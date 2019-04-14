Как приготовить отбивные из куриных сердечек

Недорогие субпродукты по неясной причине игнорируются многими людьми. Но низкая калорийность вкупе с богатым содержанием легкоусвояемого белка делают их незаменимыми для диетического питания. Отличный повод разнообразить свой рацион!

Эмма ТОВИЧ

Куриные сердечки — очень полезные субпродукты. Многие хозяйки обходят их стороной, и очень зря. Из куриных сердечек можно приготовить множество вкусных блюд. Одно из них — сочные отбивные «Разбитое сердце». Те, кто не знает, из чего они сделаны, думают, что из свинины. Интересно и нехлопотно, одна беда — съедаются за пару минут.

Попробуйте приготовить это блюдо, но не говорите домашним, из чего сделаны отбивные, а предложите угадать. Спорим, никто не догадается!

Ингредиенты:

1 кг куриных сердечек,

4 зубчика чеснока,

1 ч. л. любых специй к мясу,

4 яйца,

мука или панировочные сухари,

соль по вкусу,

растительное масло для обжаривания.

Приготовление

Свежие куриные сердечки залейте холодной водой и поставьте на полчаса в холодильник. Это необходимо, чтобы убрать лишнюю кровь. Вымойте субпродукты под проточной водой, срежьте верхние трубочки. Каждое сердце разрежьте пополам, но не до конца. Слегка отбейте специальным молоточком для отбивных.

Совет: чтобы не возиться с отбиванием каждого кусочка, сложите сердечки в полиэтиленовый пакет в один слой и отбивайте сразу большими порциями.

Смешайте заготовки с измельченным чесноком, солью и специями и тщательно перемешайте.

Яйца взбейте вилкой с небольшим количеством воды и посолите.

Каждую отбивную обмакните в муку, потом в яйцо. Обжаривайте на растительном масле по 0,5-1 минуте с каждой стороны. Если жарить долго, отбивные будут жесткими.

Суп с потрошками для Глеба Жеглова

Помните Глеба Жеглова? Ах, как прав был герой Высоцкого из известного советского кинофильма, мечтавший о горячем супчике с потрошками! Суп из куриных потрошков так согревает тело и душу, что лучшего и желать нельзя.

Ингредиенты:

500-600 г куриных потрохов (желудки, сердце, печенка),

1 морковь,

2 луковицы,

4-6 картофелин,

3 ст. л. вермишели,

2 зубчика чеснока,

зелень,

1-2 лавровых листа,

растительное масло для обжарки,

2-2,5 л куриного бульона.

Приготовление

Вымойте желудки и сердечки, отрежьте все лишнее. Снова промойте и нарежьте кусочками среднего размера.

Поместите субпродукты в воду, доведите до кипения и варите 5-7 минут. Слейте воду и ополосните субпродукты.

Важно: указанного времени будет достаточно лишь для варки магазинных субпродуктов. Домашние желудочки и сердечки следует варить дольше, иначе они будут твердыми.

Нарежьте лук кубиками, а морковь натрите на крупной терке.

Обжаривайте овощи в масле до золотистого цвета.

Картофель почистите и нарежьте кубиками.

Налейте в кастрюлю куриный бульон и доведите до кипения.

В кипящий бульон добавьте картофель, пупки и сердечки. Спустя 20 минут — печенку, лук и морковь.

За 5 минут до окончания этих 20 минут добавьте вермишель.

Выключите огонь, добавьте по вкусу соль и перец, нарубленную зелень, измельченный чеснок и лавровый лист. Дайте супу настояться пару часов. Суп с потрошками готов. Приятного аппетита!

Врезка

кстати

Шашлык из куриных сердечек на шпажках

Как вариант для пикника или легкого ужина хорошо подойдет шашлык из куриных сердечек на шпажках. В качестве маринада можно использовать соевый соус, горчицу, необычные специи и даже кока-колу.

Ингредиенты:

500 г куриных сердечек,

1 луковица,

1 ст. л. меда,

3 ст. л. соевого соуса,

5 мл лимонного сока,

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Вымойте и очистите от жилок куриные сердечки. Для маринада смешайте соевый соус, мед, лимонный сок и измельченный лук. Туда же добавьте соль и перец. Поместите сердечки в маринад. Накройте их пленкой и оставьте в холодильнике на час.

Деревянные шпажки для шашлычков опустите на полчаса в воду. По прошествии часа соберите шашлычки, нанизывая сердечки на шпажки. Разогрейте духовку до 180° C и выложите полученные шашлыки на смазанную маслом решетку. Запекайте 30 минут.

Подавать их можно с семенами кунжута, различными соусами, овощами и зеленью.

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