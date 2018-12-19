60 секунд

«Поставь таймер на минуту, закрой глаза и дыши глубоко. Старайся чувствовать, куда тебя ведут твои мысли, — советует Майкл Ирвин, профессор психиатрии в Медицинской школе имени Дэвида Геффена при Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе. — Эта техника называется осознанностью — по сути это простая разновидность медитации. Эти 60 секунд снизят кровяное давление и улучшат сон — обязательно попробуй!

15 минут

Потянись в рабочем кресле как следует. Понагибайся вперед, назад и в стороны, вытянув руки над головой. В каждой позе выполняй по шесть медленных вдохов, закончи «разминку» сидя в кресле с закрытыми глазами. Всего 15 минут подобной растяжки — и твой уровень стресса снизится на 13%, к таким выводам пришли австралийские ученые.

1 час

Прочь из офиса! Выйди на улицу и как следует пройдись (можешь забраться на велосипед или выполнить зарядку). 30 минут аэробики на свежем воздухе способны снизить уровень тревоги до минимума, а следующая за ними короткая тренировка — избавить от негативных последствий стресса в будущем. (Об этом гласят результаты исследования, проведенного в Университете Мэриленда).

https://mhealth.ru/health/mind/kak-izbavitsya-ot-stressa-za-minutu-3-prostyx-sposoba/

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