старости, по выслуге лет и по потере кормильца, которые были назначены или пересчитаны в 2011 году, с применением негативного индекса зарплаты. Если размер пенсии после перерасчета окажется больше, чем ранее получаемая пенсия, то VSAA в период до 30 июня 2017 года начислит разницу и вышлет решение о новом размере пенсии по декларированному месту жительства пенсионера.

V ВНИМАНИЕ!

Если вашим знакомым уже прислали уведомление о пересчете, а вам пока нет, самим обращаться с заявлением не надо. Каждый получатель пересчитанной пенсии получит решение VSAA о перерасчете, в котором будет указан новый размер пенсии и порядок ее выплаты…

(№4)

Непраздные вопросы

Как будет высчитываться подоходный налог с пересмотренных пенсий?

Если размер пересчитанной пенсии после пересмотра превышает установленный необлагаемый подоходным налогом минимум — 235 евро в месяц (если нет дополнительных льгот), то с сумм, которые превышают необлагаемый минимум, VSAA удерживает подоходный налог в размере 23 процентов.

Если разница пенсий выплачивается до установленной даты ежемесячной выплаты, она будет перечислена без удержания подоходного налога, но подоходный налог с учетом уже выплаченной суммы удержат с пенсии, которая будет переведена в том же месяце в назначенный день. Поэтому если пенсионер получит разницу пенсий до установленной даты выплаты ежемесячной пенсии, размер пенсии, выплачиваемой в этом месяце, может быть меньше за счет вычета налога…

(№5)

График есть!

Когда ожидать перерасчёта другим пенсионерам?

Перерасчет пенсий за 2010-15 годы проводится по составленному министерством благосостояния графику. В 2016 году, когда начался перерасчет «кризисных» пенсий, пересматривались пенсии, назначенные или пересчитанные в 2010 году, в 2017-м пересчитываются пенсии 2011 года.

Далее, в 2018 году планируется пересчитать пенсии, назначенные или пересчитанные в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах.

В дальнейшем согласно поправкам в пенсионном законе будет исключена дискриминационная для пенсионеров практика использования негативного индекса капитала при расчете пенсий. При расчете пенсий будет применяться метод выравнивания, и негативные и позитивные индексы заменят числом 1 вплоть до того времени, пока результат умножение негативного и позитивного индекса станет больше целого числа 1.

V Пенсионные индексы, которые заменяют на 1:

2009 год — 0,9622; 2010-й — 0,7978; 2011-й — 0,9945; 2012-й — 1,0618; 2013-й — 1,0758; 2014-й — 1,0766; 2015 год — 1,0620.

(!) Больше информации — на домашней страничке министерства благосостояния

www.lv.gov.lv

на домашней страничке Государственного агентства социального страхования

www.vsaa.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИН

* В 2016 году пересмотрено более 34 тысяч пенсий по старости, выслуге лет и по случаю потери кормильца лиц, которые были назначены или пересчитаны в 2010 году.

* В 2017 году VSAA пересмотрит более 33 тысяч подобных пенсионных дел за 2011 год…