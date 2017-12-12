Стоит ли вакцинироваться от гриппа?

Ну, поздравляем: он прилетел! Нет, не Карлсон, а грипп: зафиксированы четыре первых в этом сезоне случая заболевания. По мнению инфекционистов, число гриппующих может увеличиться в декабре, а эпидемия может начаться раньше обычного — в начале января.

Людмила ВЕВЕРЕ

Поэтому нам всем так важно удержать силы организма, подкрепить иммунитет, не расплескать здоровье до весны. Никто не знает, какая зараза грядет на наши головы. Половина людей в прошлом году переболела очень тяжелым свиноптичьим гриппом, всякими злобными вирусами, ангинами и фарингитами. Не хотелось бы повторения…

Встает вопрос… правильно, прививки. Сейчас я состою в жарких спорах-дискуссиях с коллегами о том, эффективна ли вакцина от гриппа.

Строго говоря, доказательной базы на эту тему нет. Зато в Интернете, и не только в нем, активно множатся рассказы о случаях неэффективности вакцин… Как тут быть?

Например, я как человек, свято верящий в традиционную медицину, сделала прошлой осенью прививку — и в конце февраля успешно свалилась с чем-то гриппоподобным: три дня жила с 39 градусами под мышкой, жуткой ломотой в суставах и кипением в мозгах… Правда, на пятый день, шатаясь, встала. И пошла на работу походкой от бедра. С немым вопросом: и какого черта я делала эту самую прививку?

Главный секрет вакцины

Очень-очень умный доктор, профессор всех наук, швейцарец, которому я всецело доверяю, популярно и четко объяснил мне ситуацию. Дело в том, что существует целый ряд гриппоподобных заболеваний, распространенных в осенне-зимний период: аденовирусная инфекция, парагрипп, респираторно-синцитиальный вирус и другие 200(!) вариаций, по нескольким симптомам схожих с гриппом, но гораздо менее опасных. Различить эти инфекции можно только с помощью специального, довольно длительного и дорогостоящего серологического исследования.

По данным исследования, опубликованного британскими врачами еще в 2007 году, даже среди тех, кому в поликлинике ставят официальный диагноз «грипп», на самом деле гриппом больны всего 47 процентов. То есть статистика заболеваемости гриппом и субъективная оценка пациентом эффективности действия вакцины от него, скорее всего, сильно искажаются.

Люди болеют аденовирусной инфекцией, а ругают прививку, что, мол, она не сработала! Однако, по данным ВОЗ, при совпадении штаммов вируса, вызвавшего эпидемию, и того, которым человек был вакцинирован, прививка предотвращает случаи заболевания у 70-90 процентов здоровых людей.

Иногда вакцина не попадает в штамм гриппа, который вы подхватили, да, бывает… Но даже у тех, кто все-таки заболел, из-за возникшего после прививки иммунитета инфекция обычно протекает в гораздо более легкой форме и значительно реже вызывает осложнения и тем более летальный исход.

— Вот вы, голубушка, сколько болели — пять дней всего? — уточнил у меня профессор. — И последствий никаких, кроме вполне оправданной в таком случае физической слабости? Милая, ведь это вас вакцина из проблемы вытащила, а так бы… как знать, как все протекало бы и чем закончилось. Опять же, прививка стопроцентно защищает от осложнений гриппа…

Современные вакцины — это как зонтик, который утром просто кидаешь в сумку и идешь по своим делам: если вдруг случится ливень, раскроешь зонтик над головой и отчасти спасешься от дождя — хотя… да, ноги можно все равно промочить.

На самом деле, на днях собираюсь срочно вакцинироваться — в этом году черт-те какой грипп идет — смесь опасных мутантов.

«Свинство» сплошное…

Известно, что в сезоне-2017/18 к нам придет грипп из разряда свиного — H1N1. Неприятный тип, скажем мы вам: в 2009 году именно эта модификация гриппа вызвала пандемию. В целом ВОЗ прогнозирует в Европе преобладание следующих штаммов гриппа:

* В — Брисбен (В/Brisbane), который свирепствовал в Австралии и унес жизнь более 180 тысяч человек.

* А — H3N2, мутировавшая форма гриппа Гонконг (А/Hong Kong).

* H1N1 — Мичиган (А/Michigan).

По мнению специалистов, все формы гриппа не имеют явных отличий с точки зрения симптомов — а значит, профилактика и лечение будут одинаковыми для всех ожидаемых вирусов.

ВОЗ говорит, что самый эффективный путь профилактики гриппа и его тяжелых последствий — как вы хорошо знаете, вакцинация… Одним словом, я за прививку.

Так жить как-то спокойнее. Несмотря ни на что.

СПРАВКА

В Латвии доступны два вида вакцин против гриппа. Первая — трехкомпонентная, который защищает от трех, самых распространенных, подвидов вируса гриппа. Вторая — четырехкомпонентная, предохраняющая сразу от четырех подвидов вируса. Последняя стоит дороже — в Латвийском центре инфектологии цена 12 евро, там же за трехкомпонентную — 7 евро.

Всем советую обратиться к своему семейному врачу и поинтересоваться возможностью вакцинироваться от гриппа со скидкой. Дело в том, что для определенных категорий пациентов, находящихся в т. н. группе риска (в том числе жители в возрасте старше 65 лет и люди, страдающие хроническими кардиоваскулярными болезнями), есть возможность 50-процентной скидки…

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