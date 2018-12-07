Наша семья покупает молоко и сметану на Центральном рынке. Пришли туда недавно и были неприятно удивлены: в молочном павильоне больше нет молочки. Почему? Что случилось?
Н. ПРИХОДЬКО.
— Молочный павильон закрылся потому, что ему необходим косметический ремонт. Сейчас туда временно переехали рыбники. Когда рыбный павильон будет реконструирован и туда обратно «переплывет» вся рыбная продукция, тогда-то и начнется ремонт молочного павильона, куда по окончании ремонта вернутся молочники.
Это вовсе не означает, что молочных продуктов на рынке больше нет. На время этой рокировки каждому торговцу предложена помощь в подборе временного места торговли.
Кто считается нуждающимся?
Семью моей соседки признали нуждающейся, и теперь у нее есть разные льготы. Я живу не богаче ее. Могу ли я претендовать на статус нуждающейся? Кому он присваивается?
Татьяна Д., Рига.
— В Риге статус нуждающейся семьи (лица) присваивается в том случае, если средние доходы на каждого члена семьи за последние три месяца не превышали 128,06 евро и нет накоплений, ценных бумаг или недвижимости, за исключением единственного жилья, а также движимого имущества, которое нельзя взыскать по исполнительному листу.
Как бороться с соседом-нарушителем?
В квартиру над нами въехал очень активный сосед. С утра до ночи жужжит дрель, постоянно что-то штробят и приколачивают. Недавно он похвастался, что расширяет комнату за счет несущей стены. Но это уже ни в какие ворота! Под угрозой весь дом! Куда жаловаться?
Р. С.
— Справиться с нарушителем можно. Если вы считаете, что в соседней квартире идет незаконное строительство или перестройка, выполняемая без согласования с властями, вы должны пожаловаться в Стройуправу. Одна из главных функций Стройуправы — контроль над строительством. Инспектора проверят квартиру и примут решение о наказании нарушителя.
«Скорая помощь» подорожала?
Соседка рассказала мне, что с нового года подорожают услуги «скорой помощи» и что теперь она будет приезжать не всегда, а только тогда, когда сочтет вызов обоснованным. А иначе — штраф. Скажите, неужели это правда?
Анна БОЛЬШАКОВА.
— Правительство приняло решение повысить плату за необоснованный вызов «скорой помощи». Вместо 40,14 евро теперь нужно будет платить 56,56 евро. Повысились цены и на другие платные услуги службы неотложной медицинской помощи — например, на дежурство бригад на массовых мероприятиях.
На своей странице https://www.facebook.com/NMPdienests/
Facebook медики объяснили, в каких ситуациях «скорую помощь» нужно вызывать не раздумывая:
* человек находится без сознания;
* сильное кровотечение;
* сильная травма (авария, пожар, электротравма);
* резкая боль в груди;
* возможные симптомы инсульта: человек не может улыбнуться, поднять руку, ответить.
В этих случаях за вызов бригады никакой оплаты не потребуют. В случае если диспетчер «скорой помощи» посчитает вызов необоснованным, он предложит выбор: или выслать бригаду платно, или не высылать ее. О том, что он пользуется платной услугой, пациент должен быть проинформирован.
Как получить перерасчёт за тепло?
В нашем доме тепло было подключено в октябре, но в некоторых квартирах батареи оставались холодными вплоть до начала ноября. Могут ли жильцы этих квартир потребовать у домоуправления перерасчета за тепло, которого они в действительности не получали? Как это сделать?
Илма.
— Если дом подключен к отоплению и общедомовой счетчик тепла ведет подсчет поставленной дому теплоэнергии, то владельцы квартир должны полностью рассчитаться с поставщиком услуги или управляющим (если договор с поставщиком услуг от имени общности владельцев квартир заключил управляющий).
Однако если часть квартир по техническим причинам не получала тепла, владельцы всех квартир должны принять общее решение о перерасчете платы за полученное домом тепло. Далее это решение передают управляющему для исполнения. Сотрудничество с управляющим нужно еще и для того, чтобы точно определить, в каких квартирах и помещениях не было отопления и в течение какого времени. Ведь все жалобы от жильцов стекаются именно в домоуправление.
Если совладельцы дома примут решение о справедливом перерасчете платы за отопление (а это действительно было бы справедливо по отношению к тем жильцам, которые не получали услуги!), управляющий обязан произвести перерасчет на основании имеющейся у него информации.
Как будем возвращать налог?
Слышал, что с нового года меняются правила возврата налога. Что можно в него включать при подаче декларации и сколько денег вернут?
Игорь.
— При подаче декларации за 2018 год лимит на оправданные расходы увеличен с 215 евро в год до 600 евро в год за каждого члена семьи (при условии, что оправданные расходы в сумме не превышают 50 процентов годового дохода, который облагается налогом).
Важно знать, что в эти 600 евро включаются оправданные расходы на медицину, в том числе расходы на стоматологию и плановые операции, для которых ранее лимит не был установлен, учебу и пожертвования.
На каждого члена семьи государство готово вернуть 20 процентов от 600 евро, то есть 120 евро.
В оправданные расходы можно будет включать премии страхования жизни с накоплением средств, но при условии, что срок действия договора страхования здоровья не менее 10 лет. (Это не относится к договорам, заключенным до 31 декабря 2017 года, — их срок по-прежнему может быть пятилетним.)
Также в оправданные расходы можно будет включать взносы в частные пенсионные фонды и премии накопительного страхования жизни, которые вместе не превышают 10 процентов облагаемого налогами дохода налогоплательщика, но не более 4000 евро в год.
Если оправданные расходы выше ежегодного лимита, их часть переносится на последующие годы. Правда, тут существуют ограничения. Если годовая декларация доходов подается в электронном формате, то Система электронного декларирования (EDS) автоматически подсчитает этот остаток и перенесет его в декларацию следующего года.
Куда летит дрон?
В последнее время большую популярность в Латвии приобрела съемка красот природы с воздуха — при помощи дронов. Нужно ли иметь разрешение на их запуск?
О. ВАСИЛЬЕВ.
— Такие действия должны сперва быть одобрены властями. Нужно обратиться в Управление защиты среды и получить соответствующее разрешение. В заявке следует указать место, время планируемых съемок, а также обоснование того, зачем эту съемку следовало бы разрешить. Сделать это можно в электронном виде.
Если фото- или видеоэнтузиаста поймают запускающим дрон над одной из территорий, где обитают особо охраняемые животные, ему может грозить штраф. А над территорией национальных парков все несогласованные полеты дронов на высоте до 300 метров запрещены.
Нужно ли брать кассовый чек?
У меня нет привычки забирать кассовый чек. Зачем лишний мусор в сумке? Покупаю продукты, оставляю чек в магазине или тут же выбрасываю в урну. А дочка говорит, что так делать нельзя. Этим могут воспользоваться мошенники. Так ли это?
М. ИЛЬИНЫХ.
— Безусловно, сама покупка для нас намного ценнее, чем прилагаемый к ней кусок распечатанной бумаги, а потому отношение к чекам соответствующее. Но ваша дочка права: чек — это официальный финансовый документ, и относиться к нему нужно внимательно. Конечно, речь о мошенничестве не идет — вероятность того, что чек как-то поможет мошенникам добраться до вашей карты, близка к нулю.
Однако в некоторых случаях отсутствие чека все же может доставить неудобства и неприятности. Во-первых, при покупке большого количества товаров вам без чека трудно проследить, правильную ли сумму взяли с вас в итоге.
Во-вторых, если охранник магазина потребует подтвердить, что товары действительно были куплены, вам придется вновь обращаться к кассиру и восстанавливать перечень купленных товаров по данным аппарата.
В-третьих, если товар окажется некачественным, отсутствие чека усложнит его возврат.
Елена АЛИНА.
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