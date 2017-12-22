Алла СИГАЛОВА: «Кто вам сказал, что балеринам ничего нельзя?»

В рамках фестиваля Stanislavsky.lv в Риге с успехом прошли гастроли Школы-студии МХАТ. Рижане увидели спектакль «Путешествие в Твин Пикс» — яркий, красочный, динамичный — в постановке знаменитой Аллы СИГАЛОВОЙ.

Алла СИГАЛОВА — один из самых известных современных балетмейстеров, работающих в разных жанрах и по всему миру. Сегодня она ставит спектакль в Вене, завтра — в Милане, послезавтра — в Бостоне… Мы встретились с Аллой Михайловной в Риге, в Доме Москвы.

…Изящная, хрупкая как фарфоровая статуэтка, с трогательным хвостиком на затылке — в окружении студенток Аллу Сигалову запросто можно принять за одну из них. Но за этой внешней беззащитностью скрывается сильнейший характер, а королевская осанка свидетельствует о твердости духа.

Честно признаюсь: на интервью к Сигаловой я шла не без трепета. «Может и отшить», — напутствовала меня московская коллега. Вопреки всем опасениям, Алла Михайловна была настроена очень доброжелательно, и мне было искренне жаль расставаться с великим балетмейстером, когда наша беседа закончилась.

— Алла Михайловна, почему вы поставили со студентами Школы-студии МХАТ именно этот спектакль? Чем вас привлек «Твин Пикс»?

— Мне хотелось снова пережить встречу с телеперсонажами Дэвида Линча, еще раз окунуться в события шокирующей и мистической истории, поделиться любовью к этому сериалу со своими студентами и вовлечь их в путешествие на планету под названием «Твин Пикс». К тому же это была возможность попробовать то, что нечасто делается в театре. Я рада, что этот важный опыт продолжается: спектакль будет идти на сцене целый год.

— Режиссер и хореограф — это разные ипостаси?

— Не думаю. Здесь соприкасается очень много зон. У режиссера есть слова, драматургия, пластика. Хореограф — тот же режиссер, только средство выразительности у него — тело человека…

Рига, Петербург, Милан…

— В одном из ваших интервью я прочла, что с Ригой у вас особая любовь. Как она возникла?

— Вы правы, я люблю мелодику латышской речи, мне кажется, что она какая-то особенная: когда слышу — замираю от удовольствия. Обожаю латышскую кухню. В Риге живут люди, к которым я очень привязана. Это город, в котором я провожу достаточно большое количество времени.

Все началось в 1990 году. Первые гастроли моей независимой труппы проходили именно в Риге, и это произвело на меня колоссальное впечатление. Была весна, мы с моими артистами вышли с вокзала, пошли по красивым рижским улицам, кругом были невероятной красоты клумбы. Все цвело… А побережье вашего моря так похоже на Финский залив, где я выросла…

— «Независимая труппа Аллы Сигаловой» была невероятно популярна и любима зрителями. Почему вы ее распустили?

— В моей жизни случилось замечательное событие: я забеременела. Зона моего интереса переключилась на семью. Я поняла, что этап пройден, и тот формат, в котором я себя заявила, тесен. Для меня и моего коллектива время нашей совместной работа было очень счастливым. Но все мы развиваемся и что-то меняем в жизни.

— В прошлом году вы поставили в Рижском русском театре им. М. Чехова замечательный спектакль «Любить» по повести Виктории Токаревой. Рижскому зрители здорово повезло…

— Это мне повезло! С Иевой Сеглиней, Наташей Живец и другими артистами вашего прекрасного театра. И, конечно же, с Эдуардом Цеховалом, который для меня много-много лет не просто человек, который возглавляет театр, а верный друг. Сейчас, после нашего интервью, поспешу к нему на встречу.

— Вы ставите спектакли по всему миру. Где вам комфортнее: в России или за рубежом?

— Не имеет значения. Значение имеет только то, кто с тобой рядом. Виктория Токарева говорила, что есть люди-кошки и люди-собаки. Первые привыкают к дому, вторые — к людям. По этой классификации я стопроцентный человек-собака. Больше всего в жизни я ценю людей.

Это у меня с детства: в свое время в Ленинграде у меня был такой круг общения, которому я даже сама завидую, когда вспоминаю.

— Наверное, Ленинград — самый важный город в вашей жизни. Здесь начался ваш путь в классический балет, и здесь он оборвался, когда в 19 лет вы получили травму… Чего больше в ваших ленинградских воспоминаниях — боли или радости?

— Вы очень точно сказали: с Ленинградом меня связывают радость и боль. Перевеса нет — того и другого примерно поровну. После ухода мамы мне было очень тяжело приезжать в этот город. Но прошло семь лет, и стало легче.

В прошлом году 26 февраля мы с Алвисом Херманисом выпустили в театре «Ла Скала» спектакль «Двое Фоскари». А 28 февраля у меня был день рождения. И я улетела в Ленинград! Одна! Гуляла по городу, наслаждалась его площадями и проспектами, и это было счастьем… (Улыбается.)

Танцы со звёздами

— В свое время на канале «Культура» выходили ваши авторские программы «Большая опера», «Большой балет», «Большой джаз»… Теперь их нет. Что произошло?

— Да, я действительно больше не веду эти программы, так как практически не бываю в России. Вот только что закончили с Херманисом делать в Вене «Бесприданницу». И так до бесконечности — то одно, то другое. И все в разных уголках мира… А авторская программа требует присутствия в стране, времени и подготовки.

— Помимо зарубежных театров вы работали в московских «Сатириконе», Театре Наций, «Новой опере»… Почему уходили?

— Никаких конфликтов не было. Просто не люблю быть привязанной, берегу свою свободу. Это мой путь, я никому не навязываю такой подход.

— Вы не первый год судите танцевальные шоу «Танцы со звездами», теперь «Танцуют все!». Не устали?

— Это моя профессия, я занимаюсь танцами с шести лет. Мне это нравится, это дело моей жизни. Хороших танцовщиков могу угадать с нескольких движений.

— Современное телевидение часто ругают, и за дело. Сегодня по всем каналам идут одинаковые, как под копирку, кулинарные программы или скандальные ток-шоу, благодаря которым зритель думает, что лучшая балерина России — Анастасия Волочкова…

— Не согласна с вами. Телевидение прекрасно! Это уникальная возможность зафиксировать моменты нашей биографии, нашей истории, нашей жизни. Я перед телевидением снимаю шапку. Просто нельзя смотреть все подряд.

Знаете, как делала моя бабушка? Брала телепрограмму и желтым карандашиком подчеркивала то, что ей интересно. И смотрела только то, что подчеркнула. Это и есть правильное обращение с телевизионной продукцией. Нужно смотреть то, что тебя волнует. А то, что неинтересно, — не смотреть, чтобы потом не возмущаться: «Какой же ужас это телевидение!»

Убеждена: думающего интеллигентного зрителя вряд ли убедишь в том, что Волочкова лучшая. А вот человек, который питается подножным кормом и не хочет включать свою голову, будет повторять эту заезженную фразу.

— Что вас может обрадовать, а что — огорчить?

— Радует талант. Всегда. В любом его проявлении. А огорчает и даже может завести — человеческая глупость…

Дети и внук

— Вы много лет преподаете в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ. Преподаватели многих театральных вузов сейчас говорят о крайне низком уровне абитуриентов. Мол, современные студенты чудовищно необразованны, мало знают… Вы с этим согласны?

— Ни в коем случае! Не знаю, где эти преподаватели берут таких студентов. Я преподаю 36 лет. И хочу сказать, что у меня учатся фантастические, удивительные ребята: ищущие, энергичные, талантливые, всем интересующиеся.

Конечно, это не те студенты, что были 30 лет назад, они меняются, и это естественно, потому что меняется жизнь за окнами, меняются технологии… Но это не значит, что они хуже! Мои студенты знают то, чего не знаю я. Я многому у них учусь.

— Если у ваших студентов что-то не получается, вы на них кричите?

— Кричу. И ругаю, если они того заслуживают. Но всегда выбираю слова, чтобы никого не обидеть.

— У вас двое детей. И никто из них не пошел по вашим стопам…

— К счастью! (Смеется.)

— Почему к счастью?

— А зачем? Я знаю множество сыновей-дочерей больших артистов, которые недостойны своих отцов. Нет, конечно, если человек талантлив, пусть продолжает династию. Но если бездарен, то лучше не надо. Дети не должны механически повторять путь родителей, они должны выбирать свою дорогу.

Моя дочь Аня — дизайнер интерьеров, украшает дома и квартиры. Сын Миша учится на оператора и уже работает в небольшой вашингтонской телевизионной компании.

А еще у меня растет внук Федя, который, скорее всего, будет заниматься театром. Ему 14 лет, он живет в Москве, учится в киношколе. В эту школу ему помог устроиться Женечка Цыганов, мой ученик, потому что попасть туда было сложно. Женя опекает Федю и помогает ему. Мы все замечательно общаемся…

О нашем, девичьем

— На что вам жаль тратить время?

— Не люблю ходить по магазинам, это зря убитое время. Готовить мне тоже не нравится. Когда дети были маленькими, я, конечно, стояла у плиты. Но сейчас лучше отведаю то, что приготовили профессионалы. Не люблю тратить время на салоны красоты — это без толку.

— Но хоть какие-то девчачьи радости вас волнуют? Может быть, духи, меха, драгоценности?

— (Задумывается.) Нет, пожалуй, я спокойно отношусь ко всему, что вы перечислили. Получается, что у меня нет никаких девчачьих забот. Вот такая я равнодушная… (Улыбается.)

— Однако выглядите вы прекрасно. Не откроете ли нашим читателям секреты ваших молодости и красоты?

— О да, безумной красоты! (Хохочет.) Нет у меня никаких секретов! Во всяком случае, на сегодняшний день. Я уверена, что операционные вмешательства в этом деле опасны, поскольку видела много неудачных результатов. Поэтому ничего кардинального с собой я не произвожу.

Время все равно идет, мы стареем. В 60 лет никто не будет выглядеть на 20. Поэтому надо принять свои 60 и уметь радоваться возрасту — быть счастливой, активной, с горящими глазами. Такое отношение к жизни и будет продлением молодости.

— Плюс строжайшая диета? Ведь известно, что балеринам ничего нельзя.

— Кто вам это сказал? Балерины? Да не слушайте вы никого! Все можно на самом деле, только понемножку, не увлекаясь. Нельзя наедаться. Есть нужно маленькими порциями. Вредное — оно такое вкусное! (Смеется.) Например, я обожаю итальянскую кухню: пасту, пиццу. Быть в Италии и не попробовать этих блюд? Это преступление! Вкусная еда делает нас счастливее. Почему же мы должны ее отвергать?

— Трудно поверить, что вы встали и съели на завтрак… пиццу!

— Ну нет, конечно, пицца — блюдо для обеда. А завтрак у меня всегда одинаковый. Я беру овсянку, заливаю ее водой и кладу туда ложку меда. А недавно я подсела на лен и коноплю, их нужно залить кефиром. Это меня мои студенты научили. Попробуйте, это очень вкусно!

— Вы считаете себя сильной женщиной?

— Мне не нравится это определение. Что значит «сильная»?

— Та, которая может взять себя в руки. В вашей жизни было множество испытаний, моментов, когда приходилось быть сильной…

— Не верьте в то, что мне это всегда удавалось. Просто я стараюсь быть счастливой и инспирировать хорошее настроение. Мне хочется, чтобы при встрече со мной человек видел улыбку, а не искореженное грустью лицо…

И грянул бал!

— Что интересного происходит сегодня в вашей жизни?

— Весной мы Ирочкой Пеговой выпустили спектакль «Леди Макбет Мценского уезда», в котором она исполнила главную роль. Это потрясающая работа Пеговой! Она удивительная актриса! И в моем новом спектакле она тоже непременно будет занята.

— Что это за спектакль?

— Спектакль по истории XX века России — знаете, такой безумный калейдоскоп. В этом проекте у меня есть потрясающий соавтор — Константин Львович Эрнст, руководитель Первого канала. Эрнста я знаю очень давно. Это фантастический человек! По образованию, воспитанию, интеллектуальной мощи, по знанию культуры, истории. Это тот лидер, за которым хочется идти. И я счастлива, что он рядом со мной.

— Как будет называться этот спектакль?

— «XX век. Бал». Он пройдет во МХАТе.

— А потом, может быть, и на Первом канале?

— Я об этом не думаю. Ко всему в жизни я иду постепенно…

Досье «СУББОТЫ»

* Алла СИГАЛОВА родилась 28 февраля 1959 года. Ее мама была известной танцовщицей. С шести лет Алла училась танцевать под мелодии отца-пианиста.

* Окончила Академию русского балета имени А. Вагановой в Ленинграде и режиссерский факультет ГИТИСа в Москве.

* Хореограф и режиссер более 120 спектаклей в России и за рубежом. Заслуженный деятель искусств РФ. Лауреат многочисленных театральных премий.

* Профессор, завкафедрой пластического воспитания актера Школы-студии МХАТ и завкафедрой современной хореографии и сценического танца ГИТИСа.

* В Рижском русском театре поставила спектакли «Ночи Кабирии» (2002), «Ханума» (2014) и «Любить» (2016). Как хореограф работала над несколькими спектаклями, в том числе над постановкой пьесы А. СТРИНДБЕРГА «Пляска смерти» (режиссер Роман КОЗАК).

* Вдова режиссера Романа Козака. Двое детей и внук.

«Виктория Токарева говорила, что есть люди-кошки и люди-собаки. Первые привыкают к дому, вторые — к людям. Я стопроцентный человек-собака! Больше всего в жизни я ценю людей…

«Надо принять свои 60 лет и уметь радоваться возрасту — быть счастливой, активной, с горящими глазами. Такое отношение к жизни и будет продлением молодости…