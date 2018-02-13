Дума софинансирует ремонт домов и подключение к воде

Кто может получить деньги от города на подключение к водопроводу? Почему сейчас самое время создавать общества владельцев квартир? Вернутся ли в Рижский зоопарк слоны? Зачем оппозиция в думе затягивает решение вопросов?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис АМЕРИКС и депутаты Рижской думы Михаил КАМЕНЕЦКИЙ и Андрей КОЗЛОВ.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Живу в Болдерае в частном доме. В 100 метрах от моего забора проложили водопроводные трубы. Могу ли я подключиться к ним?

Кирилл

Андрис АМЕРИКС: Да. Начиная с нынешнего года реализуется новая программа Рижской думы по софинансированию подключения к магистральным сетям водоснабжения и канализации домов в Марупе (той ее части, которая относится к Риге), Катлакалнса и Болдераи. Хорошо, что нам удалось на европейские деньги провести в эти три окрестности магистральные сети водоснабжения и канализации (проложено 90 километров труб!), что теперь позволяет думе выделить деньги из городского бюджета на софинансирование индивидуального подключения к ним.

Рижская дума готова в соответствии со своей программой выделить 50-процентное софинансирование тем, кто готов подключиться к общей системе. На эти цели в бюджете предусмотрено до миллиона евро. По нашим подсчетам, речь идет примерно о 2000 домов. Каждое домохозяйство может получить до 1700 евро, что немало. Дума готова полностью оплатить эту услугу инвалидам I и II групп, малоимущим и нуждающимся. Так что обращайтесь в Rīgas Ūdens.

К централизованной системе водоснабжения и канализации подключается и Вецмилгравис. Сейчас около 2000 здешних клиентов обслуживают предприятие по производству шпрот, и, учитывая риски, дума создает альтернативу.

Андрей КОЗЛОВ: Система водопровода и канализации в Риге на 95 процентов — наследие советского времени. Конечно, она нуждается в ремонте и крупных капиталовложениях, и дума многое делает для того, чтобы ее модернизировать. Уже сегодня 98 процентов рижан имеют возможность подключиться к централизованной системе, и это очень хороший показатель.

В ближайшие 1,5 года на европейские деньги будет проведен магистральный водопровод в Берги, Бебербеки и северную часть Иманты. После чего жители этих окрестностей также получат право на 50-процентное софинансирование индивидуального подключения.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Это очень важная программа, в том числе с экологической точки зрения, ведь раньше жильцы частных домов были вынуждены оборудовать индивидуальную спицу, а канализация уходила в грунтовые воды. Теперь же у города появилась возможность увеличить доступность одной из основных коммунальных услуг.

Очень важно то, что все эти мероприятия напрямую связаны с улучшением качества воды. Ведь качество воды — один из главных критериев качества жизни. Поэтому остается только удивляться тому, что отдельные политики ужасаются при виде любой ямы в городе, утверждая, что это создает неудобства. Неужели непонятно, что ради блага людей их можно потерпеть?

Получили счет в 516 евро за ливневую канализацию. Что это за сумма такая? Опять новые поборы!

Максим

Андрис АМЕРИКС: Хочу подчеркнуть, что плата за пользование ливневой канализацией введена не Рижской думой, а Кабинетом министров, который принял соответствующие правила.

Зачем правительство это сделало? Возьмем, к примеру, полностью заасфальтированную автостоянку, не имеющую ливневой канализации. В таком случае дождевая вода с этой площадки попадает в систему бытовой канализации, а затем на очистные сооружения. Это дополнительные объемы, которые кто-то должен оплачивать. Ранее они не учитывались, и получалось, что за тех, у кого ливневой канализации нет, платили все рижане. Это несправедливо.

В Риге около 1500 таких клиентов (а всего у Rīgas Ūdens их около 150 000), в основном юридические лица. Согласно правилам Кабинета министров, Rīgas Ūdens и выставляет им счета. Сумму можно платить не сразу, а разделить на год и выплатить до 1 февраля 2019 года. Пени применяться не будут. Кстати, тарифы на воду утверждаются также на уровне государства, этим занимается регулятор.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Определенные политические силы пытаются политизировать любую проблему, и необходимость оплачивать ливневую канализацию не стала исключением. Обвинять Рижскую думу во всех грехах — это уже фирменный стиль некоторых партий, которые не дают себе труда разобраться в ситуации. Еще раз хочу обратить внимание рижан на то, что у этой проблемы нет никакой политической подоплеки и что мы только выполняем постановление правительства, которое относится ко всей стране…

Перед выборами вы говорили, что дума будет помогать рижанам реновировать дома. Когда перейдете от слов к делу?

Р. АРХИПОВ

Андрис АМЕРИКС: Уже давно перешли! На прошлой неделе финансовый комитет думы утвердил состав комиссии по софинансированию ремонта жилых домов. Так что те, кто создал общества владельцев квартир, имеют полное право обращаться за деньгами…

Хорошая идея, чтобы зоопарк работал допоздна. Сходили всей семьей: и дешевле, и очень интересно!

Семья ГАВРИЛОВЫХ

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Да, инициатива зоопарка пришлась по душе многим рижанам. На «Ночи в зоопарке» было продано 22 000 билетов. Сотрудники зоопарка уже не раз демонстрировали творческий подход к привлечению посетителей.

С удовольствием сообщаю, что в зоопарке реализуется новый крупный проект, который сделает его еще популярнее среди рижан и гостей столицы. На территории в 3000 квадратных метров расположится «Уголок саванны», где в условиях, близких к природным, будут находиться экзотические животные: обезьяны, зебры, сурикаты. Комфортабельный современный дом для жирафов уже построен, а следующим логичным шагом станет строительство слоновника. По европейскими нормам, чтобы вернуть в Ригу слонов, им нужно обеспечить соответствующие условия.

В Риге прижилась прекрасная традиция, когда люди или юридические лица выделяют средства на содержание того или иного животного. Уверен, что найдутся те, кто проявит готовность принять участие в судьбе слонов, когда их привезут в Ригу…

Мне кажется или дума действительно очень много заседает; то обычные заседания, то чрезвычайные?

Алла

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Так и есть. Оппозиция намеренно затягивает решение вопросов. Юта Стрике, похоже, даже гордится тем, что может помешать работе. Например, мы предлагали внести два вопроса, имеющих точные сроки решения, в повестку дня заседания думы. Для этого нужно две трети голосов, и оппозиция, как всегда без объяснения причин, не поддержала предложение.

Вопросы пришлось рассматривать на чрезвычайном заседании, и сейчас оппозиция возмущается: почему их нельзя было решить на обычном заседании? Конечно, можно и нужно. Именно это мы и предлагали. А потом оппозиция все перевернула с ног на голову. Она все чаще прибегает к искажению фактов при общении с избирателями. Так и живем…