Всего 1,5 часа езды — и вы в Биржае, самой северной точке Литвы!

Этот симпатичный и уютный литовский городок на границе с Латвией, с населением всего в 20 тысяч жителей, привлекает туристов не только историческими достопримечательностями (а городу, на минуточку, пять веков!), но и уникальным природным феноменом — карстовыми провалами, которых здесь насчитывается аж девять тысяч! Дополнительные бонусы — прекрасная природа, интереснейшие музеи, красивые церкви, узкоколейная железная дорога и… конечно же, вкуснейшее пиво: Биржай по праву считается пивной столицей наших южных соседей!

Миниатюрный Биржай расположен в примерно в 100 км от столицы Латвии, в 66 км к северу от Паневежиса и в 200 км к северу от столицы Литвы Вильнюса.

Существует несколько версий происхождения названия города. Одни утверждают, что оно произошло от названия березы (лит. berzzas): в древние времена в этих местах были огромные лесные массивы, где росло много берез. Другие предполагают, что название произошло от слова «birzz» (линия, граница) — Биржай находится недалеко от границы Литвы с Латвией.

Это один из древнейших городов Литвы, основанный в XVI веке. Он расположен между двумя реками — Апащя и Аглуона, а также между двумя озерами — Ширвена и Килучяй. Это бывший город князей РАДЗИВИЛЛОВ (а затем князей ТЫШКЕВИЧЕЙ) и главная его историческая достопримечательность — бастионная крепость-дворец.

Она была отреставрирована в 1988 году и сегодня в ней находится интереснейший краеведческий музей «Села». В 25 залах хранится около 110 тысяч(!) экспонатов: старинная мебель, одежда, домашняя утварь, а также единственная в своем роде мультипликационная история военных укреплений замка.

Загадай желание!

Достопримечательность Биржая озеро Ширвена — самый древний в Литве искусственный водоем, который образовался в 1575 году при запруживании двух текущих через город рек. Сделано это было для защиты подходов к крепости и городу от врагов.

Почти 100 лет назад, после того как на другой стороне озера в зданиях Астравского поместья разместилась льняная фабрика (она действует и сегодня), через озеро был проложен уникальный деревянный пешеходный мост длиной 525 метров, соединяющий Астравас и Биржай.

Это самый длинный в Литве пешеходный мост через озеро: по нему часто гуляют молодожены, жители и туристы. Прекрасные пейзажи, свежий ветер в лицо… 10 минут ходьбы по мосту — это настоящий релакс и отличное «выдувание» всех проблем из головы! Кстати, говорят, если на мосту загадать желание, оно обязательно сбудется! Проверено лично — работает!

Пройдя мост, вы попадаете в Астравас — часть города Биржай на северном берегу озера Ширвена у реки Апащя. В 1862 году графы Тышкевичи построили здесь двухэтажный дворец с башней-бельведером. Строение в стиле итальянских вилл было одним из красивейших в Литве помещичьих резиденций эпохи романтизма. У входа стояли два привезенных из Санкт-Петербурга отлитых из металла льва. Сегодня Астравский дворец украшают их копии, которые, впрочем, тоже впечатляют своим величием.

Смотри под ноги!

Город Биржай — это место, где люди даже самому злейшему врагу никогда не скажут: «Чтоб ты провалился!», так как пожелание может исполниться в… прямом смысле слова. Из-за вымывания подземными водами растворимых гипсовых, доломитовых и известняковых пластов, земля внезапно проваливается, образуя таким образом карстовые провалы (воронки), которых в районе насчитывается свыше девяти тысяч.

Причем, количество их постоянно растет!

Самая знаменитая и самая большая карстовая воронка — Коровья пещера. Говорят, что когда-то в этом месте под землю провалилась корова — у пещеры остался лишь конец цепи. Это почти круглый, воронкообразный карстовый провал, которому около 200 лет. Его диаметр 10-12 метров, глубина — около 12,6 метра, а на дне ямы находится сквозное отверстие: говорят в него в свое время запустили утку, и она вылетела с противоположной стороны!

В провале есть пять ответвлений: Мокрая пещера, Узкий грот, Грот летучих мышей, Жабья пещера и маленькое подземное озеро. Интересно, что Коровья пещера вовсе не «законсервирована» — ее параметры постоянно меняются.

Гибрид футбола и гольфа

В 2010 году хозяин Мантагайлишкского поместья в Биржае придумал и запатентовал уникальную игру монтебол. Правила просты: нужно забросить специальный мяч в оборудованные на лугу парка ямки, выполнив при этом как можно меньше ударов ногой по мячу. Получается нечто среднее между гольфом и футболом!

Монтебол уникален своими естественными природными препятствиями — карстовыми провалами, которые приходится преодолевать игрокам. Иногда мяч может попасть воронку (в яму с водой), и тогда у команды вычитаются очки. Кроме того, им придется исхитриться достать мячик и продолжить игру… В монтебол продолжительностью три-четыре часа могут играть как молодежь, так и люди старшего возраста, а число участников может быть от пяти до 63.

Местные жители присвоили ей титул интеллектуальной игры, так как одной из задумок автора является стремление заинтересовать туристов историей Биржайского края. И, надо сказать, это сделать удалось! Свидетельствую как человек, игравший в монтебол полноценную игру — три часа: это действительно завораживающе увлекательно!

Почти Эйфелева башня

Другая достопримечательность Биржайского края — недавно построенная возле карстовых озер Киркилай обзорная башня, форма которой напоминает месяц, каноэ или же идущую ко дну лодку — кому какое сравнение нравится. Ее высота почти 32 метра, а площадь обзорной площадки — почти 30 квадратных метров.

Не поленитесь взобраться на башню, которая, кстати, вся состоит из «ажурных» металлических плетений (почти как Эйфелева!), — с нее открывается потрясающе красивая панорама: 30 карстовых ям, полных воды. Диаметр этих озер — около 35 метров и больше. Иногда летом можно увидеть, как вода в них окрашивается в разные цвета. Непередаваемое зрелище!

Любителям пива

Ценители пива, вам сюда! Биржай — это литовская столица хмельного напитка. Сегодня здесь работают четыре крупные пивоварни, которые приглашают на интересные экскурсии и дегустации.

Так, например, в знаменитой пивоварне «Ринкушкяй» вам не только в театрализованной форме продемонстрируют старинный процесс приготовления пива, но и дадут попробовать на вкус настоящий солод, порадуют «пивными» песнями под аккордеон и позабавят «пивными» историями края.

Ну и, конечно, как же без дегустации: девять сортов самого разного и самого свежего пива — и к каждому из них отдельная вкуснейшая пивная закуска — сырная, мясная, рыбная, креветочная!

Путешествовала Ольга АЛЁШИНА