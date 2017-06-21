По каким критериям присуждается инвалидность?

Сегодня все чаще можно услышать из уст самых ответственных руководителей, что в стране очень много инвалидов, которым, увы, приходится платить пенсию. Но инвалидность не выигрыш в лотерею — это оценка состояния здоровья и степени трудоспособности жителя, которую определяет не один человек, который может быть пристрастен. Присуждение инвалидности — это процесс, в котором заняты врачи различных инстанций: от семейного врача в поликлинике до специалистов Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности.

Кому и как присуждается инвалидность, какие критерии учитывают врачи при оценке состояния здоровья претендующего на инвалидность пациента, какие проверки должен пройти пациент — с этими нормативами читателей «СУББОТЫ» знакомят специалисты министерства благосостояния…

(№1)

Группы инвалидности

определяют по степени тяжести заболевания

Как определяется, следует присудить человеку инвалидность или нет? Какому пациенту следует просить об инвалидности, а кому и заикаться об этом не стоит? Эти и другие вопросы интересуют многих читателей. Следует знать, что экспертизу инвалидности — первоначальную или повторную — проводит Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEaVK) и ее структурные подразделения — 10 соответствующих врачебных комиссий.

Инвалидность присуждают, если у проходящего комиссию человека выражено ограничение физических или психических способностей, больному требуются постоянные уход и надзор, вместе с тем очень ограничена способность работать и ухаживать за собой, а интеграция в общество без соответствующей постоянной помощи невозможна.

* I группа — ограничение сильно выражено; II группа — ограничение присутствует; III группа — ограничение выражено умеренно;

* прогнозируемая инвалидность — это вызванное болезнью или травмой ограничение физических или психических способностей, когда после длительного (максимально 52 недели) лечения возможно установление инвалидности;

* детям до 18 лет инвалидность устанавливают без подразделения на группы…

(№2)

Установление инвалидности

Что делать для присуждения инвалидности?

Для этого следует явиться к своему семейному или лечащему врачу, который с учетом результатов всестороннего медицинского исследования и результатов проведенного лечения решит вопрос о направлении в Государственную врачебную комиссию экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEaVK) для проведения экспертизы.

Далее житель или его законный представитель подает в VDEaVK заявление с просьбой об экспертизе инвалидности. Это можно сделать лично, в форме электронного документа в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов или отправить по почте.

К заявлению прилагают следующие документы:

* направление семейного или лечащего врача на комиссию;

* другие медицинские документы, которые семейный врач или житель считают нужным предъявить для экспертизы инвалидности;

* описание своих функциональных способностей (самооценка), если экспертизу нужно провести человеку старше 18 лет;

* анкету ежедневных активностей и оценки среды, заполненную работником социальной службы самоуправления или эрготерапевтом, если экспертизу необходимо провести для установления медицинских показаний для особого ухода;

* лист нетрудоспособности B, если таковой выдан.

На основании результатов экспертизы комиссия решит, установить ли подателю заявления инвалидность. Датой установления инвалидности считается день, когда принято соответствующее решение, а срок инвалидности кончается в день, до которого установлена инвалидность.

Для проведения повторной экспертизы документы нужно подать в VDEaVK не позднее чем за пять рабочих дней до окончания срока инвалидности. В случае задержки решения о продлении инвалидности предыдущая инвалидность автоматически продлевается в течение полугода, но до принятия решения (переходный период до конца 2018 года)…

(№3)

Материальная помощь

Кому и какая положена пенсия по инвалидности?

Право на пенсию по инвалидности имеют жители, не достигшие возраста, дающего право на получение пенсии по старости, в том числе преждевременной, а также не получающие пенсии по старости другой страны. А также если не имеют как минимум трех лет страхового стажа. Соответственно, пенсия по инвалидности не выплачивается после назначения пенсии по старости. В то же время пенсия по старости не может быть ниже пенсии по инвалидности.

Тем, кто работает, пенсия по инвалидности выплачивается в полном размере.

У Размер пенсии

Какой будет пенсия, зависит от установленной группы инвалидности:

* III группа инвалидности — пенсия назначается в размере пособия государственного социального обеспечения — 64,03 евро, инвалидам с детства — 106,72 евро.

* I и II группы инвалидности — пенсия рассчитывается в зависимости от следующих факторов:

— средней страховой зарплаты жителя, определяемой за любые 36 месяцев подряд в течение последних пяти лет перед назначением пенсии по инвалидности;

— индивидуального страхового стажа жителя;

— максимально возможного страхового стажа лица, который определяют с 15-летнего возраста до установленного законом пенсионного возраста.

Если житель в течение пяти лет перед назначением пенсии по инвалидности не был застрахован на случай инвалидности (не перечислял взносы обязательного социального страхования), пенсия по инвалидности назначается в минимальном размере:

I группа — минимальный размер пенсии по инвалидности равняется размеру государственного пособия социального обеспечения, к которому применим коэффициент 1,6, — 102,45 евро, инвалиду с детства — 170,75 евро;

— II группа — минимальный размер пенсии по инвалидности равняется размеру государственного пособия социального обеспечения, к которому применим коэффициент 1,4, — 89,64 евро, инвалиду с детства — 149,41 евро.

Если у инвалида не было минимального страхового стажа, ему назначается пособие социального страхования:

— I группа — 83,24 евро, инвалидам с детства — 138,74 евро;

— II группа — 76,84 евро, инвалидам с детства — 128,06 евро.

После решения VDEaVK для назначения пенсии следует обратиться в Государственное агентство социального страхования.

Если житель после получения инвалидности работает, он может раз в году подавать заявление о пересмотре пенсии…

телефон 67614885

— информационный телефон VDEaVK.

(!) Больше информации — на домашней страничке Государственного агентства социального страхования

www.vsaa.lv

на домашней страничке министерства благосостояния

www.lv.gov.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА

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