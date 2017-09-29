Кому полагается помощь в оплате средств передвижения?

Каждому человеку, чтобы нормально жить в этом мире, надо проявлять определенную активность. Для здоровых людей это не проблема: можно ходить пешком, ездить на общественном транспорте, использовать личный автомобиль. Те, кто в силу перенесенного заболевания, катастрофы или от рождения испытывает трудности в передвижении, не могут так легко передвигаться. Порой люди вынуждены сидеть дома, не имея возможности не то что отправиться на прогулку, но и посетить врача.

Для того чтобы люди с ограниченными возможностями не были ограничены в передвижении, государство приняло ряд нормативов, обеспечивающих им льготы в передвижении и оплате транспортных расходов, также местные самоуправления оказывают помощь этой группе жителей согласно решениям местной думы. «СУББОТА» предлагает подборку информации о возможностях в оплате средств передвижения для людей с инвалидностью.

(№1)

Пособие на компенсацию транспортных расходов

Пособие на компенсацию транспортных расходов может получить житель, которому установлена инвалидность или инвалидность установлена его ребенку, а также выдано заключение Медицинской комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEĀK) о наличии медицинских показаний для получения соответствующего пособия, информирует министерство благосостояния.

79,68 евро — размер пособия за полгода. Пособие выплачивают два раза в год за каждые полные шесть месяцев считая со дня выдачи указанного заключения в период, пока установлена инвалидность. Если срок инвалидности закончился ранее чем шесть месяцев, за которые выплачивают пособие, пособие за этот период выплачивается как за полные шесть месяцев.

Размер пособия одинаковый для всех инвалидов, которые испытывают трудности при передвижении. За использование пособия отчитываться не требуется.

Право на получение пособия наступает со дня, когда жителю выдано заключение Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности или ее подразделения (VDEĀK). Если при установлении инвалидности это заключение не выдано, следует обратиться к своему семейному врачу для того, чтобы он при необходимости выписал направление на комиссию VDEĀK для установления медицинских показаний.

(№2)

Льготы на проезд в общественном транспорте

Согласно Правилам №872 Кабинета министров от 4 августа 2009 года о категориях жителей, которые могут пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте, бесплатным правом на проезд в общественном транспорте на городских и маршрутах регионального значения могут пользоваться жители с инвалидностью I и II групп и сопровождающие I группу лица, а также жители с инвалидностью в возрасте до 18 лет и сопровождающие их лица независимо от того, работают они или нет.

Жители до 18 лет с инвалидностью и сопровождающие их лица также могут пользоваться бесплатным проездом на маршрутах местного регионального значения.

(№3)

Льготы для владельцев автотранспорта

* Для жителей с инвалидностью I и II групп — владельцев автотранспорта на 40 процентов снижена плата за страховую премию при страховании собственного автотранспортного средства. Для инвалидов III группы с затруднениями в передвижении также применяется льгота на оплату страхования автотранспорта, если у них есть заключение врачебной комиссии о трудностях в передвижении.

* Жители с инвалидностью I, II и III групп не платят налог на эксплуатацию транспортного средства, на находящийся в собственности и зарегистрированный легковой автомобиль, мотоцикл, трицикл или квадрацикл. Льгота распространяется и на одного из родителей ребенка до 18 лет с установленной инвалидностью или супруга родителя, владеющего автотранспортом, который используется для передвижения ребенка-инвалида.

* Жителям с инвалидностью установлен льготный размер государственной пошлины при регистрации собственного транспортного средства — 5,05 евро.

* Также предусмотрен ряд льгот для автомобилей, приспособленных для управления жителем с инвалидностью, и при переоборудовании автомобиля под нужды инвалида.

(№4)

Помощь самоуправления Для жителей столицы предусмотрен ряд пособий и льгот

Житель с инвалидностью, для которого перемещение затруднительно и который не может передвигаться на общественном транспорте, может получить от социальной службы оплату транспортных услуг в размере 284,57 евро в год, информирует департамент благосостояния Рижской думы. Право на получение пособия и других услуг имеют жители, задекларированные на территории Риги не менее 12 месяцев и чей уровень доходов не превышает установленного размера для оказания помощи.

* Также житель, который передвигается в коляске и для кого в соответствии с особыми потребностями необходимы специальные приспособления в квартире, может получить пособие на оборудование жилья в размере до 2134,31 евро.

* Если житель передвигается в коляске и для него в соответствии с особыми потребностями необходимо обеспечить доступность среды в подъезде, по его заявлению можно установить в подъезде подъемник (расходы не более 5165 евро).

* Если жителю выдано заключение Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности о необходимости услуги ассистента, он может получить такую оплаченную из государственного бюджета услугу. Как информирует департамент благосостояния РД, услуги ассистента предусмотрены для помощи в передвижении за пределами дома в случае если житель или ребенок с инвалидностью от пяти до 18 лет по причине функциональных ограничений не может это делать самостоятельно.

(№5)

Помощь в пути Технические вспомогательные средства

Технические вспомогательные средства за счет госбюджета полагаются жителям с длительными или непроходящими нарушениями функций организма или анатомическими дефектами, если они получили заключение лечащего врача о необходимости технического вспомогательного средства. Техническими вспомогательными средствами обеспечивает ГООО «Национальный реабилитационный центр «Вайвари».

Здесь после оценки эрготерапевта на месте можно получить вспомогательные средства личного ухода (туалетные кресла, кресла для ванны и душа, щипцы мануального захвата и др.), а также вспомогательные средства перемещения (кресла-коляски, трости, костыли, квадриподы, роллаторы, рамки для хождения и др.) плюс консультации, как приспособить средства для использования дома, по месту работы и учебы.

Протезы, ортозы, слуховые аппараты, ортопедическую обувь можно получить в партнерских организациях центра «Вайвари».

V Адрес: Рига, ул. Вентспилс, 53 (отделения в Кулдиге и Резекне).

(!) Больше информации:

на домашней страничке министерства благосостояния

www.lm.gov.lv

на домашней страничке департамента благосостояния Рижской думы

www.ld.riga.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА