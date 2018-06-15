«СУББОТА» побывала на олимпийских объектах города, нашла на курорте балтийский след, покорила Розу Пик и подружилась с йети

Что вы знаете о Сочи? То, что это морской курорт на юге России, где в ассортименте предлагаются «темные ночи» и «коньячок под шашлычок»? Разочарую: ваша информация безнадежно устарела!

Сочинские ночи расцвечены огнями ресторанов, отелей, бутиков, казино так ярко, что с наступлением темноты город напоминает гигантскую елочную гирлянду. На смену незатейливому шашлычку сюда пришла высокая кухня. А главное — курорт перестал быть лишь морским, поскольку сегодня он предлагает туристу не только пляжный зонтик, а отдых высочайшего класса на любой вкус.

Елена СМЕХОВА

Я оказалась в Сочи в хорошей компании: одновременно со мной на курорте находились президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Правда, у них была своя программа, а у меня своя, которую подготовили международный аэропорт «Сочи» и департамент курорта «Роза Хутор». Скажу честно: моя программа была настолько насыщенной и яркой, что ни на какую другую я ее не променяла бы.

Южная столица России

Филологи могут долго спорить, от какого слова произошло название курорта: от турецкого «соча», французского «соче», адыгейского «шача» или византийского «сахи». Но так или иначе, в начале XIX века эта местность с непривычным для русского уха названием Сочи перешла под покровительство России.

С тех пор Сочи знавал разные времена. В XX веке он успел побывать и сталинским фаворитом, и городом-госпиталем в Великую Отечественную, и всесоюзной здравницей, отдохнуть в которой мечтал каждый гражданин СССР. Сегодня Сочи называют южной столицей России, и это не просто красивая фраза.

Грандиозно проведенная зимняя Олимпиада ‘2014 разделила жизнь курорта на «до» и «после», возродив интерес к его уникальным природно-климатическим условиям. Причем не только у россиян, но и у гостей из всех уголков земного шара.

Итоги этих перемен поражают. Дороги в Сочи напоминают автобаны Германии: поставь на капот чашечку дымящегося кофе — ни капли не прольется. Горы прорезаны тоннелями, стены которых ежедневно моют шампунем, как тротуары в Швейцарии. Отели самых известных мировых сетей сверкают зеркальными окнами, отражая море и небо. Рестораны радуют великолепной кухней и безукоризненным сервисом. А турист может выбрать отдых не только на море, но и в горах: горнолыжные трассы и инфраструктура не только не уступают европейским аналогам, но и превосходят многие из них.

«Роза Хутор»: горы и море

Самый востребованный олимпийский объект — это горнолыжный центр «Роза Хутор» вблизи Красной Поляны. Маркетологи изначально делали на него большие ставки и не ошиблись. Говорят, что перед Олимпиадой сюда было вложено более двух миллиардов евро. Поверьте, это заметно, причем виден каждый цент, вложенный в развитие курорта!

«Роза Хутор» предлагает любителям лыж более 40 трасс различной сложности — как для профи, так и для «чайников», самые современные снежные пушки, 28 подъемников. А еще прекрасные гостиницы, шале, рестораны, бары, бутики, конференц-залы, не говоря уже о сказочных видах и панорамах окрестностей.

Если вы думаете, что сюда стоит приезжать только зимой, то глубоко ошибаетесь. Летом на курорте «Роза Хутор» вас ждет не менее прекрасный отдых. Можно сполна насладиться лечебным воздухом, увидеть невероятную красоту гор, утопающих в зелени, посетить хаски-кемпинг, где живут добрые собаки с голубыми глазами, покататься на сегвее или велосипеде, пройти горными тропами, подняться на подъемнике к самой высокой точке — Роза Пик (2320 м), познакомиться там с гигантским йети и даже сфотографироваться с ним на добрую память.

А как же море, спросите вы? Море от вас никуда не денется!

Только представьте: вы проснулись с видом на заснеженные горные вершины, а днем уже лежите в шезлонге на черноморском берегу и наблюдаете, как плещутся дельфины. Картина кажется нереальной (между горами и морем — более 70 км!), но курорт «Роза Хутор» предоставляет своим гостям возможность купаться каждый день. Летом для них организован бесплатный трансфер на пляж «Роза Хутор», расположенный на берегу Имеретинской бухты: с бесплатными лежаками, зонтами, полотенцами, удобными раздевалками.

Поплавайте в чистом море, позагорайте на пляже, размеренно прогуляйтесь по набережной, а вечером снова отправляйтесь в горную сказку.

Олимпийский парк

Разумеется, «Роза Хутор» не единственный объект, приуроченный к Олимпиаде и изменивший лицо курорта до неузнаваемости. В число мест must-see входит знаменитый Олимпийский парк, расположенный в Адлере. На его территории находятся такие объекты, как стадион «Фишт», где проходили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года, дворец зимнего спорта «Айсберг», принявший во время Игр соревнования по фигурному катанию, Большой ледовый дворец, конькобежный центр «Адлер-арена», керлинговый центр «Ледяной куб». Вблизи все это выглядит куда масштабнее, чем по телевизору.

Как сложилась судьба этих объектов после Олимпиады? Вопреки прогнозам скептиков, они не простаивают: все площадки Олимпийского парка плотно заняты, здесь проводятся спортивные турниры регионального и федерального значения, включая легендарную«Формулу-1». Ну а сейчас, когда Сочи готовится принять чемпионат мира по футболу, жизнь здесь просто бьет ключом.

Очень советую приехать в Олимпийский парк вечером, когда здесь начинает работать фонтан «Чаша олимпийского огня», похожий не столько на чашу, сколько на Жар-птицу, прилетевшую из русских сказок.

Зрелище совершенно завораживающее: звучит музыка, под которую на высоту 70 м взлетают гигантские струи воды, окрашенные разноцветными огнями. Фонтан превращается в огромный фейерверк, на поверхности воды появляются мерцающие звезды, и кажется, что вся эта бурлящая конструкция — продолжение ночного неба с ярким северным сиянием. Смотреть на шоу, сотканное из воды, музыки и огней, можно бесконечно!

А если вы приедете на отдых с детьми, им наверняка понравится примыкающий к Олимпийскому Сочи-парк с потрясающими аттракционами. Эта маленькая волшебная страна — настоящий Диснейленд, только русский.

Прогулка под облаками

Для тех, кто любит экстрим, в Сочи столько развлечений, что голова идет кругом. При этом я вовсе не имею в виду серфинг, дайвинг, альпинизм и прочий общеизвестный спортивный досуг. Курорт предлагает вам нечто покруче!

В 2014 году здесь появился собственный, сразу ставший лучшим в мире скайпарк AJ Hackett Sochi, где можно прогуляться на уровне облаков, прыгнуть в пропасть, имея в качестве страховки лишь тонкий трос, покататься на качелях над ущельем, промчаться с головокружительной скоростью на zip line от скалы до скалы… Не удивительно, что сегодня эта империя фантастических приключений и зашкаливающего адреналина привлекает в Сочи смельчаков со всего мира.

Скайпарк создан по проекту Алана Хаккета, новозеландского бизнесмена, большого оригинала и экстремала, в свое время прыгнувшего с Эйфелевой башни. До сочинского проекта он создал подобные сооружения в Китае и Сингапуре, Австралии и Новой Зеландии. Но как признается сам Хаккет, сочинский скайпарк — его любимое детище.

Несомненная гордость скайпарка — подвесной мост. Он настолько уникален, что претендует на включение в Книгу рекордов Гиннеса. Протяженность моста — 520 м, из которых 439 м пролегают над пропастью. Высота над ущелью и дорогой — 218 м. С обеих сторон мост закрыт сеткой-рабицей, а пол выполнен из ячеистых панелей. Признаюсь: когда я ступала на него, у меня дрожали колени, а первые 20-30 метров я прошла с закрытыми глазами.

На самом деле бояться не надо! Хрупким это сооружение выглядит только на первый взгляд. Мост удерживают тросы весом 700 тонн, а спроектирован он так, что способен выдержать 9-балльное землетрясение и одновременное пребывание на нем до 3000 человек.

О чём говорят сочинцы

Вы не фанат экстрима? Тогда вам подойдет идиллический отдых на дикой природе. Например, можно отправиться высоко в горы на местные фермы, занимающиеся выпуском экологической продукции, или посетить чайные плантации. Полюбоваться горными водопадами и реками, самшитовыми лесами и садами мушмулы, таинственными пещерами и голубыми озерами… В агентстве «Автородина» у вас примут заказ на поездку в любой уголок края, который только придет вам в голову, и с комфортом домчат туда на российских внедорожниках УАЗ Patriot — гордости российского автопрома. Это не машины, а звери! А потому незабываемые впечатления гарантированы.

Если есть желание и позволяют финансы, загляните в новое роскошное «Казино Сочи», напоминающее дворец и созданное в лучших традициях Лас-Вегаса. Прогуляйтесь по центру, съездите на Имеретинку или в Хосту. Закройте глаза, вздохните и задержите дыхание, чтобы ощутить свежий бриз, дующий днем с моря, а вечером с гор. И непременно поговорите с коренными сочинцами за жизнь.

Люди здесь чудесные — такие же солнечные, как и город, в котором они живут. За время моего пребывания в Сочи мне довелось пообщаться не только с местными жителями, но и с теми, кто «понаехал» сюда перед Олимпиадой из разных уголков России: Москвы, Волгограда, Мурманска, Петербурга, Ижевска, Новосибирска. Приехали строить город, готовить его к Играм — и остались здесь навсегда. Любопытно, но практически каждый рассказ сочинца (неважно, коренного или вновь прибывшего) начинался словами: «Ничего этого раньше не было, а теперь — смотрите, стало!»

Наверное, фраза «Раньше не было, а теперь — смотрите!» могла бы стать девизом курорта, который стремительно набирает обороты, и великой России, которая поднимается на наших глазах.

P.S. «СУББОТА» благодарит Сочи за теплый прием. Отдельное спасибо — представителю международного аэропорта «Сочи» Марии ГОЛОВАЧЕВОЙ.

(врезка 1)

«Дороги в Сочи напоминают автобаны Германии: поставь на капот чашечку дымящегося кофе — ни капли не прольется. Горы прорезаны тоннелями, стены которых ежедневно моют шампунем, как тротуары в Швейцарии. Отели самых известных мировых сетей сверкают зеркальными окнами, отражая море и небо.

(врезка 2)

«Только представьте: вы проснулись с видом на заснеженные горные вершины, а днем уже лежите в шезлонге на черноморском берегу и наблюдаете, как плещутся дельфины. Картина кажется нереальной (между горами и морем — более 70 км!), но курорт «Роза Хутор» предоставляет гостям такую возможность.

(подверстка 1)

Куда и как добраться?

В Сочи из Риги летают прямые рейсы. Время в пути — три часа.

V Масштабы Сочи вас удивят. Город протянулся на 150 км (это не опечатка!) Так называемый Большой Сочи включает исторический город и уже слившиеся с ним соседние населенные пункты Хостинского, Адлерского и Лазаревского районов. Не пугайтесь! Транспортное сообщение здесь отличное.

V Скайпарк. Есть варианты платные и бесплатные. За деньги в любое время дня можно доехать на автобусе №131 либо №105. Выходить на остановке «Форелевое хозяйство», откуда стартуют бесплатные трансферы парка. Бесплатно в скайпарк ходят фирменные маршрутки от Адлерского ж/д вокзала.

V «Роза Хутор». По маршруту Сочи — «Роза Хутор» курсирует новенький скоростной поезд «Ласточка». Путешествие займет 40 минут. От Сочинского железнодорожного вокзала через каждые 20 минут идут городские автобусы №105, №105 «с». Ехать около двух часов.

V Олимпийский парк. К вашим услугам — скоростной поезд «Ласточка», многочисленные маршрутки, автобусы.

V Аэропорт. Самолет из Риги в Сочи прилетает ночью и назад улетает тоже ночью. Ночного общественного транспорта, к сожалению, в городе нет. Выход один — такси. Цена — 1000-1200 руб. (15-17 евро).

(подверстка 2)

Несколько цифр

Что можно сделать за пять лет?

Не секрет, что на момент, когда Россия вступила в борьбу за проведение Олимпиады в Сочи, имея в конкурентах Австрию и Корею, на курорте для проведения столь масштабного мероприятия не было ничего, кроме аэропорта. Все остальное построено с нуля за пять лет. Что же успели за это время?

* За пять лет в Сочи были построены более 360 километров дорог и более 200 километров железнодорожного полотна.

* Город, прежде задыхавшийся от пробок, теперь полностью от них избавлен благодаря новым магистралям: Адлер — «Альпика-Сервис», «Обход Сочи» и пр.

* К Олимпийским играм на курорте построено более 60 объектов культуры, спорта, образования и здравоохранения. Гостиничный фонд города вырос вдвое!

* Специалисты подсчитали, что при иных обстоятельствах на выполнение такого объема работ понадобилось бы 52 года. Выполнить за пять лет то, на что требовалось полвека, — это уникальный результат!

(подверстка 3)

Ну и ну!

Балтийский след

«СУББОТА» отыскала в Сочи балтийский след! Все началось с того, что я спросила, откуда взялось название «Роза Хутор», поскольку хутора — это исконно балтийское ноу-хау.

Гид пояснила, что в позапрошлом веке, при Николае Освободителе, в этой местности стали раздавать землю всем желающим. Одними из первых претендентов оказались наши братья-эстонцы, которые приехали сюда несколькими семьями и основали поселение под названием Эстосадок. Однако один эстонец по имени Адам Роза не пожелал жить с земляками и поселился поодаль, на отшибе, основав в горах свой хутор.

Судьбы этих отважных переселенцев из Балтии затерялись в истории, но с той поры и по сей день в Сочи существуют эстонские названия: «Роза Хутор» и Эстосадок.

(подверстка 4)

С 2014 года поток отдыхающих в Сочи неуклонно растет и сегодня перевалил за семь миллионов в год. Для сравнения: в лучшие советские годы он едва достигал пяти миллионов человек.