Лучший вариант — закрытый ледовой холл, где поддерживается правильная температура, лед регулярно чистится и идеально заливается. Но настоящее веселье — это, конечно, городские катки под открытым небом. Большой скорости не развить, но музыка, елка и глинтвейн определенно настроение поднимут.

Марупский ледовый холл

Один из самых новых ледовых холлов — Марупский. Однако любителям покататься на коньках придется подстраиваться под фигуристов и хоккеистов, подыскивать время и мириться с тем, что оно частенько неидеально. Однако недорогая аренда льда, возможность взять коньки напрокат и даже заточить их на месте точно компенсируют небольшие неудобства.

Марупе, ул. Канторас, 28.

Время работы: 7.00—23.00.

Ледовый холл Кurbads

Возник неожиданно посреди поля где-то за Румбулой и стал очень популярным в считанные дни. В Кurbads один из самых теплых катков в городе, если так можно сказать. Температура на льду обычно +6-10° C против стандартных +4-+6° C. Здесь тоже лед часто занят спортсменами, но и для простых смертных время найдется. Есть аренда и заточка коньков.

Румбула, ул. Лидлаука, 27.

Время работы: 9.00—23.00.

Спортивный центр Volvo

Один из самых старых спортивных центров, который так и остается на пике популярности. Это, кстати, единственный ледовый холл, где целых три катка. Они частенько сильно загружены, но и подобрать более удобное время там проще. Есть не только аренда и заточка коньков, но и спортивный магазин.

Рига, Юрмалас гатве, 78d.

Время работы: 7.00—24.00.

Ледовый холл MOGO

Не все знают, что в спортивном центре MOGO отличный лед. Отзывы гостей лишь это подтверждают: удобно добраться, легко припарковаться, чудесно оторваться. С одним «но»! Здесь обычные покатушки любят не сильно. А вот с шайбой и клюшкой — добро пожаловать.

Рига, Бривибас гатве, 335.

Время работы: 6.00—23.00.

Спортивный центр Inbox.lv

Этого старичка знают все. Кажется, один из первых ледовых холлов в Риге — без малого 15 лет. Что здесь есть? Да все! Огромная стоянка, хоккейный магазин, аренда и заточка коньков, ресторан и даже комната отдыха с сауной и джакузи. Более того, здесь можно отправиться на лед… всем классом. Ну правда, классное же предложения и идея для зимних каникул!

Пиньки, Бабитская волость.

Время работы: 7.00-00.00.

Открытый каток у Дома конгрессов

Во-первых, каток бесплатный. Во-вторых, здесь можно взять инвентарь напрокат. За него, правда, придется заплатить. Льду не страшна даже плюсовая температура на улице — достижение техники.

Рига, ул. Кр. Валдемара, 5.

Время работы: выходные и праздничные дни — с 9.00 до 22.00; 31 декабря — с 9.00 до 2.00.

Открытый каток у 84-й рижской средней школы

Еще одно место, где можно научиться прыгать аксель, не отходя далеко от дома, — это каток недалеко от «Кепки Ушакова». Не верим, что мы официально вписали это народное название, но зато сразу понятна локация.

Рига, ул. Лиелвардес, 141.

Время работы: будни — с 15.00 до 21.00; выходные — с 10.00 до 21.00.

Каток у развлекательного центра Lido

Каток с самым ужасным льдом в городе и самым большим скоплением народа. Возможность поесть, отдохнуть, покататься на коньках и просто прогуляться по комплексу делает это место очень востребованным. Кроме того, там можно взять коньки в аренду. Но и оплатите вы не только ренту, но и за сам лед.

Рига, ул. Краста, 76.

Время работы: рабочие дни — с 11.00 до 22.00; выходные дни — с 10.00 до 23.00.

(brunch.lv.)