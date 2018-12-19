Какую помощь могут получить семьи, где родился ребёнок

Новорожденный в семье — это большая радость и хлопоты. А сколько всего надо малышу — от подгузников до коляски. Много проблем и вопросов встает перед молодыми родителями и теми, кто планирует ими стать. Для семей, в которых рождается малыш, предусмотрены государственные пособия, в том числе на период беременности и родов для матери.

«СУББОТА» и Государственное агентство социального страхования (VSAA) — о том, какие пособия могут получить родители малышей.

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С новорождённым!

Пособие по случаю рождения ребёнка

Как оплачивается период, когда будущая мама готовится к родам, и после них? А если мать не работала до рождения ребенка? Надо знать, что единовременное пособие по случаю рождения ребенка назначается одному из родителей — за каждого ребенка, который достиг возраста восьми дней и которому присвоен персональный код, или опекуну, если ребенок взят под опеку в возрасте до года.

Это пособие можно запросить в VSAA в течение года с восьмого дня со дня рождения ребенка (день возникновения права) или со дня установления опекунства, если опекунство установлено до достижения ребенком года. Это можно сделать лично, или заполнив заявление на едином портале государства и самоуправлений

www.latvija.lv,

или отправить почтой, по электронной почте. Заявление принимается как в свободной форме, так и заполненным на специальном бланке, который можно найти на домашней страничке VSAA.

V Полезная информация

* Если ребенок родился за границей и в Государственном агентстве отсутствуют данные о факте его рождения и персональном коде Латвийской Республики, предоставьте в VSAA копию и оригинал документов о рождении.

* Для сведения опекунов: информацию об установлении опеки в VSAA предоставляет сиротский суд, принявший соответствующее решение.

V Размер пособия

421,17 евро — пособие по случаю рождения ребенка (на каждого ребенка).

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Материнское пособие

Назначается в период до и после родов

Государство назначает материнское пособие женщине, которая до этого работала и уходит в отпуск по беременности и родам. На государственное пособие могут рассчитывать только мамы, которые выплачивали взносы социального страхования, или это делал работодатель. Так, материнское пособие назначается в случае если женщина

* состоит в трудовых отношениях,

* самозанятое лицо,

* супруга самозанятого лица, которая добровольно присоединилась к социальному страхованию.

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За маму

Кто ещё может получить пособие

Если материнское пособие до рождения ребенка полагается только беременным женщинам, то после рождения ребенка этот вид пособия вместо матери может получить и отец ребенка или другой человек, который ухаживает за младенцем, но не дольше чем до 70-го дня жизни ребенка. Такие ситуации предусмотрены в случае если мать ребенка:

* из-за болезни не может ухаживать за младенцем в период 42 дней послеродового периода,

* отказалась от ухода за ребенком,

* умерла во время родов или в течение 42 дней послеродового периода,

* если ребенок — найденыш.

V Отцовское пособие

После рождения ребенка по закону отцы могут использовать положенный им десятидневный отпуск, но только в период, пока младенец не достиг двухмесячного возраста. Если отец работал и выплачивал взносы социального страхования или имеет статус самозанятого лица, ему также может быть назначено отцовское пособие в связи с рождением ребенка.

Пособие назначается в размере 80 процентов средней зарплаты, вычисляемой на основании выплаченных социальных платежей получателя пособия. Отцовское пособие рассчитывается так же, как и материнское.

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Размер пособия

Выплачивается двумя частями: до и после родов.

Первая часть выплачивается за 56 или 70 дней отпуска по беременности. Пособие за 70 календарных дней полагается будущей маме в случае если она встала на медицинский учет до 12-й недели беременности.

Вторую часть — за 56 или 70 дней — выплачивают после рождения ребенка. Пособие за 70 дней можно получить в случаях если

* во время беременности, родов или в послеродовой период у матери появились проблемы со здоровьем,

* родились двое или более младенцев.

Наибольший период, за который можно получить материнское пособие, — 140 дней.

А также

* если были преждевременные роды (до начала отпуска по беременности), материнское пособие назначается по тем же правилам — на период не менее чем за 112 дней;

* если трудовые отношения были прекращены в связи с ликвидацией рабочего места, материнское пособие назначается, если отпуск по беременности начинается не позже 210-го дня со дня прекращения работы.

V Как рассчитывается материнское пособие?

Пособие составляет 80 процентов средней зарплаты, вычисленной на основании размера социальных платежей заявителя.

Средняя зарплата платежей социального страхования работника вычисляется за период 12 календарных месяцев, который заканчивается за два месяца до даты открытия листа нетрудоспособности, выданного в связи с беременностью.

Если женщина является самозанятым лицом, средняя зарплата платежей рассчитывается за период 12 календарных месяцев, который заканчивается за квартал до начала квартала, когда выдан лист нетрудоспособности.

Пособие назначается на основании заявления от матери в одно из территориальных отделений Госагентства социального страхования и листа о нетрудоспособности «B», который оформляется в электронном виде и находится в базе VSAA.

(!) Пособие можно запросить в течение шести месяцев начиная с первого дня дородового отпуска, а решение о назначении пособия принимается в течение 10 дней со дня получения заявления.

ВНИМАНИЕ! Многие самоуправления также оказывают помощь семьям, где родился малыш. Например, Рижское самоуправление предоставляет единовременную материальную помощь в 150 евро (за каждого родившегося ребенка). Обращаться в филиал загса, где зарегистрировали ребенка, или в социальную службу РД.

(№4)

Навстречу мамам

Изменения в законе

Если при подсчете средней зарплаты страховых взносов для расчета материнского пособия в установленный период у лица не была перечислена часть страховых взносов по причине

* отпуска по беременности и родам,

* отпуска отца ребенка,

* неоплаченного отпуска по уходу за ребенком,

* отпуска по уходу за ребенком,

* проходящей нетрудоспособности,

этот период при подсчете не учитывается согласно закону «О материнском и больничном страховании».

Подробнее

* на домашней страничке министерства благосостояния

www.lm.gov.lv,

* на домашней страничке Государственного агентства социального страхования

www.vsaa.lv.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА.