Заслуженный артист РФ Сергей ЖИЛИН — о «Голосе», «Фонографе», Риге и дружбе с Раймондом ПАУЛСОМ

Имя Сергея ЖИЛИНА хорошо известно латвийским зрителям Первого канала по телешоу «Две звезды», «ДОстояние РЕспублики», «Голос», «Голос. Дети». Это настоящий повелитель музыки: блестящий пианист, великолепный дирижер, руководитель группы компаний «Фонограф», в состав которой входят симфоджазовый оркестр, студия звукозаписи, агентство по организации мероприятий и даже своя творческая студия для детей от шести лет…

Елена СМЕХОВА

Когда Раймонда ПАУЛСА, отмечавшего в прошлом году 80-летие в московском «Крокус-Сити холле», спросили, кому из профессионалов он доверит музыкальное сопровождение своего юбилейного концерта, он не задумываясь ответил: «Сергею Жилину!»

Недавно Сергей ЖИЛИН вместе с «Фонограф-Джаз-Бэндом» выступил в Риге с потрясающей программой «Ритмы Нового Света», которая прошла в Большой гильдии при аншлаге. А накануне выступления, едва сойдя с трапа самолета, Сергей Сергеевич тот час же отправился в гости к Раймонду Паулсу. С огромным букетом роз для жены маэстро Ланы.

В гостях у ПАУЛСА

— Сергей Сергеевич, почему свой первый визит в Риге вы нанесли именно Раймонду Паулсу?

— Паулс сам того не ведая повлиял на мое будущее. Мне тогда было 15 лет. Занимаясь в Центральной музыкальной школе при консерватории, я искал такую музыку, которая имела бы высокий уровень эмоциональной содержательности, энергетики и, конечно, фактурный пианизм.

Однажды включил телевизор и услышал дуэт Раймонда Паулса с Харием Башем. Они играли рэгтаймы, и я понял, что хочу развиваться именно в этом направлении. После того эфира я буквально налетел на рэгтаймы. Где-то нашел ноты. Старался играть так, как услышал у Паулса…

— А потом вы с ним встретились и подружились?

— Это произошло только спустя 27 лет. В Москве, в «Крокус-Сити холле» во время подготовки совместного концерта Паулса и Резника. Я рассказал Раймонду Волдемаровичу, что он стал поворотным событием в моей творческой жизни. На что Паулс отреагировал с присущим ему юмором: «Ну, наверное, я сделал что-то плохое…»

— Жаль, что Раймонд Волдемарович не смог прийти на ваш концерт.

— Да, по иронии судьбы в тот день, когда у меня проходил концерт в Риге, Раймонд Паулс давал концерт в «Дзинтари». И мы никак не могли побывать на выступлениях друг у друга, хотя оба очень этого хотели. Очень рад, что удалось встретиться накануне…

Рижские ассоциации

— Как прошла ваша встреча с Паулсом?

— Замечательно! Это был прекрасный творческо-музыкальный вечер с гастрономическими перерывами. Мы много разговаривали — о музыке и не только. Раймонд Волдемарович поставил мне прослушать свои новые работы: «Голубую рапсодию» Гершвина и тему из фильма «Театр» в новой оркестровой интерпретации. Я получил огромное удовольствие. Это так здорово сделано! Оркестр и хор звучали просто великолепно.

— Что вас связывает с Ригой?

— Я неоднократно приезжал сюда на концерты. Первый раз совсем ребенком — наша студия, в которой дети пели-играли-танцевали, выступала в вашем городе. Но из того визита я мало что запомнил. Потом навещал Ригу уже будучи взрослым, а в последний раз был здесь на репетиции концерта к 80-летию Паулса.

Рига у меня прочно ассоциируется с тремя людьми: первый — Раймонд Паулс, вторая — Лайма Вайкуле. Кстати, недавно мы вместе с Лаймой работали на концерте Хиблы Герзмавы. Там у нас случился забавный экспромт: я дирижирую, вокруг большой оркестр, и вдруг… Чувствую, что сзади подходит Лайма и поет, обращаясь ко мне. Потом мы с ней еще и станцевали! Получился блестящий номер, и я был поражен, как легко и естественно Лайма его поставила и срежиссировала прямо на сцене.

— А кто же третий человек, с которым у вас ассоциируется наш город?

— Ваш певец-тромбонист Интар Бусулис. Настойчивый парень! В самом хорошем смысле этого слова… (Улыбается.)

«Голос» и дети

— Программы «Голос» и «Голос. Дети», ни одна из которых не обходится без вашего участия и участия вашего оркестра «Фонограф», находятся на вершине телерейтингов. Что для вас значит этот проект?

— Это работа, которой с каждым годом становится все больше. Ты попадаешь во все более жесткие рамки, когда времени очень мало, а материала очень много, и нужно успеть сделать все — при этом, конечно, на высоком уровне.

Планка постоянно растет. Каждый новый сезон должен быть лучше, чем предыдущий. Мы стараемся, хотя это и непросто. Стилистическое разнообразие музыки, которую мы играем, настолько велико, что сначала может звучать ария Мистера Икс, а сразу за ней — ортодоксальный рок.

— В памяти многих телезрителей остался момент, когда во время шоу «Голос. Дети», мальчик упал в обморок и вы выносили его из студии на руках…

— Я еле успел его подхватить! Беру на руки и чувствую, что его тело натянуто как струна, полностью спазмировано.

— Как, по-вашему, нужны ли такие стрессы детям?

— Детский «Голос» гораздо жестче, чем взрослый. Там правила несколько иные: быстрее происходит первый отсев. Только прошли тройки, и опять идут повторы… Это жестко. Но у всех детей есть родители, они принимают решение и, соответственно, идут на конкурс осознанно.

— Практически каждый второй ребенок, покидая проект, говорит со сцены: «Большое спасибо Сергею Сергеевичу!» За что они вас благодарят?

— Мы с оркестром стараемся помогать им как можем. С некоторыми детьми работаем очень плотно, проводя много времени вместе на репетициях.

— Есть любимчики, за которых вы болеете?

— Бесспорно, есть очень талантливые дети. Но у меня такое количество материала, что я просто не успеваю за кого-то болеть. Однажды за день мы отрепетировали с 144 участниками!

Многоликий «Фонограф»

— Ваша популярность очень велика. Поклонники сильно одолевают?

— Я стараюсь от них убегать. (Улыбается.) Мне нужно, чтобы на моих концертах был зритель, и совершенно не нужно, чтобы меня на улице хватали за рукав.

Как-то поздно вечером решил зайти в без нескольких минут 11 за свежим хлебом. Я имею в виду тот хлеб, который у нас в Москве продается только до 23.00. (Смеется.) Подхожу к кассе, а меня просят: «Извините, можно с вами сфотографироваться?»

— Скажите, а это правда, что вас в свое время отчислили из ЦМШ (Центральная музыкальная школа Москвы при МГК им. Чайковского)?

— Правда. За инструмент меня посадили в три года — бабушка обучала меня навыкам игры на пианино. Благодаря этому в ЦМШ я поступил в шесть лет, и до восьмого класса все шло замечательно, а потом появились проблемы. Точнее, другие увлечения: футбол, авиамоделизм, эстрадная, джазовая музыка… И педагоги посчитали: зачем ему учиться дальше?

А года три назад меня пригласили в ЦМШ на творческую встречу, чтобы я провел мастер-класс. Позвонил директор школы, замечательный пианист Володя Овчинников. Я говорю ему: «А вы знаете, что меня в свое время из вашей школы отчислили?» И слышу в ответ: «Да, но это неважно!»

К слову, сегодня из моего тогдашнего класса всего 40-50 процентов выпускников занимаются музыкой. Некоторые работают в оркестрах, кто-то преподает… А вот чтобы у кого-то еще был собственный оркестр — такого нет.

— Помимо собственного оркестра с различными составами у вас еще есть своя творческая студия и свой конкурс. Расскажите об этом, пожалуйста.

— Мы учредили детско-юношеский эстрадно-джазовый конкурс «Фонограф-Дебют». Когда ездим по России с концертами, параллельно проводим прослушивания детей. Присуждаем места и не просто раздаем картонные дипломы, а прилагаем к ним сертификат на обучение в нашей творческой студии, чтобы дети могли заниматься музыкой с профессиональными педагогами.

Самые талантливые дети потом участвуют в большом гала-концерте, где выступают с оркестром «Фонограф-Симфо-Джаз».

— Приезжайте к нам в Латвию! У нас тоже много талантливых детей!

— С радостью! Но нужны партнеры, нужна поддержка, в том числе и финансовая. Если все это сложится, то почему бы нет? Можно обсудить…

Досье «СУББОТЫ»

* Сергей ЖИЛИН родился 23 октября 1966 года в Москве. Учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. В 1984 году был призван в армию, служил в ансамбле песни и пляски.

* Первое публичное выступление «Фонографа», основанного Жилиным, состоялось весной 1983 года на джазовом фестивале в студии при ДК «Москворечье». Дальше были гастроли по Европе, США, в Индии и странах СНГ, выступления на крупнейших джазовых фестивалях.

* Сегодня Сергей Жилин активно гастролирует по России и за рубежом с различными составами «Фонографа»: «Фонограф-Джаз-Трио», «Фонограф-Джаз-Квартет», «Фонограф-Джаз-Бэнд», «Фонограф-Симфо-Джаз» и другими, а также дает сольные концерты.

* Помимо этого оркестр под управлением Сергея Жилина работает в телепроектах «Голос» и «Голос. Дети», а также сотрудничает с ведущими артистами российской сцены.

* Заслуженный артист России.

О юморе и Дмитрии НАГИЕВЕ

— Вы прекрасно общаетесь с ведущим «Голоса» Дмитрием Нагиевым, подкалываете друг друга. Давно знакомы?

— Мы познакомились на программе «Две звезды» и сразу поладили. Дима, когда видит нового человека, быстренько его прощупывает: отпустил шутку — посмотрел на реакцию. Вот и на мой счет прошелся. А у меня микрофон-то был, я взял и ответил ему. И пошло-поехало. Потом эта пикировка переросла во взаимоуважение, а затем и в дружбу.

Не могу сказать, что мы часто общаемся: я катастрофически занят, он кошмарно занят, просто так видеться нам некогда, и мы встречаемся исключительно на съемочной площадке. И там друг другу помогаем, делаем все возможное, чтобы удобнее работалось. Конечно, инициатива диалога всегда исходит от Димы, но я могу его поддержать — иногда это получается смешно…