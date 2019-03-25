В парке Кронвальда, у канала около здания администрации Рижского порта можно увидеть симпатичный чугунный маяк. Немногие знают, что в XIX веке он стоял на дамбе на Мангальсале и встречал суда, входящие в Рижский порт.

Магнусгольмская дамба

История маяка уходит в 1850-е. В это время по указу царя Николая I начинается строительство дамбы на полуострове Магнусгольм — нынешней Мангальсале. Ходом дел в стратегически важном районе интересовался и следующий император — Александр II. В 1856 году он побывал на Магнусгольмском молу. Сегодня об этом напоминают старинные валуны с надписями — «царские камни».

От костров до фонарей

У маяка на противоположном берегу Даугавы, в Даугавгриве, более богатая биография. Первые сведения о нем относятся еще к XVI веку. При Петре I в 1721 году, когда была проведена опись всех российских маяков, на его вершине зажигали огонь. С 1788 года огонь стали разводить на платформе, пристроенной к маяку. В годы войны с Наполеоном — в 1812-м, когда большинство рижских форштадтов были сожжены, Болдерая, а вместе с ней и маяк не пострадали. Но это не уберегло его от сноса: новые времена требовали новых решений. Взамен старой башни построили новую — тоже деревянную, но более высокую и массивную. А вместо костра там появились масляные фонари. На улицы Риги новый способ освещения пришел спустя годы.

Деревянные, чугунные, железобетонные…

В 1865 году на месте деревянного маяка строится чугунный, а в 1921 году ему на смену приходит железобетон. Железобетонный цилиндрический маяк высотой в 35 метров и сегодня высится на молу Даугавгривы, хотя эта постройка уже более поздняя — советского времени.

Эра автоматики

Маяк не только неоднократно перестраивали, но и взрывали — по стратегическим соображениям. И в 1850-е, во время Крымской войны, и в Первую и Вторую мировые. В 1944-м башню взорвали отступающие подразделения вермахта. Уже через год появился новый маяк — деревянный, временный, а в 1957-м — железобетонный. Тот, который и сегодня освещает путь судам.

В советские годы тут постоянно дежурил смотритель, сегодня он бывает по мере надобности. Все работает автоматически. В том числе лампа, включаемая с наступлением темноты.

Зимняя гавань Риги

Даугава не раз меняла русло, а нынешние очертания устье приобрело в середине XIX столетия, когда напротив укреплений Усть-Двинска (Даугавгривы) вырос мол Магнусгольма. С того времени и можно говорить о морских воротах Риги.

Впрочем, и после этого еще несколько десятилетий главным зимним портом города оставалась Болдерая, а не Рига. Рижский порт замерзал, и зимой суда приходили в Болдераю. Там товар грузили на телеги, потом доставляли в город.

— Первый железнодорожный мост через Даугаву в 1870-е был построен как раз для того, чтобы товары из Болдераи было проще перевезти в Ригу, — рассказывает краевед, член общественной организации Bolderājas Grupa Владимир Якушонок. — А уже позднее поезда пошли по этому мосту на Рижское взморье и в Тукумс. Кстати, для строительства и финансирования моста было создано Рижско-Болдерайское железнодорожное общество.

Вскоре значение Болдераи как главного зимнего порта утрачивается: у Риги появляются первые ледоколы, и суда могут идти в главную гавань города.

А возле маяка… тюрьма

Болдерайские краеведы собрали немало интересного и о маяке. Когда-то рядом с ним был… острог. Об этом пишет известный этнограф и краевед Иоганн Кристоф Бротце. Рисунков острога он не оставил, но нарисовал орудия пыток, которые там применялись.

— Кого содержали в остроге, можно лишь гадать, — продолжает Якушонок. — Возможно, это была тюрьма Динамюндской крепости, располагавшейся по соседству…

Минные заграждения

Во время Первой мировой войны морские ворота были перегорожены минными заграждениями и бонами, чтобы не пропустить вражеские подводные лодки и катера. Об этом рассказывает военный морской историк Юрий Мелконов. А сегодня, по его словам, суда, заходящие в Рижский порт, ориентируются не только по береговым огням на Даугавгриве и на Мангальсале, но и по прожектору, который находится в Вецмилгрависе — на звоннице Белой церкви в Ринужи.

— Все вместе эти береговые огни и маяки и представляют навигационную систему для входа в Рижский порт…

Церковь-маяк

Сама Ринужская церковь не только старейшее сооружение Вецмилгрависа, датируемое XVIII веком, — немного в мире найдется храмов, одновременно являющихся и маяками.

Как реставрировали маяк

…А старинный маяк на Мангальсале был снят в 2000-м. В этих работах участвовал и Владимир Якушонок:

— Финансировал реконструкцию Рижский порт, руководил — художник Дзинтарс Зилгавис. Чугунный маяк краном перевезли с Мангальсалы в Болдераю. Там мы его реставрировали — прямо на молу. Работали втроем. Большую часть чугуна пришлось заново отливать…

Достопримечательностью больше

Затем восстановленный маяк, или, как его называют специалисты, береговой огонь, переехал на новое место — в парк Кронвальда, у городского канала рядом со зданием администрации Рижского порта. Теперь он среди самых необычных достопримечательностей города. Как, впрочем, и рижские морские ворота. Они хранят еще немало историй. Но это тема отдельного рассказа…

Илья ДИМЕНШТЕЙН.

«Несколько десятилетий главным зимним портом города оставалась Болдерая, а не Рига. Рижский порт замерзал, и зимой суда приходили в Болдераю. Там товар грузили на телеги, а потом доставляли в город.

ФОТО С ПОДПИСЯМИ: https://www.riga.lv/ru/news/neizvestnoe-o-rige-morskie-vorota-goroda?16486