Чем это грозит рижанам?

Даст ли дума денег на реставрацию домов? Какие возможности для зимнего отдыха есть в Риге? Наши депутаты и бравый солдат Швейк — что между ними общего? На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис Америкс и депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Можно ли будет получить деньги от думы на реставрацию фасада дома? Он находится в центре, памятник архитектуры.

Наталья ТОЧИЛИНА.

Андрис Америкс: Да, Рижская дума намерена продолжать софинансирование реставрации зданий, которые имеют культурно-историческое значение. Эта уникальная программа будет проводиться уже четвертый год, и она пользуется большой популярностью среди владельцев домов: и физических лиц, и товариществ владельцев квартир.

В нынешнем году были обновлены фасады 79 зданий. Дума выделила на эти цели 700 тысяч евро, и в новом году мы продолжим помогать тем, кто готов приводить в порядок свою недвижимость, чтобы наш город стал более ухоженным и привлекательным.

10 декабря в 13 часов в здании Ратуши пройдет семинар для тех, кто хочет принять участие в программе. Наши специалисты расскажут, как оформлять документы, ответят на вопросы. Вход свободный. Приходите.

Соседи провели водопровод и канализацию. Хотел бы и я на старости лет пожить с удобствами. Но, наверно, это дорого и трудно оформить?

Федор ИГНАТЬЕВ.

Андрис Америкс: Это вполне возможно! Рижская дума готова помогать в подключении к централизованному водопроводу и канализации домов, которые еще не имеют этих удобств. Тем, кто готов осуществить этот проект, мы можем выделить в качестве софинансирования до 1400 евро.

Андрей Козлов: И вот свежая хорошая новость для этой группы рижан: если раньше процесс согласования проектов и получения средств занимал 20 дней, то сейчас срок существенно сократился. Вопрос можно решить практически сразу. Для этого только нужно прийти в центр приема посетителей на ул. Бривибас, 49/53, и за один визит решить все связанные с этим формальности. Так что не сомневайтесь, все получится!

Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с правительством. Есть ощущение, что толкут воду в ступе. Или не так?

Валерий ПЕТРОВИЧ.

Андрис Америкс: В политике явно прослеживается тенденция копировать манеру общения президента Трампа: «Как я сказал (или написал в Twitter), так и будет». Никто не готов учитывать интересы партнеров. Каждый считает себя правым и готов эту правду отстаивать до конца, бесконечно выясняя, кто умнее. При таком подходе найти компромисс практически невозможно, а без компромисса правительство не сложить.

А конец года приближается, и все более вероятно, что до 1 января бюджета не будет. И еще вопрос, удастся ли его принять в феврале, марте или только в мае. Это значит, что стране можно будет тратить не более одной двенадцатой бюджета нынешнего года в месяц. То есть невозможно будет повысить зарплаты медикам, социальным работникам, проиндексировать пенсии. Негативно это скажется и на Риге.

Мы не можем принять бюджет столицы, пока не принят бюджет государства, так что и нам придется не менее трех месяцев жить исходя из одной двенадцатой части расходов. А ведь мы запланировали бесплатное питание в детских садах, ремонт дворов. Ясно, что нужно увеличивать зарплаты социальным работникам, работникам сиротского суда. А вместо этого мы вынуждены ожидать, пока депутаты решат, кто из них самый умный и правильный. Это плачевно для страны и несет людям разочарование.

Михаил Каменецкий: Принципы коммуникации, которыми при попытках формирования правительства руководствуются партии в общении между собой и с президентом, описаны Ярославом Гашеком в его гениальном романе «Приключения бравого солдата Швейка». В нем таким образом общались между собой два конвоира — немец и венгр, который по-немецки понимал только два слова: «яволь!» («так точно!») и «вас?» («что?»). Когда немец что-то рассказывал, венгр кивал головой и говорил: «Яволь!» — а когда тот заканчивал, венгр произносил: «Вас?» — и немец начинал все сначала. Параллель очевидна.

Андрей Козлов: В соответствии с налоговой реформой государство должно компенсировать самоуправлениям поступления подоходного налога. А компенсации всем самоуправлениям, в том числе и рижскому, утверждены только до 31 декабря. А потом что будет? То есть пока ситуация выглядит так, что самоуправления снова пытаются ограбить и Рига не получит десятков миллионов евро. Социальный бюджет не пострадает, свои обещания мы будем стараться выполнить, но, безусловно, это ударит по инвестиционным проектам, по развитию.

Михаил Каменецкий: Здесь есть и еще один момент — полный идеологический провал партий, ведущих переговоры о правительстве. Они едины только в одном — не допустить к власти «Согласие», партию, представляющую интересы русскоязычных избирателей. Кровью или каким-то другим продуктом своей жизнедеятельности они расписались в том, что этого не будет никогда. Но, как мы видим, сами они не в состоянии что-либо сделать. День за днем они разрывают в клочья ту материю, из которой нужно было бы скроить костюм под названием «дееспособное правительство».

Неудавшийся премьер Борданс заявляет: мол, самое страшное — если правительство создадут представители «старых» партий, добавив в него пару новых лиц. Думаю, самое страшное — если правительство создадут из бордансоподобных. Мы в Риге это очень хорошо понимаем, потому что имели возможность наблюдать за этими людьми в думе и знаем их потенциал. Теперь за поведением и деятельностью «новых консерваторов» могут наблюдать все…

Будут ли и в этом году в Риге работать катки?

Игорь, Эрик.

Андрис Америкс: Будут. Рига, как и каждую зиму, предоставляет своим жителям независимо от возраста разнообразные возможности зимних развлечений. Посетителей ждут парки зимнего отдыха в Межапарке, возле 84-й школы в Пурвциемсе, в парке Победы, где открываются катки, лыжни.

Михаил Каменецкий: Дума по возможности старается компенсировать те временные неудобства, которые доставляет погода, — прежде всего недостаток света. В предрождественские дни столица освещается, чтобы создать праздничное настроение, чтобы люди были добрее и относились друг к другу соответственно.

А то ведь комментарии в социальных сетях нагоняют тоску. Люди пишут о том, что все плохо и будет еще хуже. Есть вещи, с которыми нужно бороться, но не стоит ворчать по поводу того, что нельзя, например, на собственном авто стрелой промчаться по зимним улицам. Понятно, что есть реалии, зависящие от большого количества факторов. Но не нужно превращать нытье в традицию. Праздники приближаются, давайте же наслаждаться ими!

Андрей Козлов: Как и каждый год, в столице будет проводиться множество рождественских и новогодних мероприятий, ради которых к нам приезжает все больше туристов. В следующем номере «СУББОТЫ» мы подробно о них расскажем.

«Дума по возможности старается компенсировать те временные неудобства, которые доставляет погода, — прежде всего недостаток света. В предрождественские дни столица освещается, чтобы создать праздничное настроение, чтобы люди были добрее и относились друг к другу соответственно.