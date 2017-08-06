Тренер Карина КАЗАНЦЕВА — о спорте, психологии и стихах

Что такое спорт? Странный вопрос, правда? Ну конечно же, многочасовые тренировки, выступления на Олимпиадах, обязательно рекорды, как же без них? Извините, но это точка зрения человека, в чьей жизни спорта не было вообще, телеэкран не считается…

Дана ВИТТ

Выросло не одно поколение женщин, для кого банальная стометровка — подвиг времен школьной юности, который ни разу не был повторен. Перед ними ставили другие цели: работай, будь примерной женой и мамой, стряпай, красиво одевайся.

Между прочим, очень трудно красиво одеваться той, в ком весу шесть пудов, а спина — вопросительным знаком.

Посмотрим правде в глаза: у бабушки не было стиральной машины, микроволновки, мощного пылесоса, а воду для мытья она грела в кастрюле на плите. В таких условиях не до спорта. Нам-то что мешает выделить хотя бы три часа в неделю?

В каждом районе, в каждом микрорайоне современного города есть тренажерные залы, можно найти на любой кошелек — от роскошных до бюджетных. Конечно, бегать по лесу можно и бесплатно. Однако лучше что-то делать с собой под руководством тренера. И ни в какие преклонные годы не стыдно взяться за себя.

У тренера Карины КАЗАНЦЕВА на сей предмет — множество историй.

— Ходит ко мне одна дама, у нее проблемы со спиной, нужно эту спинку выпрямлять. И еще она ходит в поликлинику на физиотерапию. То врач отмечает заметный прогресс от тренировок, то я — эффект от физиотерапии. До того дошло, что мы с этим незнакомым врачом друг дружке приветы передаем.

Что за профессия такая — тренер по фитнесу? Модная — да, престижная — да. Но каждая ли стройная и спортивная девочка может стать тренером?..

Как ни странно, тут важен не только спортивный, но и жизненный опыт. Обыкновенный женский опыт, который выстраивается на основании собственной судьбы, судеб подруг, прочитанных книг, которые могут не иметь никакого отношения к тренировкам.

Мужчинам проще: они люди гордые, самолюбивые, тренер ставит задачу — пыхтят, стонут, а выполняют. И друг на дружку косятся: у кого штанга тяжелее? Женщины чаще приходят в тренажерный зал не за рекордами, а за здоровьем и хорошей фигурой. Значит, чтобы результат был, тренеру приходится еще и психологию учитывать, и даже исповеди порой выслушивать, и выстраивать отношения с каждой клиенткой.

— Я сперва переживала за каждую, очень хотела, чтобы у всех были отличные спортивные результаты. Потом поняла: одна приходит в зал, чтобы отвлечься от проблем, другая — чтобы получить психологическую поддержку, третья хочет стать увереннее. Получилось? Ну так вот он, результат. И потом можно заниматься лепкой своей фигуры, укреплением организма…

— С чего вы начинаете работу с клиенткой?

— С тестов. Я должна понять, с кем имею дело. С разговора. Может, у женщины проблемы с позвоночником, и нужно ее спину поберечь. Может, гормональные сбои, и нельзя требовать, чтобы она худела по два кило в неделю. И вообще, прежде чем давать настоящую нагрузку, нужно женщину к ней готовить месяц или даже два. И даже если все в порядке, я готова к тому, что девушки быстро перегорают и уходят из зала, а взрослые женщины уходят и возвращаются, причем неоднократно…

— И что их ждет в зале?

— Прежде всего не гантели и велотренажер, а правильный подход к питанию. В нем 80 процентов успеха. У меня был период, когда я работала менеджером солидного ресторана. Казалось бы, загляни на кухню — повара угостят деликатесами. Но я каждый день брала с собой коробочки с той пищей, которая мне необходима…

— Минимум углеводов, максимум белков, минимум калорий?

— Не так все просто. Главное — соблюдать правильный баланс. Все монодиеты чреваты неизбежным возвратом веса и побочными эффектами. Можно иногда позволять себе любимые вкусняшки, но главное — не переусердствовать. Часто девушки начинают придерживаться правильного питания, очень жестко ограничивая себя, а затем в один прекрасный день срываются, и тут… Держите меня семеро! Хорошо, если в это время еще и тренировки не забрасывают. Потом приходят и спрашивают, что делать, чтобы быстро сбросить вес.

Можно ли вообще не есть? Можно ли просто посидеть на гречке, на кефире? На это я отвечаю: «Конечно, можно. Вы похудеете, только не за счет жира, а за счет ваших мышц». Ничего лучше правильного сбалансированного питания не придумано. Поэтому я советую девочкам иногда все же позволять себе маленькие слабости, чтобы потом вдруг не снесло крышу.

Еще я советую набраться терпения и не гнаться за резким сбросом веса. В самом начале вес уходит достаточно быстро, так как «сливается» вода, которая раньше задерживалась в организме при большом потреблении углеводов. Затем сброс веса сильно замедляется. Вообще, без ущерба для здоровья нормально сбрасывать около двух кило в месяц…

— Итак, насчет 80 процентов все ясно. А остальные 20?

— Силовые тренировки и кардионагрузки. То, что даст вам подтянутое и сильное тело…

Тут остается только с завистью посмотреть на Карину. Как говорится, все при ней, ничего лишнего.

— Как вышло, что вы стали тренером?

— Мне повезло — мое хобби стало моей работой. У меня два высших образования, экономическое и в области менеджмента. Успела поработать в разных странах, трудилась в компании Microsoft, открыла свою фирму, сотрудничавшую с датскими партнерами в области IT-технологий и программирования. Лет семь назад начала тренироваться всерьез, выступала на соревнованиях. Подружки стали просить помочь им с тренировками. Друзья говорили, что мне надо быть тренером. Тогда я подумала: а почему бы и нет? Учиться никогда не поздно…

— Что нужно, чтобы стать тренером по фитнесу?

— В Латвии обучение в этой области предлагают несколько учебных заведений. Затем практический экзамен в Федерации фитнеса и бодибилдинга и теоретический экзамен в LSFP (Latvijas Sporta Federaaciju Padome). Но, получив сертификат, если и вздохнешь с облегчением, то ненадолго. Раз в пять лет следует его подтверждать, ходить на семинары, получать пункты…

— Да, не то что в 90-е годы прошлого века, когда обходились самодеятельностью… Но в 90-е, кажется, с подачи Джейн Фонды, были в моде другие женские фигуры.

— Это были хорошие спортивные фигуры. Потом пришла мода на анорексичек. Теперь, слава богу, она пошла на спад, но в тренд вошли спортивные фигуры с упругими попками. Открою тайну: добиться этого гораздо труднее, чем диетами и упражнениями убрать сзади лишний объем. Это достаточно упрямая часть тела, и чтобы добиться результата, нужно хорошо поработать. Просто сбросить лишний вес гораздо проще, чем набрать мышечную массу.

Но если ставить перед собой разумные задачи, результат будет. Этому Карина и учит своих учениц. А какие задачи ставит перед собой она сама?

— Сейчас в голове очень много разных идей и планов. Я не могу долго сидеть на месте, поэтому всегда придумываю себе новые задачи. Первоочередная задача для меня сейчас — дать дочке Насте образование.

Девушка три года подрабатывала помощником парикмахера, теперь она окончила школу и хочет получить профессиональное образование. А потом, если не передумает, — университет, филологический факультет. И ничего удивительного: интерес к литературе у Карины и Насти фамильный. Карина пишет стихи, участвует в сборниках российских поэтов.

Так и надо жить — не бояться нового, увлекаться интересными делами, если что-то делать — то на отлично. Трудно? А вы попробуйте!