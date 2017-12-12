Надо ли платить подоходный налог с денежных переводов?

Материальная помощь из-за границы в виде денежных переводов — сегодня явление распространенное: уехавшие на заработки родители пересылают бабушкам суммы на содержание оставленных в Латвии детей; мужья, жены — кому удалось устроиться за рубежом — отправляют часть заработка домой. Пересылают деньги и люди, не состоящие в родственных отношениях.

В таких случаях встает вопрос: считаются ли доходом полученные таким образом деньги? Надо ли декларировать полученные от родственников за границей суммы и, соответственно, платить подоходный налог? — спрашивают читатели «СУББОТЫ». Эти вопросы разъясняют специалисты Службы государственных доходов (VID).

(№1)

Дело семейное

Не надо декларировать

Порядок действий в отношении денежных средств, полученных от родственников или других лиц, проживающих за границей, регулируют соответствующие налоговые нормативные акты, в частности закон «О подоходном налоге с населения».

Необходимость декларирования и выплаты налога в этой сфере определяется несколькими факторами. Как поясняет Служба государственных доходов, это:

* степень родства с лицом, от которого получают денежные средства,

* перечисленная денежная сумма,

* суть сделки.

Так, полученные денежные средства не надо декларировать и подоходный налог с населения не надо платить в следующих случаях:

* если человека, который перечислил деньги, связывает с получателем денег брак или родство до третьей степени в соответствии с положениями Гражданского закона (родители, брат, сестра, прародители, дети, внуки, брат или сестра родителей, дети брата или сестры и другие);

* если денежное перечисление из-за границы производится в рамках одного домашнего хозяйства и предназначено для покрытия расходов этого домашнего хозяйства. Например, работающие за границей родители перечисляют средства своим проживающим в Латвии детям, родителям или прародителям.

В этом случае полученные суммы не надо декларировать, так как по экономической сути доход не образуется.

(№2)

Помощь друга

Надо декларировать

Также законодательство определяет случаи, когда полученные из-за границы деньги требуется декларировать. Они считаются доходом, и, таким образом, к денежным суммам применяется соответствующая ставка подоходного налога. Однако и в этих случаях не все ситуации равнозначны — необходимость выплаты налога зависит от разных факторов. Так, полученные денежные средства надо декларировать, но подоходный налог с населения не требуется платить:

* если житель Латвийской Республики банковским перечислением получает деньги от своего проживающего за границей родственника до третьей степени в понимании Гражданского закона (родители, брат, сестра, прародители, дети, внуки, брат или сестра родителей, дети брата или сестры и другие), с которым не ведется совместное домашнее хозяйство;

* если житель Латвийской Республики банковским перечислением получает деньги от проживающего за границей лица, которое не является родственником до третьей степени в понимании Гражданского закона, а также если их вообще не связывает родство (сосед, друг, коллега и так далее), но получатель использует эти деньги для покрытия своих расходов на образование и/или лечение и медицинские услуги. Однако чтобы к этим денежным средствам не применялся подоходный налог с населения, их получатель должен иметь документальные доказательства, что деньги использованы на покрытие упомянутых расходов.

V Более 4000 евро

Однако если полученная денежная сумма в обоих упомянутых случаях превышает 4000 евро в год от одного и того же лица, то ее нужно декларировать как доход, не облагаемый подоходным налогом с населения, и подать Годовую декларацию о доходах за предыдущий год. То есть необходимо информировать VID о происхождении этих денежных средств.

(№3)

Крупные суммы

Надо платить подоходный налог

Законодательство определяет и случаи, когда перечисленные из-за границы денежные средства следует не только декларировать, но и выплачивать с них подоходный налог с населения. Это в частности относится к денежным переводам в крупных размерах. Полученные денежные средства надо декларировать и подоходный налог с населения надо платить в следующих случаях:

* если житель ЛР банковским перечислением получает деньги в размере более 1425 евро в год от проживающего за границей человека, который не является его супругом или родственником до третьей степени согласно статье Гражданского закона, и если их вообще не связывает родство (сосед, друг, коллега и так далее), и полученные денежные средства не используются на покрытие расходов на лечение или образование.

В таких случаях полученные денежные средства надо декларировать — подать годовую декларацию о доходах за предыдущий год и уплатить подоходный налог с населения в размере 23 процентов суммы, превышающей 1425 евро (размер налога указан за 2015, 2016 и 2017 годы).

Годовую декларацию о доходах за 2017 год нужно будет подать в период с 1 марта 2018 года до 1 июня 2018 года включительно.

(№4)

Подарки

Надо ли платить налог?

Как быть в случаях, когда человек получает деньги в подарок: на день рождения, без повода и так далее? Зачастую люди предпочитают вместо каких-то вещей дарить деньги — чтобы именинник мог сам себе купить что ему нужно. Это намного практичнее, да и проще. Бывает, что более обеспеченные друзья таким образом помогают своим товарищам, которые попали в трудную ситуацию. Да мало ли случаев диктует жизнь… Считаются ли такие перечисления облагаемыми налогом средствами?

Согласно 9-й части 9-й статьи закона «О подоходном налоге с населения», предусмотренные подпунктами c и d 35-го пункта 1-й части данной статьи подарки не облагаются налогом в следующих случаях:

если таковые получены ТОЛЬКО в виде безналичных денежных расчетов и их использование на образование или лечение получатель подарка обосновывает соответствующими документами:

* назначение или заключение врача, подтверждающее необходимость лечения, которое находится в распоряжении плательщика, начиная со дня получения подарка;

* документы, подтверждающие использование суммы подарка для указанной цели образования или лечения в течение двух лет со дня получения подарка.

(!) Служба госдоходов напоминает, что декларацию можно заполнить также в бумажном формате в любом центре обслуживания клиентов VID или в единых — государственных и самоуправленческих — центрах обслуживания клиентов на территории Латвии.

67120000

— информационный телефон VID для налоговых и таможенных вопросов.

(!) Более подробная информация о годовой декларации о доходах — на домашней страничке Службы государственных доходов

www.vid.gov.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА