1 Ответов к СКАЗКА — БЫЛЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК

Пошли мы как-то с моей кнопочкой-доченькой гулять в парк. Погода была хорошая, светило солнышко, на деревьях пели птички.

Идём мы по аллее, беседуем.

— Папочка, а где карусели? — вдруг спрашивает Алечка.

— А вон собачка, — затеял я игру, — давай у неё спросим!

Подходим, Алечка и говорит:

— Собачка, собачка, скажи, пожалуйста, а где тут карусели?

Собачка заглянула нам в глаза, завиляла хвостом, но ничего не сказала. Собачка не умела разговаривать по-человечески.

Идём дальше, видим: воробей по дорожке прыгает.

Алечка спрашивает:

— Воробушек, воробушек, скажи, пожалуйста, а где тут карусели?

Воробушек в ответ поклевал асфальт, вспорхнул и улетел. Не умел воробушек разговаривать по-человечески.

Идём дальше, навстречу — тётенька. Алечка спрашивает:

— Тётенька, тётенька, скажите, пожалуйста, а где тут карусели?

— Pasaaki latviski, tad atbildeessu! — ответила тётенька.

Тётенька тоже не умела разговаривать по-человечески.

Эта сказочка приключилась с нами лет пятнадцать назад.

Растут наши дети, меняются деньги, досрочно умирают люди, всё чаще, и только тётеньки эти не меняются, время над ними не властно. Этакие латышские шапокляки.

***

Вчера гулял со своим лабрадором Роденом.

Навстречу, со своей собакой, Борис. Мы изредка встречаемся на «собачьих» тропах. Они выгуливают свою даму по очереди с женой, Светланой.

Спрашиваю:

— А где Светлана?

— Дома, сегодня моя очередь.

Я, после паузы:

— Мою жену тоже Ольга зовут.

Сознание моё — крайне вредная штуковина. Оно считает, что мои действия оправданны, поведение безобидно, шутки смешны.

— Почему «тоже»? — «не догнал» Борис, — ведь мою зовут Светлана.

— Вы кто по национальности? — задаю вопрос, наперёд зная ответ.

— Еврей.

— Вот и я — тоже еврей, — говорю, выделяя слово «тоже».

— И что?

— А то, что мы оба евреи и у нас у обоих русские жёны.

И только тут Борис, наконец, улыбнулся.

***

К чему это я? Сто лет назад такие браки и представить-то было трудно. Тора запрещает евреям смешанные браки, и религия брала своё.

Сегодня мы живём в светском обществе, к религии относимся терпимо и не особо считаемся с её запретами. Мы и постимся невнятно, и в церковь ходим необязательно, и Божьи заповеди игнорируем.

Но мы меняемся. Меняемся — и способны любить, и умеем дружить, и у нас получаются красивые, неглупые дети.

Тётеньки, пора меняться и вам!

Сто лет назад на улицах жалобно пели сироты:

— Тётеньки, дяденьки,

Пожалейте голодного,

Пожалейте холодного,

У меня, сиротиночки, папы-мамоньки нет!

Честное слово, сегодня и мне иногда хочется усесться под нашим государственным флагом и запричитать:

— Тётеньки, дяденьки,

Пожалейте голодное,

Пожалейте холодное,

Государство бесхозное, но родное своё!

Врезка

Сто лет назад такие браки и представить-то было трудно. Тора запрещает евреям смешанные браки…

или

Честное слово, сегодня и мне иногда хочется усесться под нашим государственным флагом и запричитать…

Похожие публикации