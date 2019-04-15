Рижская дума работает — вопреки нападкам и давлению

Почему министр Пуце считает бесплатный проезд пенсионеров и школьников мошенничеством? Почему оппозиция не пускала вице-мэра Риги в Москву? Как преобразится Центральный рынок?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают отстраненный от должности мэр Риги Нил Ушаков и депутаты Рижской думы Андрис Америкс, Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Рижане собирают подписи за восстановление Нила Ушакова на посту мэра Риги. На сайте change.org подписались уже около 15 тысяч человек. Министр Пуце не понимает, какое возмущение рижан вызвал?

Артур КРИНИЦЫН.

Нил Ушаков: Министр требует проверить, не нарушил ли я статью о мошенничестве. Я, видите ли, виноват в том, что с 2010 года Рижская дума расширяет круг пассажиров, которые пользуются общественным транспортом бесплатно или со скидками. Не удивлюсь, если и бесплатные обеды в детсадах приравняют к уголовному преступлению! Впрочем, человеку, создавшему партию на деньги от игорного бизнеса, мошенничество должно мерещиться всюду.

Зато Пуце недавно включил в совет по реформе самоуправлений мэра Огрского края Эгила Хелманиса, который обвиняется в вымогательстве! По этому делу уже есть решение суда. Но Хелманис из «Национального объединения», и министр не только закрывает на это глаза, но и намерен с ним советоваться по важным для самоуправлений делам.

Андрис Америкс: Отстранение мэра — это реванш партий, проигравших на выборах в Рижскую думу. Им не удалось получить голоса большинства рижан, и теперь они одним росчерком пера свели счеты с политическим оппонентом. Ничто подобное не могло бы произойти ни в одной цивилизованной европейской стране, ведь там самоуправления облечены большой властью и отстранить мэра может только избиратель или прокурор.

Нападки на Рижскую думу не прекращаются. Как можно работать в таких условиях?

Анна БОЙКО.

Нил Ушаков: Можно. Наша команда готова к любым нападкам. Мы постоянно работаем под давлением. Мы выдержим. Нас выбрали, чтобы мы работали, выполняли свои обещания. И мы это будем делать.

Самое важное сейчас — чтобы все, что мы сделали для рижан, сохранилось и продолжалось. Я не хочу, чтобы пришли националисты и разнесли все: от программы ремонта школ до бесплатных билетов. Это же будет второе правительство, но даже страшнее!

Бурную реакцию оппозиции вызвала командировка вице-мэра Риги Вадима Баранника в Москву. А ничего, что расходы министерства иностранных дел вообще засекречены?

Лилия УДАЛОВА.

Михаил Каменецкий: Да, страсти кипели! От националов ничего иного ждать не приходится — это партия одного вопроса, и что касается востока, то у нее только одна оценка. «Новые консерваторы» есть «новые консерваторы», они всегда против всего.

Но вот очень интересный факт: эту позицию поддержал представитель «Нового единства» господин Кирсис. А ведь он советник министра иностранных дел по экономике и энергетике. А форум в Москве, на который направлялся господин Баранник, посвящен транзиту. Неужели эти господа забыли, что каждая переваленная в Рижском порту тонна вносит в бюджет государства 10 евро, а мы переваливаем около 40 миллионов тонн в год?

Географию отменить невозможно. Грузы идут с востока на запад и с запада на восток. Так что подход к делу советника министра иностранных дел, мягко говоря, неумный. Конечно, все понимают, насколько смехотворна эта должность. Надо было подкормить мальчика, вот и придумали пост… Министру надо бы сделать выводы относительно своего советника, но его, судя по всему, больше беспокоят события в Судане, хотя и непонятно, какую пользу это сможет принести Латвии.

Как наша страна собирается зарабатывать на образование, социальную поддержку, здравоохранение? Возможно, господин Ринкевич в силу особенностей своего характера собирается провести старость в швейцарском пансионате, у меня же в Латвии живут пять внуков, все граждане Латвии, и я волнуюсь за их будущее.

Будете ли приводить в порядок набережную канала возле Центрального рынка?

Татьяна БЕРЕЗИНА.

Андрис Америкс: Будем. Территория, окружающая рынок, должна преобразиться к 2022 году. Этот проект разрабатывался уже давно, а на прошлой неделе комитет Рижской думы по финансам одобрил выделение на него денег.

Планируется отремонтировать набережную от ул. Маскавас до ул. Прагас — то есть от рыбного до мясного павильона, а также трамвайные пути и автостоянки. Зона доставки товаров будет закрыта террасой, а вдоль канала — обустроен променад с велодорожками, оборудована пристань для корабликов. В рамках реновации Центрального рынка будут также отремонтированы его знаменитые погреба, после чего их площадь увеличится.

Андрей Козлов: После реконструкции набережная канала станет такой же достопримечательностью столицы, как ее сады и парки. Ее действительно давно нужно реконструировать.

Бюджет этих двух проектов составляет 30 млн. евро, из которых 5,2 млн. евро — финансирование Европейского фонда регионального развития, 3,2 млн. евро — дотации из госбюджета и 21,1 млн. евро — средства Рижской думы. Конкурс на проведение строительных работ уже закончился. Идут переговоры с победителем конкурса.

Весна, пора ремонтировать улицы. Когда начнете?

Игорь КОМОВ.

Андрей Козлов: Ремонт улицы Краста начался на этой неделе, так что водителям советуем быть внимательнее. Установлено ограничение скорости движения до 50 км/ч. Остановка и парковка машин на улице Краста запрещены. Изменения в организацию движения будут вводиться в зависимости от видов строительных работ и мест их проведения. Некоторые работы будут проводиться по ночам. Ремонт планируется завершить летом этого года.

«Планируется отремонтировать набережную от ул. Маскавас до ул. Прагас — то есть от рыбного до мясного павильона, а также трамвайные пути и автостоянки. Зона доставки товаров будет закрыта террасой, а вдоль канала — обустроен променад с велодорожками, оборудована пристань для корабликов.