Как приготовить отбивные из куриных сердечек
Недорогие субпродукты по неясной причине игнорируются многими людьми. Но низкая калорийность вкупе с богатым содержанием легкоусвояемого белка делают их незаменимыми для диетического питания. Отличный повод разнообразить свой рацион!
Эмма ТОВИЧ
Куриные сердечки — очень полезные субпродукты. Многие хозяйки обходят их стороной, и очень зря. Из куриных сердечек можно приготовить множество вкусных блюд. Одно из них — сочные отбивные «Разбитое сердце». Те, кто не знает, из чего они сделаны, думают, что из свинины. Интересно и нехлопотно, одна беда — съедаются за пару минут.
Попробуйте приготовить это блюдо, но не говорите домашним, из чего сделаны отбивные, а предложите угадать. Спорим, никто не догадается!
Ингредиенты:
1 кг куриных сердечек,
4 зубчика чеснока,
1 ч. л. любых специй к мясу,
4 яйца,
мука или панировочные сухари,
соль по вкусу,
растительное масло для обжаривания.
Приготовление
Свежие куриные сердечки залейте холодной водой и поставьте на полчаса в холодильник. Это необходимо, чтобы убрать лишнюю кровь. Вымойте субпродукты под проточной водой, срежьте верхние трубочки. Каждое сердце разрежьте пополам, но не до конца. Слегка отбейте специальным молоточком для отбивных.
Совет: чтобы не возиться с отбиванием каждого кусочка, сложите сердечки в полиэтиленовый пакет в один слой и отбивайте сразу большими порциями.
Смешайте заготовки с измельченным чесноком, солью и специями и тщательно перемешайте.
Яйца взбейте вилкой с небольшим количеством воды и посолите.
Каждую отбивную обмакните в муку, потом в яйцо. Обжаривайте на растительном масле по 0,5-1 минуте с каждой стороны. Если жарить долго, отбивные будут жесткими.
Суп с потрошками для Глеба Жеглова
Помните Глеба Жеглова? Ах, как прав был герой Высоцкого из известного советского кинофильма, мечтавший о горячем супчике с потрошками! Суп из куриных потрошков так согревает тело и душу, что лучшего и желать нельзя.
Ингредиенты:
500-600 г куриных потрохов (желудки, сердце, печенка),
1 морковь,
2 луковицы,
4-6 картофелин,
3 ст. л. вермишели,
2 зубчика чеснока,
зелень,
1-2 лавровых листа,
растительное масло для обжарки,
2-2,5 л куриного бульона.
Приготовление
Вымойте желудки и сердечки, отрежьте все лишнее. Снова промойте и нарежьте кусочками среднего размера.
Поместите субпродукты в воду, доведите до кипения и варите 5-7 минут. Слейте воду и ополосните субпродукты.
Важно: указанного времени будет достаточно лишь для варки магазинных субпродуктов. Домашние желудочки и сердечки следует варить дольше, иначе они будут твердыми.
Нарежьте лук кубиками, а морковь натрите на крупной терке.
Обжаривайте овощи в масле до золотистого цвета.
Картофель почистите и нарежьте кубиками.
Налейте в кастрюлю куриный бульон и доведите до кипения.
В кипящий бульон добавьте картофель, пупки и сердечки. Спустя 20 минут — печенку, лук и морковь.
За 5 минут до окончания этих 20 минут добавьте вермишель.
Выключите огонь, добавьте по вкусу соль и перец, нарубленную зелень, измельченный чеснок и лавровый лист. Дайте супу настояться пару часов. Суп с потрошками готов. Приятного аппетита!
Врезка
кстати
Шашлык из куриных сердечек на шпажках
Как вариант для пикника или легкого ужина хорошо подойдет шашлык из куриных сердечек на шпажках. В качестве маринада можно использовать соевый соус, горчицу, необычные специи и даже кока-колу.
Ингредиенты:
500 г куриных сердечек,
1 луковица,
1 ст. л. меда,
3 ст. л. соевого соуса,
5 мл лимонного сока,
соль и перец по вкусу.
Приготовление
Вымойте и очистите от жилок куриные сердечки. Для маринада смешайте соевый соус, мед, лимонный сок и измельченный лук. Туда же добавьте соль и перец. Поместите сердечки в маринад. Накройте их пленкой и оставьте в холодильнике на час.
Деревянные шпажки для шашлычков опустите на полчаса в воду. По прошествии часа соберите шашлычки, нанизывая сердечки на шпажки. Разогрейте духовку до 180° C и выложите полученные шашлыки на смазанную маслом решетку. Запекайте 30 минут.
Подавать их можно с семенами кунжута, различными соусами, овощами и зеленью.
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