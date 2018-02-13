Город строит путепровод и заботится о юных рижанах

Какая судьба ждет Даугавгривский пляж? Когда не будет пробок у железнодорожного переезда на Саркандаугаве? Какие льготы положены многодетным семьям? Где в Риге можно покататься на коньках и лыжах?

На самые актуальные вопросы читателей «Субботы» отвечают вице-мэр Риги Андрис Америкс и депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Живу в Болдерае. В последнее время идут разговоры о том, что наш любимый пляж закроют. Говорят, он будет засыпан песком, который вынут из реки при углублении акватории порта. Нельзя этого допускать! Вспомним кучи песка возле Вантового моста…

Вячеслав ТИХОМИРОВ.

Андрис Америкс: О пляже в Болдерае сейчас действительно много говорят в социальных сетях. Со всей ответственностью заявляю: это буря в стакане воды.

Согласно недавно утвержденному территориальному планированию и Даугавгривский пляж, и Западный мол в Болдерае по-прежнему будут открыты для посещения. Конечно, никакой свалки стройматериалов, как уверяют некоторые, там не будет. Не будет и куч песка.

Проект, который предусматривал углубление фарватера и, соответственно, выемку больших объемов песка, сейчас для Рижского порта неактуален, и в обозримом будущем к этому проекту никто возвращаться не собирается.

Такие планы были, и тогда речь шла о том, чтобы временно разместить вынутый со дна реки песок на берегу недалеко от Западного мола. Но нужно отметить, что природоохранные учреждения выдвинули строгие требования, которые необходимо было бы соблюдать при реализации этого проекта. Из-за временного размещения песка на берегу не должны были измениться рельеф берега, доступность пляжа. Так что даже если бы этот проект был реализован, переживать о судьбе пляжа не стоило бы — никакой опасности для него проект не представлял.

Михаил Каменецкий: Люди, которые беспокоятся о сохранности природы, конечно, вызывают уважение. Но прежде чем поднимать шум, все-таки нужно ознакомиться с фактами. А они таковы: никто не собирается складывать песок на пляж. Так что нет повода для волнения и уж тем более для политизации темы. К сожалению, создание «сенсаций» на пустом месте становится все более популярным приемом, который используется для борьбы с политическими оппонентами. Главное — поднять шум, обрушиться на нас с обвинениями. А там можно и приписать себе заслуги в наведении порядка, а если не получится, то, как говорится, осадок останется. На это и рассчитывают сторонники новой политической «культуры».

Уже давно обсуждается строительство путепровода через железнодорожные пути на проспекте Виестура. Из-за закрытого шлагбаума там постоянно возникают пробки. Внесите, пожалуйста, ясность: будет ли строиться путепровод, и если да, то когда?

Игорь Петрович.

Андрис Америкс: Строительство путепровода через железнодорожные пути Рига — Скулте, который соединит проспект Виестура и улицу Твайка, планируется начать в конце нынешнего или начале следующего года. В настоящее время идет работа над проектом. Планируется, что уже через два года мост будет готов, и тогда пробки на железнодорожном переезде уйдут в прошлое.

Михаил Каменецкий: На Саркандаугаве намечены большие изменения в плане транспорта. Это проект, нацеленный на будущее. Важно наладить удобное сообщение по направлению к Рижскому порту, чтобы грузовой транспорт попадал туда без задержек, не мешал движению легковых автомобилей и по возможности не беспокоил жителей района. Для этого планируется основной поток транспорта направить по улице Твайка, которую в рамках второй очереди проекта предполагается сделать четырехполосной, то есть расширить вдвое.

Завершающим этапом станет реконструкция Саркандаугавского моста. Важно, что этот крупный инфраструктурный проект осуществляется при европейском софинансировании. Когда все работы будут закончены, преобразится целый район Риги.

В нашей семье трое детей. Какие льготы нам положены от города? Как их получить?

Семья СЕРОВЫХ.

Андрис Америкс: Мы хорошо понимаем, какой это труд — воспитывать детей, поэтому Рижская дума предусмотрела целый ряд скидок для тех семей, в которых растут трое и больше детей. Так, они освобождаются от платы за посещение кружков по интересам, которые проводятся в спортивных, музыкальных и художественных школах самоуправления.

С 2017 года дети из многодетных семей в дошкольных учреждениях самоуправления получают бесплатное питание: завтрак, обед и полдник. Эта льгота распространяется и на частные садики. Важно и то, что никаких дополнительных документов родителям подавать не надо.

Многодетным семьям полагаются и льготы по налогу на недвижимость, а также скидка на проезд в общественном транспорте в размере 60 процентов стоимости проездного билета на месяц полагается одному из задекларированных и проживающих в Риге многодетных родителей, воспитывающих от трех до пяти детей. Если же детей в семье шесть и более, проезд в общественном транспорте для обоих родителей бесплатный.

Андрей Козлов: Уточню, что многодетной считается семья, в которой воспитываются трое и более детей, в том числе приемных. Льготы распространяются на семьи с детьми до 18 лет, а если они учатся на дневном отделении училища, техникума или вуза, то до 24 лет. Важное условие: один из родителей и все дети должны быть задекларированы по одному адресу на территории Риги. За консультацией советуем обращаться в социальный отдел, где вам все расскажут.

На этой неделе, по прогнозам, в Ригу придет зима. Про каток возле Дома конгрессов мы знаем. Работает, спасибо. Но не ехать же в центр из района! Где еще в Риге можно покататься на коньках и лыжах?

Максим.

Андрей Козлов: В новом спортивном комплексе возле 84-й рижской средней школы на ул. Лиелвардес, 141, открылся каток с искусственным льдом. При нем работает пункт проката инвентаря. Нужно только иметь в виду, что на льду проводятся различные спортивные мероприятия. Так что, собираясь покататься, стоит сначала навести справки о времени работы. Это можно сделать на страничке 84-й школы в Facebook.

Лыжная трасса возле этой школы работает каждый день с 9.00 до 21.00. Рижане и гости столицы могут покататься на лыжах и в парке зимнего спорта и активного отдыха на бульваре Узварас в Пардаугаве, а также на Луцавсале. Еще одна городская лыжная трасса находится в Анниньмуйже. Так что, как видите, условия для занятий зимними видами спорта есть в разных районах столицы. Работу катков и лыжных трасс в столице обеспечивает Рижская дума. Вся информация о работе и адреса — на сайте

www.rigaslepo.lv

«С 2017 года дети из многодетных семей в дошкольных учреждениях самоуправления получают бесплатное питание: завтрак, обед и полдник. Эта льгота распространяется и на частные садики. Важно и то, что никаких дополнительных документов родителям подавать не надо.

www.rigaslepo.lv