На помощь приходит самоуправление

Если возникла чрезвычайная ситуация — пожар, смерть члена семьи, болезнь, трудности с оплатой коммунальных счетов и другие жизненные проблемы, — на помощь приходит самоуправление. Согласно законодательству самоуправления городов и краев Латвии предусматривают различные виды социальной помощи и пособий для жителей своих регионов для решения жизненно важных задач. Самоуправления устанавливают уровень доходов для своего региона, который позволяет получить социальную помощь.

В прошлом выпуске «Важно знать» «СУББОТА» рассказала о том, кому положено квартирное пособие и как его получить, в этом выпуске — о разовых пособиях для малоимущих и нуждающихся жителей Риги информирует департамент благосостояния Рижской думы.

(№1)

Скоро в школу!

Пособие для получения образования

Пособие для поддержки получения образования назначается, если в семье есть ребенок, который учится в общеобразовательном или профессиональном учебном учреждении, — до 20-летнего возраста. Воспитанникам классов социальной коррекции пособие предоставляется без ограничения срока.

Размер пособия — 35,57 евро.

Социальная служба принимает заявления на пособие с 1 июня по 31 октября.

(№2)

На здоровье!

Кому помогут оплатить лечение?

Пособие для заботы о здоровье Рижского самоуправления предоставляется жителям, которые получают пенсию по возрасту или инвалидности или являются получателями пособия государственного социального обеспечения. Этим категориям жителей могут быть предоставлены следующие виды пособий:

* пособие на погашение взносов пациента на общую сумму не более 71,14 евро в календарный год (кроме жителей, которые освобождены от взноса пациента);

* пособие на погашение части расходов на приобретение лекарств, включенных в список компенсируемых лекарств, и покупку медицинского оборудования;

* для пенсионеров и инвалидов — пособие на приобретение медицинских средств (при болезни недержания и/или катетеров для мочевыводящих путей, если они не получают эти средства как компенсируемые медицинские устройства) — до 341,49 евро в год.

Право на получение пособия для заботы о здоровье, пособия на приобретение учебных принадлежностей, пособия на достижение целей социальной реабилитации, пособия для обеспечения ухода на дому имеют жители, задекларировавшие основное место жительства на административной территории Риги не менее чем за двенадцать месяцев до затребования пособия, если они проживают по указанному в заявлении адресу. Уровень среднего дохода за последние три месяца, дающий возможность получения пособия:

* не выше 192,09 евро в месяц на каждого члена семьи;

* не выше 234,77 евро в месяц для отдельно проживающего получателя пенсии по старости или инвалидности или пособия социального обеспечения.

(№3)

Пособие на погребение

Помощь для организации ритуальных услуг

Полагается в случае если у жителя умер близкий родственник или человек, чьи проводы в последний путь он организовал. Необходимо свидетельство о смерти и чеки, подтверждающие расходы на погребение (представляются в социальную службу не позднее трех месяцев с момента возникновения расходов). Помощь оказывается жителям с ограниченным достатком, если доходы семьи или умершего были

* не выше 192,09 евро в месяц на каждого члена семьи;

* не выше 234,77 евро в месяц для отдельно проживающего получателя пенсии по старости или инвалидности или пособия социального обеспечения.

* 426,86 евро — максимальный размер пособия, однако не более фактических расходов на погребение умершего.

Размер пособия уменьшается на размер пособия на погребение, выплаченного Государственным агентством социального страхования (VSAA) или другим учреждением.

(№4)

Чрезвычайная ситуация

В случае стихийного бедствия

Рижское самоуправление предоставляет пособие на обеспечение основных нужд при чрезвычайных ситуациях на основании оценки ситуации специалистом. Житель в течение месяца после случившегося обращается в социальную службу с заявлением и документом (нужна копия), подтверждающего факт чрезвычайной ситуации.

(№5)

Социальная реабилитация

Как самоуправление помогает восстановить силы

Пособие для достижения целей социальной реабилитации Рижская социальная служба предоставляет на основании выполнения составленного для клиента плана индивидуальной социальной реабилитации или заключения специалиста по социальной работе в ходе оценки социального положения клиента.

(№6)

Меньше некуда

Пособие по обеспечению гарантированного минимального дохода

Согласно закону о социальной помощи в стране ежегодно устанавливается размер гарантированного минимального дохода (ГМД) — нижняя планка доходов жителя. Эта сумма является основой для расчета различных социальных пособий. В 2017 году, как и в предыдущем, он составил 49,80 евро на человека по стране. Эта цифра устанавливается по согласованию между министерством благосостояния и Союзом самоуправлений Латвии.

В свою очередь, местные самоуправления, которые отвечают за сферу социальной помощи и социальных услуг в соответствующем регионе, могут установить свой размер ГМД. В Риге установлен более высокий уровень гарантированного минимального дохода в месяц:

* для детей и несовершеннолетних — 64,03 евро;

* для трудоспособных жителей — 56,91 евро;

* для получателей пенсии по старости или инвалидности, а также получателей пособия государственного социального обеспечения — 128,06 евро.

Для жителей Риги, имеющих доходы, не превышающие указанный в нормативе уровень, предоставляются различные виды социальных пособий — в частности пособие по обеспечению гарантированного минимального уровня доходов.

(№7)

Заполни декларацию

Куда обращаться за помощью?

Чтобы оценить статус семьи и установить право на получение социального пособия и (или) социальных услуг, жителю или его представителю надо обратиться в территориальный центр районного отделения Рижской социальной службы (в соответствующие службы местных самоуправлений) с заявлением и заполнить декларацию о доходах и средствах к существованию.

Жители, имеющие совместные расходы на питание и проживающие в одной квартире, декларируют доходы и материальное положение за последние три месяца. Основание: обязательные Правила Рижской думы №202 от 15.01.2013 «О признании семьи или отдельно проживающего лица нуждающимся или малообеспеченным и о социальных пособиях в Рижском самоуправлении».

Телефон

80005055

— бесплатный информационный телефон департамента благосостояния Рижской думы.

(!) Подробнее — на домашней страничке департамента благосостояния Рижской думы

www.ld.riga.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА